Cats 'Kev Hlub rau Tuna: Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb Tom Qab Lawv Cov Kev nyiam nyiam

Miv 'affinity rau tuna yeej ib txwm yog qhov tseeb paub ntawm cov tswv miv. Txawm li cas los xij, tam sim no cov kws tshawb fawb tau tshawb pom qhov laj thawj kev tshawb fawb tom qab qhov kev nyiam no. Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm hauv phau ntawv Journal Chemical Sense qhia tias miv, zoo li tib neeg, muaj cov saj receptors rau umami - ib qho ntawm tsib lub ntsiab saj. Umami muab cov zaub mov muaj qab los yog nqaij, ua rau nws nkag siab tias yog vim li cas miv, raws li cov khoom noj khoom haus yuav tsum tau kos rau nws.

Tsis zoo li tib neeg umami receptors, cov miv yog tsim tshwj xeeb los khi rau qee yam tshuaj muaj nyob rau hauv siab concentrations hauv tuna. Cov tshuaj no txhim kho qhov kev paub ntawm umami rau miv, tsim kom muaj kev nyiam rau kev noj ntses. Tuna muaj inosine monophosphate, ib qho nucleotide uas khi ruaj khov rau miv qhov chaw tshwj xeeb umami khi. Tsis tas li ntawd, tuna yog nplua nuj nyob rau hauv cov amino acid L-Histidine, uas yog suav hais tias yog ib qho tseem ceeb amino acid rau miv thiab ua raws li ib tug muaj zog umami enhancer.

Qhov kev nkag siab ntawm molecular no hais txog miv qhov kev nyiam nyiam muaj peev xwm los hloov kho cov qauv ntawm cov khoom noj miv thiab tshuaj. Los ntawm kev sib koom ua ke cov umami-txhim kho cov ntsiab lus tshwj xeeb, cov tuam txhab tsim khoom tuaj yeem tsim cov khoom txaus nyiam thiab txaus siab rau cov neeg siv khoom.

Raws li peb qhov kev paub ntawm feline saj receptors nthuav dav, nws qhib txoj hauv kev tshiab rau kev txhim kho tsis yog lawv cov zaub mov xwb tab sis kuj yog cov tshuaj uas lawv tau txais. Lub peev xwm los tsim cov tshuaj muaj txiaj ntsig zoo dua thiab siv tau zoo tuaj yeem txo qee qhov teeb meem cuam tshuam nrog kev noj tshuaj miv. Tsis tas li ntawd, qhov kev tshawb fawb no muab kev nkag siab zoo rau kev hloov pauv hloov pauv ntawm cov miv, ua rau pom qhov pom ntawm lawv cov keeb kwm suab puam tau cuam tshuam rau lawv txoj kev noj haus.

Zuag qhia tag nrho, txoj kev tshawb no pab daws qhov tsis meej tom qab miv 'tsis muaj kev hlub rau tuna thiab muaj kev cia siab rau yav tom ntej kev nce qib hauv feline cuisine thiab kev kho mob.

