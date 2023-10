Txoj Kev Loj Hlob Hauv Kev Loj Hlob: Txheeb xyuas cov noob uas txhawb kev loj hlob hauv paus

Cov kws tshawb fawb ntawm Oak Ridge National Laboratory tau ua ib qho kev tshawb pom hauv kev loj hlob ntawm cov nroj tsuag. Los ntawm kev tshuaj xyuas dav dav ntawm tsob ntoo poplar cov tshuaj pleev ib ce, lawv tau txheeb xyuas cov noob "hotspot" uas txhawb kev loj hlob hauv paus. Qhov kev tshawb pom no muaj qhov cuam tshuam loj heev rau kev cog qoob loo ntawm cov qoob loo bioenergy thiab kev loj hlob ntawm cov nroj tsuag uas tuaj yeem vam meej nyob rau hauv ib puag ncig nyuaj thaum sequestering ntau carbon hauv qab ntawm qhov chaw.

Cov kws tshawb fawb tau siv cov ntaub ntawv loj heev ntawm cov noob caj noob ces los txheeb xyuas cov noob tswj hwm muaj peev xwm ua kom muaj ntau pua lwm cov noob hauv tsob ntoo. Nyob nruab nrab ntawm lawv qhov kev tshawb nrhiav, lawv tau ua tiav qhov kev ua haujlwm molecular ntawm lub hub noob hu ua PtrXB38. Thaum nkag mus rau hauv cov nroj tsuag, cov noob no tau yooj yim rau kev tsim cov hauv paus hniav ntau thiab tob, txawm tias kev txhawb nqa kev loj hlob ntawm cov hauv paus hniav saum toj kawg nkaus ntawm stems thiab nplooj.

Los ntawm kev nce qhov ntom ntawm cov hauv paus hniav, cov nroj tsuag hloov pauv no tau nthuav tawm cov khoom noj kom zoo dua qub, kev loj hlob sai, txhim kho kev ua siab ntev rau drought, thiab muaj peev xwm khaws cov pa roj carbon ntau hauv av rau lub sijhawm ntev. Tsis tas li ntawd, qhov tshwm sim ntawm cov hauv paus hniav hauv huab cua tuaj yeem ua rau cov nroj tsuag muaj kev tiv thaiv ntau dua rau dej nyab. Lub ntuj tshwm sim ntawm cov noob no cuam tshuam rau biomass thiab khoom noj khoom haus, nrog rau kev hloov pauv huab cua.

Qhov kev tshawb fawb tseem ceeb no, tsis ntev los no tau tshaj tawm hauv phau ntawv Journal New Phytologist, tso lub teeb tshiab ntawm cov txheej txheem ntawm kev loj hlob ntawm cov nroj tsuag thiab muaj kev cia siab rau yav tom ntej kev ua liaj ua teb thiab ib puag ncig. Daim ntawv thov ntawm qhov kev tshawb pom no hauv kev txhim kho cov qoob loo bioenergy thiab kev cog qoob loo ntawm cov nroj tsuag muaj zog muaj peev xwm los hloov pauv cov teb no thiab pab txhawb rau lub neej yav tom ntej thiab tsim tau zoo dua.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tshawb pom no?

Kev txheeb xyuas ntawm PtrXB38 gene hotspot nyob rau hauv tsob ntoo poplar qhib txoj hauv kev tshiab hauv kev txhim kho biomass ntau lawm, khoom noj khoom haus, thiab kev hloov pauv huab cua. Kev txhim kho hauv paus kev loj hlob tau pom nyob rau hauv cov nroj tsuag nrog cov noob no muaj txiaj ntsig zoo xws li kev txhim kho cov khoom noj khoom haus zoo dua qub, ua kom ntev ntev rau kev qaug zog, thiab muaj peev xwm ua kom muaj cov pa roj carbon ntau hauv av.

Yuav ua li cas nrhiav tau nyob rau hauv kev ua liaj ua teb?

Qhov kev tawg no tuaj yeem siv rau hauv kev txhim kho cov qoob loo bioenergy zoo dua thiab tsim cov nroj tsuag uas tuaj yeem vam meej hauv cov xwm txheej nyuaj. Los ntawm kev hloov kho cov nroj tsuag los qhia PtrXB38 gene, cov neeg ua liaj ua teb tuaj yeem cog qoob loo nrog cov hauv paus hniav ntau dua, ua rau muaj txiaj ntsig ntau dua thiab muaj zog tiv thaiv ib puag ncig kev ntxhov siab.

Dab tsi yog cov kev siv peev xwm hauv ib puag ncig sustainability?

Kev loj hlob hauv paus tau tshwm sim los ntawm PtrXB38 noob muaj qhov cuam tshuam loj rau kev hloov pauv huab cua. Cov nroj tsuag nrog txhim kho cov hauv paus hniav tuaj yeem ua rau cov pa roj carbon ntau dua hauv av, ua rau txo qis cov pa roj carbon monoxide. Tsis tas li ntawd, cov hauv paus hniav saum toj kawg nkaus txhawb nqa los ntawm cov noob no tuaj yeem ua rau cov nroj tsuag tiv taus dej nyab, yog li pab tiv thaiv thiab rov qab los ntawm kev puas tsuaj ntuj tsim.