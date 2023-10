Lub Neej Ntshai ntawm Dej Hiav Txwv Loj tau nthuav tawm hauv Cov Duab Tshiab

By

Cov duab tso tawm tshiab tau ntes nyob rau hauv qhov tsis paub meej "twilight zone" ntawm lub hiav txwv tob tau nthuav tawm lub ntiaj teb uas muaj sia nyob. Cov duab no tau coj mus ncig ntawm Geologist Seamounts ze ntawm Hawaiian Islands tuaj, siv lub tsheb tshawb nrhiav hauv hiav txwv tob hu ua Mesobot. Twilight cheeb tsam yog hais txog thaj chaw ntawm dej hiav txwv uas hnub ci tsis tuaj yeem nkag mus, pib ntawm kwv yees li 100 meters (330 ko taw) tob.

Cov duab qhia txog cov kab mob uas ntxim nyiam, suav nrog cov saw ntev ntawm cov tsiaj, cov ntaub ntawv lub neej tentacled, thiab txawm tias squid emitting ib tug tiv thaiv number case huab. Cov kab mob no ua rau cov tsiaj tsiv teb tsaws chaw loj tshaj plaws hauv ntiaj teb, vim lawv tsiv txhua hnub los ntawm cov dej saum npoo mus rau qhov tsaus ntuj kom nkaum thaum nruab hnub. Qhov kev tsiv teb tsaws chaw no ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv dej hiav txwv txoj cai ntawm kev nyab xeeb thoob ntiaj teb los ntawm kev thauj cov pa roj carbon monoxide los ntawm cov dej saum npoo av mus rau hauv dej hiav txwv tob, qhov twg nws tuaj yeem ua rau lub sijhawm ntev.

Lub Mesobot, tsis zoo li lwm lub tsheb tshawb nrhiav hauv hiav txwv tob, yog tsim los kom muaj kev cuam tshuam me me rau lub neej hauv dej hiav txwv tob. Nws cov qauv slim thiab qeeb-tsav kiv cua tiv thaiv nws los ntawm kev ntshai ntawm cov tsiaj qus uas nws ntsib. Qhov no yog qhov tseem ceeb rau kev xav txog qhov tsis zoo ntawm cov dej hiav txwv sib sib zog nqus.

Lub hiav txwv tob tseem tseem tsis tau tshawb nrhiav, tsuas yog nyob ib ncig ntawm 25 feem pua ​​​​ntawm cov seafloor tsim nyog. Kev ua haujlwm hauv dej hiav txwv tob yog qhov tseem ceeb rau kev tshawb pom thiab nkag siab txog ntau haiv neeg thiab feem ntau enigmatic lub neej uas muaj nyob rau hauv cov cheeb tsam uas tsis tau teev tseg. Tsis tas li ntawd, cov haujlwm no tuaj yeem nthuav tawm cov ntawv thov rau lub neej hauv hiav txwv tob, xws li kev txhim kho cov tshuaj tshiab. Cov kev tshawb fawb tau pom tias cov tsiaj txhu hauv hiav txwv ua rau muaj ntau yam tshuaj tua kab mob, tshuaj tiv thaiv kab mob, thiab tshuaj tiv thaiv kab mob ntau dua li ib pawg ntawm cov kab mob hauv av.

Kev nkag siab txog lub hiav txwv tob thiab nws cov neeg nyob hauv muaj qhov cuam tshuam loj heev, tshwj xeeb tshaj yog vim muaj kev lag luam xws li kev lag luam hauv hiav txwv sib sib zog nqus ua ntau dua. Los ntawm qhov ci ntsa iab ntawm lub ntiaj teb no zais cia, cov kws tshawb fawb vam tias yuav khaws thiab tiv thaiv cov ecosystem zoo nkauj no thiab siv cov txiaj ntsig zoo uas lawv tuav.

Qhov chaw:

- National Oceanic thiab Atmospheric Administration

- Woods Hole Oceanographic Institution