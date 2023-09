Ib Txoj Kev Tshiab ntawm Kev Sau Ntawv Hauv Dej Tshawb Pom los ntawm German Physicists

By

German physicists tau tsim ib txoj kev tshwj xeeb rau kev sau ntawv hauv dej thiab lwm yam dej hauv qab. Feem ntau cov qauv kev sau ntawv suav nrog kev kos cov kab los yog tso tus cwj mem rau ntawm cov khoom substrates, qhov twg cov rog intermolecular pab cov ntawv sau khaws lawv cov duab. Txawm li cas los xij, cov txheej txheem no tsis zoo rau cov chaw uas muaj dej hauv cov kua dej.

Pab pawg tshawb fawb German xav nrhiav txoj hauv kev "sau rau hauv cov kua dej" yam tsis muaj kev txwv ntawm lub substrate. Lawv xav tau ib txoj hauv kev uas tuaj yeem tiv thaiv qhov sib txawv ntawm cov kab kos thiab siv "tus cwj mem" me me uas yuav tsis tsim kev kub ntxhov thaum nws txav mus los ntawm cov kua nruab nrab.

Lawv cov kev daws teeb meem cuam tshuam muab tus cwj mem ncaj qha rau hauv dej thiab siv microbead ua los ntawm cov khoom siv ion pauv ua tus cwj mem. Cov hlaws me me, ntsuas ntawm 20 mus rau 50 microns hauv txoj kab uas hla, tsis tsim cov vortices. Los ntawm kev hloov cov pH hauv zos tus nqi ntawm cov dej, cov hlaws nyiam cov xim xim, tso cai rau kev sau ntawv lossis kos duab ntawm cov ntawv lossis cov cim.

Pab neeg no tau ua tiav lawv txoj hauv kev hauv chav da dej me me, tsim cov qauv qhov loj ntawm lub tittle ntawm tus cwj pwm "Kuv". Lawv txoj hauv kev yog hloov pauv txaus los tsim txhua yam kev sau ntawv uas siv cov kab txuas ntxiv. Cov txheej txheem tuaj yeem tso cai rau kev sib cais ntawm cov ntawv sib cais los ntawm kev hloov cov txheej txheem ion pauv rau thiab tawm, nrog rau kev tshem tawm lossis kho qhov tau "sau."

Cov kws tshawb fawb tseem qhia txog qhov muaj peev xwm ntawm kev siv lwm yam khoom, xws li cov cua sov los ntawm lasers lossis ib tus kheej steerable microswimmers, kom muaj kev sib luag ntawm cov qauv hauv dej thiab tsim cov qauv ntom ntom.

Txawm hais tias txoj haujlwm no tseem nyob hauv nws cov theem ua ntej, nws qhia tau hais tias muaj peev xwm ua tau zoo rau txoj hauv kev tshiab ntawm kev sau ntawv thiab kos duab hauv cov dej hauv qab.

Source: Me, 2023. DOI: 10.1002/smll.202303741