Cov kws tshawb fawb tsis ntev los no tau ua qhov kev tshawb pom zoo txog kev tsim cov pob zeb liab liab, paub txog lawv qhov tsis tshua muaj thiab zoo nkauj zoo nkauj. Pink diamonds yog ib lub pob zeb kim tshaj plaws hauv ntiaj teb thiab tau ntev los ntawm cov neeg sau khoom thiab cov neeg nyiam cov hniav nyiaj hniav kub. Feem ntau ntawm cov pob zeb uas tsis tshua muaj no, ntau dua 90 feem pua, tau pom ntawm Argyle mine nyob rau thaj tsam qaum teb sab hnub poob Australia, uas tsis ntev los no tau tso tseg.

Cov lus nug ntawm yog vim li cas Argyle mine tau tsim muaj ntau cov pob zeb liab liab tau ua rau cov neeg tshawb nrhiav xav paub ntau xyoo. Tsis zoo li feem ntau lwm cov pob zeb diamond mines, uas nyob rau hauv nruab nrab ntawm continents, lub Argyle mine yog nyob rau ntawm ntug ntawm ib tug. Nyob rau hauv ib txoj kev tshawb fawb tshiab luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Nature Communications, ib pab neeg ntawm Australian cov kws tshawb fawb tau qhia tias cov pob zeb liab liab tau coj mus rau lub ntiaj teb nto los ntawm kev tawg ntawm thawj supercontinent kwv yees li 1.3 billion xyoo dhau los.

Raws li tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb no, Hugo Olierook los ntawm Curtin University hauv Western Australia, ob ntawm peb cov khoom xyaw tsim nyog rau kev tsim cov pob zeb liab liab twb paub lawm. Thawj cov khoom xyaw yog carbon, uas yuav tsum tau nyob tob hauv lub ntiaj teb, tsawg kawg yog 150 mais (93 mais) hauv qab ntawm qhov chaw. Yog hais tias cov pa roj carbon yog ib qho ntiav, nws yuav hloov mus rau hauv graphite, ib yam khoom muaj nqis tsawg dua pob zeb diamond.

Cov khoom xyaw thib ob yog qhov tseeb ntawm qhov xav tau los hloov qhov pom tseeb ntawm cov pob zeb diamond thiab muab lawv kos npe liab xim. Olierook piav qhia tias kev siv lub siab tsawg dhau yuav ua rau cov pob zeb pom tseeb, thaum lub siab ntau dhau yuav ua rau lawv tig xim av. Nws yog ib qho tsim nyog sau cia tias feem ntau ntawm cov pob zeb diamond pom ntawm Argyle kuv yog cov xim av tsis tshua muaj nqi.

Qhov kev tshawb pom tsis ntev los no tso lub teeb rau ntawm cov txheej txheem tsim cov pob zeb diamond liab thiab muab kev pom zoo rau kev nrhiav cov khoom zoo sib xws thoob plaws ntiaj teb. Kev tshawb fawb ntxiv nyob rau hauv daim teb no tuaj yeem tshawb nrhiav cov peev txheej ntxiv ntawm cov pob zeb zoo nkauj no, muab cov khoom lag luam ntau dua hauv kev ua lag luam. Txoj kev tshawb no txhawb kev ntxias thiab kev xav nyob ib puag ncig cov pob zeb liab liab, ua kom lawv lub koob npe nrov ua qee lub pob zeb zoo tshaj plaws thiab tshwj xeeb hauv ntiaj teb.

