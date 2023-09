Pab neeg thoob ntiaj teb ua tiav qhov sib luag ntawm Y Chromosome, nthuav tawm cov noob protein-coding tshiab

Ib pab neeg tshawb fawb thoob ntiaj teb tau ua tiav qhov kev ua tiav ntawm Y chromosome, txiv neej chromosome. Qhov kev tshawb fawb tseem ceeb kuj tau ua rau kev tshawb pom ntawm 41 cov noob caj noob ces ntxiv protein, qhib txoj hauv kev tshiab rau kev tshawb fawb ntxiv rau kev pheej hmoo ntawm kab mob thiab tib neeg biology.

Txog thaum tsis ntev los no, ib feem tseem ceeb ntawm Y chromosome tau ploj lawm los ntawm kev siv genome, nthuav qhia kev sib tw rau cov kws tshawb fawb. Txawm li cas los xij, kev nce qib hauv thev naus laus zis thiab bioinformatics algorithms tau tso cai rau pab pawg kom kov yeej qhov teeb meem no thiab ua kom tiav cov txiv neej chromosome.

Qhov sib luag ntawm Y chromosome tau ntxiv 30 lab lub hauv paus tshiab rau tib neeg genome siv. Tsis tas li ntawd, nws tau nthuav tawm 41 yav dhau los tsis paub cov protein-coding noob. Qhov kev ua tiav ntawm Y chromosome no muab cov peev txheej tseem ceeb rau kev kawm txog kev hloov pauv caj ces uas yuav cuam tshuam rau tib neeg tus yam ntxwv thiab kab mob.

Tus qauv ntawm Y chromosome, uas tseem nyob tsis tau rau ntau xyoo lawm, tam sim no nkag siab zoo dua. Qhov kev sib sau ua ke tau muab cov kab kos duab ntawm cov kev hloov caj ces uas tau qhib los ntawm Y chromosome, ntau qhov tseem ceeb rau kev loj hlob ntawm txiv neej. Cov kws tshawb fawb tam sim no tuaj yeem siv daim ntawv qhia no txhawm rau txheeb xyuas cov noob caj noob ces rau kev yug me nyuam thiab lwm yam txiv neej tshwj xeeb.

Cov txheej txheem sequencing yog qhov nyuaj tshwj xeeb vim qhov rov ua dua cov qauv molecular thiab palindromic sequences pom hauv Y chromosome. Txawm li cas los xij, txoj kev tshiab ntawm kev sib txuas tau tso cai rau cov kws tshawb fawb los txheeb xyuas thiab nkag siab txog cov txheej txheem nyuaj no, muab kev pom ntau dua ntawm tus txiv neej chromosome.

Qhov ua tiav ntawm Y chromosome tau ua tiav los ntawm kev sib koom tes ntawm ntau tshaj 100 tus kws tshawb fawb los ntawm thoob plaws ntiaj teb. Kev tshawb fawb tau coj los ntawm National Human Genome Research Institute thiab Telomere-to-Telomere consortium.

Qhov kev ua tiav tseem ceeb no yuav ua rau peb nkag siab txog tib neeg biology thiab tuaj yeem ua rau muaj kev cuam tshuam hauv kev tshawb fawb txog qog noj ntshav. Ntxiv mus, qhov kev hloov pauv tau pom hauv Y chromosome ntawm tib neeg tam sim no tuaj yeem tshawb nrhiav ntxiv, uas ua rau muaj kev nkag siab zoo dua ntawm cov kab mob txaus ntshai.

Kev ua tiav ntawm Y chromosome sequencing cim lub ntsiab lus tseem ceeb hauv genomics thiab teeb tsa theem rau kev tshawb pom yav tom ntej hauv thaj teb. Cov kws tshawb fawb tam sim no tuaj yeem tsim cov kev sim los ntsuas qhov cuam tshuam thiab kev ua haujlwm ntawm qhov tsis tau tshawb nrhiav yav dhau los ntawm Y chromosome, ua rau pom nws lub luag haujlwm hauv tib neeg kev noj qab haus huv thiab kev loj hlob.

