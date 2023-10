Cov kws tshawb fawb tau zoo siab txog Kev Tshawb Fawb Tshiab los ntawm NASA's OSIRIS-REx Lub Hom Phiaj

By

Planetary kws tshawb fawb Phil Bland los ntawm Curtin University zoo siab los ua ib feem ntawm NASA lub hom phiaj zoo kawg OSIRIS-REx, uas yog lub hom phiaj los sau thiab kawm cov qauv los ntawm lub ntiaj teb asteroid hu ua Bennu. Bland tau mob siab rau nws txoj haujlwm los tshuaj xyuas cov meteorites kom tau txais kev nkag siab zoo rau hauv keeb kwm ntawm lub ntiaj teb thiab kev tsim ntawm peb lub hnub ci. Lub cib fim no los kawm cov khoom qub uas tsis pub dawb los ntawm lub ntiaj teb huab cua yog ib qho kev paub dhau los ntawm nws lub neej.

Lub dav hlau OSIRIS-REx tau ua tiav cov qauv 250-gram ntawm pob zeb thiab hmoov av los ntawm Bennu tom qab siv sijhawm ob xyoos los kawm txog nws qhov chaw. Cov qauv, uas yog nyob rau hauv pristine mob, tau tso tawm los ntawm lub spacecraft capsule thiab tsaws nyob rau hauv lub Utah suab puam. Thaum kuaj xyuas, cov kws tshawb fawb tau tshawb pom qhov xav tsis thoob: ib qho piv txwv ntxiv ntawm lub hau lub kaus mom. Cov qauv ntxiv no muaj cov av nplaum av nplaum thiab cov pa roj carbon ntau, muab kev nkag siab txog lub hauv paus chiv keeb ntawm lub ntiaj teb dej thiab muaj peev xwm ua neej nyob.

Phil Bland yog ib tug tswv cuab ntawm Australian pawg koom nrog hauv lub luag haujlwm thiab tau ua raws li qhov kev nce qib thiab kev tshuaj xyuas. Nws tau koom nrog hauv cov yeeb yaj kiab pub dawb los ntawm NASA's Johnson Space Center, soj ntsuam cov kws tshawb fawb tau ua tib zoo tuav cov khoom me me ntawm cov khoom sau. Tom qab ua tib zoo rho tawm, ntsuas, thiab sau cov qauv, Bland yuav tus kheej xaiv cov pob zeb rau kev tshuaj xyuas ntxiv hauv nws qhov chaw kuaj.

Siv cov txheej txheem microscopy siab heev, Bland yuav tsim cov duab qhia kev daws teeb meem ntawm cov khoom siv chemistry thiab mineralogy. Qhov kev ntsuam xyuas no yog qhov tseem ceeb hauv kev txiav txim siab qhov muaj pes tsawg leeg thiab isotopic pleev ntawm tus qauv. Thaum Bland ua tiav nws qhov kev tshuaj ntsuam, cov qauv yuav raug xa mus rau xibfwb Trevor Ireland ntawm University of Queensland rau geochronology thiab oxygen isotope tsom xam. Qhov no yuav pab txiav txim siab hnub nyoog thiab tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm Bennu, muab kev nkag siab tseem ceeb rau kev sib raug zoo ntawm Bennu thiab meteorites pom hauv ntiaj teb.

Lub hom phiaj OSIRIS-REx tau ntes qhov kev zoo siab thiab xav paub ntawm cov kws tshawb fawb xws li Bland thiab Ireland. Lawv txaus siab tos txais cov txiaj ntsig ntawm lawv qhov kev tshuaj xyuas, uas yuav ua rau muaj txiaj ntsig zoo rau peb txoj kev nkag siab ntawm lub hauv paus chiv keeb ntawm lub qab ntuj khwb thiab kev tsim ntawm peb lub ntiaj teb.

Cov peev txheej: NASA's OSIRIS-REx lub hom phiaj lub vev xaib, NASA Tus Thawj Coj Bill Nelson