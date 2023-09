Kev kho rau pob txha poob hauv astronauts Qhia Kev cog lus

By

Cov tshuaj tshwj xeeb-tsim tshuaj tau ua pov thawj los tiv thaiv cov pob txha poob hauv cov nas, uas tuaj yeem muaj txiaj ntsig zoo rau cov neeg nyob hauv lub nkoj hauv Chaw Nres Nkoj Thoob Ntiaj Teb (ISS). Cov kws tshawb fawb los ntawm University of California Los Angeles (UCLA) thiab Forsyth Institute hauv Massachusetts tau tsim cov tshuaj uas tsis yog tsuas yog tiv thaiv cov pob txha hauv cov nas uas nyob ntawm ISS tab sis kuj ua rau lawv cov pob txha ceev.

Pab pawg tau tshawb pom tias microgravity ua rau ib feem pua ​​​​ntawm cov pob txha pob txha pob txha ntom ntom (BMD) hauv ib hlis ntawm qhov raug. Txhawm rau tiv thaiv qhov no, lawv tau siv cov protein hu ua NELL-1, uas tswj cov pob txha loj hlob, thiab hloov kho nws los tsim cov tshuaj hu ua BP-NELL-PEG uas tsom rau cov pob txha tsis muaj kev phiv tsis zoo. Cov nas uas tau kho nrog BP-NELL-PEG tau pom tias muaj kev nce ntxiv hauv BMD piv rau pawg tswj hwm.

Thaum qhov kev ua tiav no tuav cov lus cog tseg rau yav tom ntej qhov chaw tshaj tawm txoj moo zoo, suav nrog txuas ntxiv nyob rau hauv microgravity, tsis muaj cov ntaub ntawv muaj txog thaum tib neeg kev sim ntawm NELL-1 tuaj yeem pib. Txog tam sim no, tsuas yog ib lub tuam txhab, Pob Txha Biologics nyob hauv Massachusetts, tau ua tib neeg kev sim tshuaj siv NELL-1 los kho cov kab mob degenerative disk hauv kev sim ua haujlwm hauv Australia. Cov xwm txheej ntawm txoj kev tshawb no tseem tsis paub meej.

Txawm hais tias muaj peev xwm kho tau cov pob txha poob hauv cov neeg caij nkoj, kev tshawb fawb ntxiv yog xav tau los daws lwm yam kev noj qab haus huv ntawm qhov chaw raug, xws li lub hlwb hloov. Txog rau tam sim no, cov neeg caij nkoj yuav txuas ntxiv tso siab rau cov kev sib tw treadmill tsis tu ncua los txo cov kev pheej hmoo cuam tshuam nrog kev ua haujlwm ntev ntawm qhov chaw.

Qhov chaw:

- University of California Los Angeles (UCLA)

- Lub koom haum Forsyth

- Pob txha Biologics