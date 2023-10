Xauv Qhov Tsis Txaus Siab ntawm Mars: Kev Pom Zoo Tshiab rau hauv Ntiaj Teb Sab Hauv

By

Seismic nthwv dej tshwm sim los ntawm kev cuam tshuam meteorite ntawm Mars tau nthuav tawm cov kev tshwm sim xav paub txog lub ntiaj teb qhov tob sab hauv. Cov kev tshawb pom tshiab no nyuaj rau cov kev xav tau ntev thiab muab cov kws tshawb fawb txog kev nkag siab zoo rau lub cev ntawm peb lub ntiaj teb nyob sib ze.

Cov ntaub ntawv seismic sau los ntawm NASA's InSight lander illuminates lub xub ntiag ntawm ib tug yav tas los undiscovered txheej ntawm molten pob zeb encircling Mars 'cov kua metallic core. Cov innermost tivthaiv tam sim no nkag siab tias me me thiab denser dua li yav tas los ntseeg, qhia txog kev hloov pauv tseem ceeb hauv peb txoj kev nkag siab ntawm Mars cov qauv sab hauv.

Thaum seismic nthwv dej taug kev los ntawm cov khoom sib txawv hauv lub ntiaj teb, suav nrog cov uas tsim los ntawm kev cuam tshuam meteorite, lawv qhov nrawm thiab cov duab hloov. Cov ntaub ntawv tau txais los ntawm InSight's seismometer ntsuas tau tso cai rau cov kws tshawb fawb kom tau txais cov duab pom tseeb ntawm Mars 's sab hauv.

Qhov cuam tshuam ntawm lub meteorite hauv Tempe Terra, thaj av Martian highland, thaum lub Cuaj Hlis 18, 2021, ua rau muaj qhov av qeeg loj 4.2 thiab sab laug tom qab lub qhov tsua uas ntsuas kwv yees li 425 feet (130 meters) hauv qhov dav. Qhov zoo siab, qhov kev cuam tshuam no tshwm sim nyob rau sab nraud ntawm Mars los ntawm InSight qhov chaw nyob hauv Elysium Planitia, thaj chaw tiaj.

Lub seismic nthwv dej tsim los ntawm qhov kev tshwm sim no nkag mus rau hauv lub ntiaj teb qhov tob sab hauv, nrog rau cov tub ntxhais, muab kev pom tsis tau pom dua. Ua ntej qhov kev tshawb pom no, cov kws tshawb fawb tsuas tuaj yeem saib cov kev xav ntawm sab saum toj ntawm Mars 'core, tsis yog seismic nthwv dej uas hla nws.

Los ntawm kev txheeb xyuas tus cwj pwm ntawm cov nthwv dej no, cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas qhov muaj cov txheej txheem molten silicate, kwv yees li 90 mais (150 km) tuab, nyob ib puag ncig cov tub ntxhais. Qhov no molten cheeb tsam, nyob rau hauv lub mantle, lub sab hauv ntawm lub ntiaj teb no, twb tsis paub yav tas los.

Tsis tas li ntawd, cov kws tshawb fawb tau suav qhov loj me rau Mars 'core, kwv yees nws txoj kab uas hla yuav nyob ib ncig ntawm 2,080 mais (3,350 km), kwv yees li 30% me dua li qhov kwv yees yav dhau los. Lawv kuj pom tau hais tias lub mantle, uas nyob nruab nrab ntawm lub ntiaj teb sab nrauv crust thiab core, ncua li ntawm 1,055 mais (1,700 km) hauv qab no.

Tsis zoo li lub ntiaj teb, Mars muaj tag nrho los yog ib nrab molten txheej nyob ib ncig ntawm nws cov tub ntxhais. Ib txoj kev tshawb fawb qhia tias muaj cov txheej txheem molten tag nrho, thaum lwm qhov qhia tias nws yog ib nrab molten rau saum. Cov txheej molten thiab ib nrab molten feem ntau yog cov silicates enriched nyob rau hauv hlau thiab radioactive tshav kub-tsim cov ntsiab lus, txawv los ntawm overlying khoom mantle.

Cov kev tshawb fawb ntxiv qhia tias Mars 'core feem ntau yog tsim los ntawm hlau thiab npib tsib xee, nrog rau cov khoom sib zog xws li sulfur, oxygen, carbon, thiab hydrogen. Cov ntsiab lus sib zog no suav nrog kwv yees li 9-15% ntawm cov tub ntxhais cov ntsiab lus los ntawm qhov hnyav, uas yog qis dua li yav dhau los ntseeg, tab sis piv rau lub ntiaj teb lub hauv paus.

Qhov kev tshawb fawb tshiab no nyuaj rau peb txoj kev nkag siab ntawm Mars cov qauv sab hauv thiab qhia txog qhov nyuaj ntawm cov ntiaj chaw raws li ntau lub tshuab. Mars, nrog ib txoj kab uas hla ntawm 4,220 mais (6,791 km) piv rau lub ntiaj teb 7,926 mais (12,755 km), tseem ua rau cov kws tshawb fawb thiab cov kws tshawb fawb tshawb fawb tib yam nkaus.

FAQ:

Q: Dab tsi yog qhov seismic nthwv dej los ntawm cov meteorite cuam tshuam rau Mars qhia?

A: Lub seismic nthwv dej tau nthuav tawm ib txheej yav dhau los tsis paub txog ntawm cov pob zeb molten nyob ib puag ncig Mars 'cov kua hlau nplaum.

Q: Cov kws tshawb fawb tau sau cov ntaub ntawv seismic li cas?

A: Cov ntaub ntawv tau sau los ntawm NASA's InSight lander, uas muaj cov cuab yeej seismometer.

Q: Qhov twg yog qhov cuam tshuam meteorite?

A: Qhov cuam tshuam meteorite tau tshwm sim hauv thaj tsam Tempe Terra ntawm Mars.

Q: Mars 's sab hauv txawv ntawm lub ntiaj teb li cas?

A: Mars muaj molten los yog ib nrab molten txheej nyob ib ncig ntawm nws cov tub ntxhais, thaum lub ntiaj teb tsis.