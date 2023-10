Graphene Qhia Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Tshwj Xeeb Thaum Teeb Hauv Tsib Txheej

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no los ntawm MIT tau nthuav tawm cov cwj pwm tshiab hauv hluav taws xob hauv graphene thaum nws muab tso rau hauv cov khaubncaws sab nraud povtseg. Graphene, ib txheej atom-tuab carbon, paub txog nws lub zog thiab kev ua haujlwm, thiab qhov kev tshawb pom tshiab no tuaj yeem ua rau muaj peev xwm siv tau ntau dua rau cov khoom siv.

Txoj kev tshawb no pom tias stacking graphene nyob rau hauv tsib txheej nyob rau hauv ib tug tshwj xeeb qauv tsim ib lub xeev "multiferroic", qhov uas nws muaj ob qho tib si unconventional magnetism thiab ib tug tshwj xeeb hom ntawm hluav taws xob cwj pwm. Multiferroic cov ntaub ntawv tsis tshua muaj thiab muaj peev xwm siv tau rau hauv cov khoom siv hluav taws xob los ua kom lub zog ceev ceev thaum txo cov nqi hluav taws xob. Ib txwm sib nqus cov tsav nyuaj tso siab rau cov hluav taws xob tam sim no los hloov cov hlau nplaum microscopic uas sawv cev rau cov ntaub ntawv binary. Txawm li cas los xij, yog tias cov khoom siv khaws cia tau tsim nrog cov khoom siv ntau yam xws li stacked graphene, cov hlau nplaum no tuaj yeem hloov tau zoo dua thiab tsis muaj zog.

Cov kws tshawb fawb kuj tau tshawb pom ob qhov tshwj xeeb ntawm cov txheej graphene. Ua ntej, cov electrons nyob rau hauv lub graphene koom tes lawv orbital motion, zoo ib yam li cov ntiaj chaw ncig nyob rau hauv tib txoj kev. Tsis tas li ntawd, cov hluav taws xob tau nyob rau hauv hluav taws xob "koob hav", lub zog qis tshaj plaws uas muaj rau lawv, thiab nyiam nyob hauv ib lub kwj deg. Qhov kev sib koom tes thiab kev nyiam rau ib lub hav tsuas yog pom nyob rau hauv tsib-txheej graphene.

Pab neeg no muaj peev xwm tswj tau ob qho tib si cov hlau nplaum thiab cov khoom siv hluav taws xob ntawm cov txheej graphene. Qhov kev tshawb pom tshiab no, uas lawv hu ua "ferro-valleytricity," muab kev nkag siab tshiab rau tus cwj pwm ntawm graphene thiab qhib qhov muaj peev xwm los tsim cov khoom siv khaws cia ntau dua.

