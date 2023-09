Parasitic Worms Manipulate Ants mus nrhiav cov hniav ntawm cov nyom

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau qhia tias cov kab mob cab hu ua lancet daim siab flukes muaj lub tswv yim zoo dua rau kev kis kab mob ntau dua li yav dhau los xav. Cov worms no yuam cov ntsaum nce toj nyom thiab tom qab ntawd nce rov qab thaum huab cua kub heev. Lub hom phiaj ntawm qhov kev tswj hwm no yog txhawm rau ua kom muaj feem ntau ntawm cov ntsaum raug noj los ntawm cov tsiaj loj, cia cov cab mus txuas ntxiv lawv lub neej.

Lancet daim siab flukes feem ntau nyob hauv nyuj los yog lwm yam tsiaj qus ruminants raws li cov neeg laus. Cov worms tso qe nyob rau hauv cov nyom los ntawm nyuj lub excretion, uas yog ces noj los ntawm qwj. Nyob rau hauv cov qwj, cov worms mus txog rau theem tom ntej larval thiab reproduce asexually. Cov snails hnov ​​​​mob rau cov kab mob los ntawm kev tsim cov hlwv nyob ib ncig ntawm cov cab, uas thaum kawg tau hnoos tawm thiab noj los ntawm cov ntsaum nrog rau cov kab mob cab.

Ib zaug hauv tus ntsaum, cov larvae nkag mus rau lawv lub neej tom ntej. Feem ntau migrate mus rau ntsaum lub plab, tab sis ib tug yuav ua rau nws txoj kev mus rau lub hlwb thiab tswj. Tus kab mob no raug yuam kom nce mus rau saum cov nyom nyom thiab txuas nws tus kheej, muab lub sijhawm rau cov tsiaj loj noj cov ntsaum thiab cov cab. Cov worms thaum kawg ncav cuag tus neeg laus hauv lawv tus tswv tsev kawg, txav mus rau lub siab, pub, ua phooj ywg, thiab nteg qe kom rov pib lub voj voog.

Ib pab neeg tshawb fawb ntawm University of Copenhagen txiav txim siab los tshawb xyuas cov txheej txheem nyuaj no ntxiv. Lawv tau kawm ntau dua ib txhiab tus kab mob kab mob hauv hav zoov hauv Denmark thiab pom tias qhov kub thiab txias muaj qhov cuam tshuam loj tshaj plaws rau tus ntsaum tus cwj pwm. Cov ntsaum nyob ntawm cov nyom thaum hnub txias tab sis nkag rov qab rau hnub sov. Qhov no qhia tau hais tias cov worms siv cov ntsaum thaum hmo ntuj thiab thaum sawv ntxov los muab lawv tso rau hauv cov nyom thaum cov tsiaj txhu ua haujlwm thiab tiv thaiv lawv ntawm lub hnub thaum nruab hnub.

Cov kev tshawb pom no qhia txog qhov nyuaj ntawm tus cwj pwm parasite thiab xav tau kev tshawb fawb ntxiv kom nkag siab txog cov txheej txheem tshwj xeeb uas siv los ntawm cov flukes los tswj cov ntsaum lub hlwb. Thaum tib neeg muaj qee zaus kis tau los ntawm lancet daim siab flukes, cov kab mob no tsis tshua muaj thiab tib neeg yog cov neeg tsis sib haum xeeb.

Qhov chaw: Behavioral Ecology