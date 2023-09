Cov "Cov Khoom Tsis Muaj" rau Pob Zeb Diamond Pom Pom, Qhib Cov Sijhawm Tshiab rau Kev Tshawb Nrhiav Tsis Muaj Pob Zeb

By

Cov kws tshawb fawb tau ua ib qho kev nkag siab txog kev tsim cov pob zeb liab liab, uas paub txog lawv qhov tsis tshua muaj thiab kev zoo nkauj. Cov pob zeb muaj nuj nqis no, suav tias yog qee qhov ntawm lub ntiaj teb kim tshaj plaws, tau pom muaj ntau nyob rau ntawm qhov tsis ntev los no kaw Argyle mine hauv Australia. Txawm li cas los xij, vim li cas tom qab qhov siab ntawm cov pob zeb liab liab ntawm qhov chaw tshwj xeeb no tau ntev los ua qhov tsis paub.

Hauv kev tshawb fawb luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Nature Communications, Australian cov kws tshawb fawb tau qhia tias cov pob zeb liab liab pom ntawm Argyle tau coj mus rau lub ntiaj teb nto tshaj 1.3 billion xyoo dhau los. Cov pob zeb diamond tau tsim los ntawm kev sib xyaw ntawm peb cov khoom xyaw tseem ceeb. Thawj yog carbon, uas yuav tsum tau muab faus tob rau hauv lub ntiaj teb, qis dua 150km. Cov khoom xyaw thib ob yog qhov tshwj xeeb ntawm lub siab uas ua rau cov pob zeb tsis meej meej tig liab. Lub siab me ntsis ua rau cov pob zeb diamond xim av, uas tsis tshua muaj nqi.

Cov khoom uas ploj lawm, raws li cov neeg tshawb nrhiav pom, yog qhov tshwm sim volcanic uas coj cov pob zeb diamond rau saum npoo, ua rau tib neeg siv tau. Los ntawm kev tshuaj xyuas cov pob zeb me me hauv cov qauv pob zeb los ntawm Argyle mine, cov kws tshawb fawb tuaj yeem txiav txim siab lub hnub nyoog ntawm cov pob zeb diamond thiab tsim kom muaj sijhawm ntau dua. Lawv pom tias cov pob zeb diamond raug yuam kom nce siab thaum lub sij hawm tawg ntawm lub ntiaj teb thawj supercontinent, hu ua Nuna los yog Columbia, 1.3 billion xyoo dhau los.

Qhov kev tshawb fawb tshiab no muaj qhov cuam tshuam tseem ceeb rau kev tshawb nrhiav pob zeb diamond yav tom ntej. Tam sim no nws paub tias cov pob zeb liab liab tuaj yeem pom nyob ze ntawm cov npoo ntawm cov teb chaws, hauv cov pob zeb qub qub uas cim qhov kev sib tawg ntawm cov supercontinents thaum ub. Qhov chaw muaj peev xwm rau kev tshawb pom yav tom ntej suav nrog Canada, Russia, yav qab teb Africa, thiab Australia.

Thaum qhov kev kaw ntawm Argyle mine tau ua rau qhov tsis tshua muaj cov pob zeb liab liab, lawv cov nqi yuav tsum tau nce ntxiv. Qhov kev nkag siab tshiab ntawm lawv cov txheej txheem tsim tuaj yeem pab coj cov kev siv zog yav tom ntej los nrhiav cov pob zeb uas tsis tshua muaj no, txawm hais tias nws tsis zoo li yuav yooj yim lossis nrawm.

Hauv kev xaus, qhov kev tshawb pom ntawm "cov khoom tsis muaj" rau cov pob zeb liab liab qhib qhov muaj peev xwm tshiab los nrhiav cov pob zeb zoo nkauj no. Cov kws tshawb fawb tam sim no muaj kev nkag siab zoo dua ntawm cov xwm txheej tsim nyog rau lawv txoj kev tsim, uas tuaj yeem pab nrhiav yav tom ntej rau cov pob zeb liab liab hauv lwm thaj chaw hauv ntiaj teb.

