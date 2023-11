Kev nkag siab tshiab rau hauv lub ntiaj teb Core-Mantle ciam teb nthuav tawm los ntawm kev sim tsis ntev los no

By

Cov kws tshawb fawb tau tshawb pom qhov tseeb txog lub ntiaj teb lub hauv paus-mantle ciam teb, ua rau pom kev tsis sib haum xeeb ntawm silicate thiab hlau cov ntaub ntawv ntawm huab cua. Yav dhau los, me ntsis paub txog cov tshuaj muaj zog ntawm thaj chaw no, tab sis kev sim tsis ntev los no tau nthuav tawm qhov tshwm sim txaus nyiam.

Ib pab neeg tshawb fawb los ntawm Arizona State University, coj los ntawm cov kws tshawb fawb Dan Shim, Taehyun Kim, thiab Joseph O'Rourke los ntawm Lub Tsev Kawm Ntawv ntawm Lub Ntiaj Teb thiab Kev Tshawb Fawb Chaw, tau ua qhov ntsuas kub thiab - kev sim siab siv cov txheej txheem siab heev ntawm Advanced Photon Source of Argonne National Lab thiab PETRA III ntawm Deutsches Elektronen-Synchrotron hauv Tebchaws Yelemees.

Lawv cov kev sim sim simulated cov xwm txheej huab cua uas pom nyob rau hauv lub core-mantle ciam teb thiab pom tau hais tias dej los ntawm lub ntiaj teb nto tuaj yeem nkag mus tob rau hauv lub ntiaj teb. Thaum cov dej subducted mus txog qhov tseem ceeb-mantle ciam teb, muaj tshuaj lom neeg cov tshuaj tiv thaiv tshwm sim, ua rau tsim ib tug txawv hydrogen-nplua nuj, silicon-depleted txheej.

Cov txheej txheem tshiab no cuam tshuam cov khoom ntawm cov tub ntxhais sab nraud, hloov mus rau hauv cov qauv zoo li zaj duab xis. Tsis tas li ntawd, cov tshuaj tiv thaiv tsim cov silica muaju, uas nce thiab sib koom ua ke rau hauv lub mantle, cuam tshuam qhov kub thiab txias ntawm thaj tsam ntawm cov tub ntxhais-mantle ciam teb.

Cov kev tshawb pom no tawm tsam qhov kev ntseeg ntev ntev tias tsis muaj kev sib pauv khoom ntawm lub ntiaj teb lub mantle thiab core. Nws zoo nkaus li tias kev sib pauv khoom tseem ceeb tshwm sim vim qhov tob infiltration ntawm dej ntau tshaj billions xyoo. Kev sib cuam tshuam ntawm dej thiab silicon hauv cov tub ntxhais ua rau tsim cov silica, qhia txog kev sib raug zoo ntawm cov tub ntxhais-mantle.

Qhov kev tshawb pom kuj qhia txog lub voj voog dej thoob ntiaj teb loj dua li qhov kev xav yav dhau los. Cov tub ntxhais sib sib zog nqus hlau thiab lub voj voog dej-dej yog sib cuam tshuam los ntawm cov txheej txheem geochemical, uas cuam tshuam loj heev los ntawm kev hloov kho thaj tsam ntawm thaj tsam ntawm cov tub ntxhais-mantle ciam teb.

Thaum xav tau kev tshawb fawb ntxiv kom nkag siab txog qhov cuam tshuam ntawm qhov kev tshawb pom no, nws muab kev nkag siab zoo rau hauv lub ntiaj teb cov txheej txheem sab hauv thiab nthuav peb txoj kev nkag siab txog kev sib cuam tshuam uas tshwm sim tob hauv peb lub ntiaj teb.

Lus Nug:

Q: Dab tsi yog qhov core-mantle ciam teb?

Lub core-mantle ciam teb yog thaj av uas cais lub ntiaj teb lub hauv paus, feem ntau yog tsim los ntawm molten hlau thiab npib tsib xee, los ntawm ib puag ncig mantle, uas muaj cov khoom siv pob zeb.

Q: Dab tsi yog qhov cuam tshuam ntawm kev sim tsis ntev los no?

Cov kev sim qhia tau hais tias cov dej los ntawm lub ntiaj teb saum npoo tuaj yeem nkag mus rau hauv qhov sib sib zog nqus sab hauv, ua rau muaj tshuaj lom neeg thiab hloov kho qhov muaj pes tsawg leeg ntawm cov tub ntxhais-mantle ciam teb. Qhov no cuam tshuam cov kev xav yav dhau los txog kev sib pauv cov khoom siv tsawg ntawm lub mantle thiab core.

Q: Qhov kev tshawb pom no cuam tshuam li cas rau peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb lub voj voog dej?

Cov kev tshawb pom no qhia txog lub voj voog dej thoob ntiaj teb ntau dua li qhov kev xav yav dhau los, nrog kev sib sib zog nqus ntawm cov tub ntxhais hlau sib sib zog nqus thiab cov dej ntawm qhov chaw. Cov cheeb tsam hloov pauv ntawm tus ciam teb tseem ceeb-mantle plays lub luag haujlwm tseem ceeb hauv cov txheej txheem geochemical no.

Q: Cov txheej txheem dab tsi tau siv hauv kev sim?

Cov kev sim ua haujlwm siab-kub thiab-siab laser-rhaub pob zeb diamond-tsawb xovtooj ntawm tes cov tswv yim ntawm cov chaw siab heev hauv Tebchaws Meskas thiab Lub Tebchaws Yelemees kom rov ua dua cov xwm txheej huab cua ntawm lub ntiaj teb cov tub ntxhais-mantle ciam teb.

Q: Kuv tuaj yeem nrhiav tau cov ntaub ntawv ntxiv txog kev tshawb fawb qhov twg?

Kev tshawb fawb tau luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Nature Geoscience. Koj tuaj yeem nkag mus rau tsab xov xwm ntawm [URL ntawm tus sau] (ntxig URL ntawm tus sau ntawm no).