Cov kws tshawb fawb tsim Biocoating nrog cov xim pleev xim ntxiv rau huab cua hauv Mars Habitat

By

Cov kws tshawb fawb tau tsim cov txheej txheem biocoating, hu ua Green Living Paint, uas tuaj yeem muab tso rau hauv qhov chaw nyob ntawm Mars los ntxiv huab cua. Lub biocoating muaj ib hom kab mob hu ua Chroococcidiopsis cubana, uas siv cov txheej txheem tshwj xeeb ntawm photosynthesis kom muaj sia nyob hauv huab cua. Cov kab mob no siv cov pa roj carbon dioxide (CO2) thiab tso pa tawm ua ib feem ntawm cov txheej txheem. Pab neeg no coj los ntawm microbiologist Simone Krings ntawm University of Surrey hauv UK tsom los tsim kom muaj kev ruaj khov thiab ib puag ncig tus phooj ywg biocoating matrix rau cov kab mob.

Lub biocoating tau tsim los ntawm kev sib xyaw latex nrog nanoclay hais kom ua tiav cov txheej txheem ntxeem tau tsis tau muaj zog. Cov kws tshawb fawb tau soj ntsuam cov txheej txheej rau 30 hnub thiab pom tias nws tsis tu ncua tso tawm mus txog 0.4 grams ntawm oxygen ib gram ntawm biomass ib hnub, thaum nqus CO2. Txoj kev ruaj khov no muaj feem cuam tshuam rau kev tshawb nrhiav chaw thiab hais txog kev txhawj xeeb txog kev nce emissions thiab dej tsis txaus hauv ntiaj teb.

Txawm hais tias tam sim no cov pa oxygen tso tawm tsis txaus rau Mars chaw nyob ntawm nws tus kheej, nws tuaj yeem txo qis cov pa oxygen uas qhov chaw ua haujlwm xav tau thauj mus los. Chroococcidiopsis cubana lub peev xwm muaj sia nyob hauv qhov chaw huab cua ua rau nws muaj peev xwm sib tw rau Mars colonization. Cov kev tshawb fawb tau luam tawm hauv Microbiology Spectrum.

Qhov chaw:

- Microbiology Spectrum