Kev Tshawb Nrhiav Tsis Txaus Siab: Cov plaub hau hauv paus ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev hnov ​​​​mob maj mam kov

Ib txoj kev tshawb nrhiav pom zoo los ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm Imperial College London tau nthuav tawm qhov kev nkag siab tshiab zoo nkauj rau peb qhov kev nkag siab ntawm kev kov. Txog tam sim no, nws tau dav ntseeg tias qhov kev xav tsuas yog kis tau los ntawm cov paj hlwb uas pom hauv daim tawv nqaij thiab cov hauv paus plaub hau ib puag ncig. Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb no nthuav tawm txoj hauv kev sib txawv uas peb tuaj yeem pom lub teeb kov - ncaj qha ntawm peb cov hauv paus plaub hau lawv tus kheej.

Pab neeg no tau siv txoj hauv kev tshiab RNA sequencing thiab nrhiav pom tias cov hlwb nyob rau hauv ib feem ntawm cov hauv paus plaub hau, hu ua lub hauv paus cag txheej (ORS), muaj qhov siab dua ntawm kev sib chwv-sensitive receptors piv rau cov hlwb sib npaug hauv daim tawv nqaij. Txhawm rau tshawb nrhiav qhov tshwm sim no, cov kws tshawb fawb tau cog cov kab lis kev cai ntawm tib neeg cov plaub hau follicle hlwb nrog rau cov paj hlwb. Remarkably, thaum cov plaub hau follicle hlwb tau mechanically stimulated, cov paj hlwb nyob ib sab kuj tau qhib, lees paub qhov kev sau npe ntawm qhov kov.

Intriguingly, cov kev sim kuj tau nthuav tawm qhov tso tawm ntawm cov neurotransmitters, uas yog serotonin thiab histamine, los ntawm ORS hlwb los ntawm cov hnab me me hu ua vesicles. Los ntawm kev taw qhia rau cov hlwb nyob ib puag ncig, cov neurotransmitters no pab txhawb kev sib txuas lus ntawm cov ntaub ntawv cuam tshuam. Cov kws tshawb fawb tau zoo siab txog qhov kev tshawb pom no, qhia tias nws ua rau ntau cov lus nug txog lub luag haujlwm meej ntawm ORS cov hlwb thiab caw cov kev tshawb fawb ntxiv rau seb peb cov tawv nqaij pom tau li cas.

Mechanoreceptors yog cov paj hlwb tshwj xeeb lub luag haujlwm rau kev hnov ​​​​qhov kov. Cov mechanoreceptors no ua rau peb pom ntau yam kev xav, los ntawm cov cua maj mam mus rau lub siab ruaj khov. Hauv qhov kev tshawb fawb tshwj xeeb no, cov plaub hau follicle hlwb tau pom muaj kev cuam tshuam tshwj xeeb nrog qis-threshold mechanoreceptors (LTMRs), uas muaj peev xwm kuaj pom lub teeb kov.

Txawm hais tias qhov tseem ceeb ntawm lub cev cov plaub hau nyob rau hauv kev nkag siab twb paub lawm, qhov kev tshawb fawb no delves ntxaum mus rau hauv intricate lom kev sib cuam tshuam ntawm ORS hlwb thiab LTMRs tshaj ib tug yooj yim mechanical teb. Txawm li cas los xij, cov laj thawj hauv qab ntawm qhov tshwm sim no tseem yog ib qho kev sib tw uas cov kws tshawb fawb tau mob siab los daws. Ib txoj hauv kev nthuav dav ntawm kev nug yog seb cov hauv paus plaub hau qhib qee hom kev hnov ​​​​qab rau ib qho uas tsis tau paub thiab tshwj xeeb.

Tsis tas li ntawd, cov kev sim tau nthuav tawm qhov sib txawv tsis sib xws thaum cov tawv nqaij hloov pauv rau cov plaub hau follicle hlwb. Hauv qhov no, histamine raug tso tawm, tab sis qib serotonin tsawg tsawg. Qhov sib txawv tsis txaus ntseeg no txhais tau hais tias muaj qee yam txawv ntawm kev ua haujlwm ntawm ORS hlwb.

Qhov cuam tshuam ntawm txoj kev tshawb fawb no txuas ntxiv dhau peb qhov kev nkag siab ntawm kev nkag siab txog kev kov. Txij li thaum histamine ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv ntau yam kab mob ntawm daim tawv nqaij xws li eczema, kev tshawb nrhiav ntxiv ntawm yuav ua li cas cov hauv paus plaub hau ntes kov tuaj yeem ua rau txoj hauv kev rau kev kho kom zoo dua qub thiab tiv thaiv kev ntsuas.

Qhov kev tshawb fawb tseem ceeb no, ua rau lub teeb pom kev zoo ntawm kev sib chwv-sensing peev xwm ntawm cov hauv paus plaub hau, muaj kev txaus siab rau kev kawm yav tom ntej hauv ob qho tib si ntawm neuroscience thiab dermatology. Txoj kev tshawb nrhiav qhov kev tshawb pom tau raug luam tawm hauv phau ntawv xov xwm Science Advances.