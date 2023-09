Fracking nrog kua CO2 tuaj yeem ua rau mob me me, Kev Tshawb Fawb Tshiab

By

Cov kev tshawb fawb tshiab tau qhia tias fracking, txawm tias ua nrog kua carbon dioxide (CO2) lossis dej, tuaj yeem ua rau me me tshee. Qhov kev tshawb fawb no tau lees paub tias qhov kev tshee yog tsim los ntawm tib cov txheej txheem uas tuaj yeem ua rau muaj av qeeg loj dua.

Fracking, los yog hydraulic fracturing, yuav tsum txhaj cov kua hauv qab lub ntiaj teb saum npoo kom rho tawm cov roj thiab cov nkev. Thaum cov txheej txheem fracking ib txwm siv cov dej khib nyiab, qhov kev tshawb fawb tshwj xeeb no tsom rau kev siv cov kua CO2. Fracking nrog kua CO2 muaj txiaj ntsig ntxiv ntawm sequestering carbon, txo nws txoj kev koom tes rau atmospheric cua sov tuav.

Kev kwv yees qhia tias carbon dioxide fracking muaj peev xwm txuag tau cov pa roj carbon ntau ib xyoos ib zaug li ib lab hnub ci vaj huam sib luag. Qhov no ua rau nws yog ib qho kev xaiv zoo rau ib puag ncig piv rau cov dej khib nyiab, vim nws khaws cov pa roj carbon hauv av thiab tawm ntawm qhov chaw.

Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv Journal Science, qhia tias qhov kev tshawb pom ntawm tremors tshwm sim los ntawm CO2 fracking yuav muaj feem xyuam rau dej-raws li fracking thiab. Ob txoj kev tuaj yeem ua rau muaj kev cuam tshuam seismic.

Seismologists yav dhau los tau sib cav txog lub hauv paus ntawm cov kev tshee no, nrog qee qhov qhia tias lawv tau tshwm sim los ntawm av qeeg loj tshwm sim nyob deb, thaum lwm tus xav tias lawv yog lub suab nrov tsim los ntawm tib neeg kev ua ub no. Los ntawm kev txhim kho seismometers nyob ib ncig ntawm qhov chaw fracking hauv Wellington, Kansas, cov kws tshawb fawb tuaj yeem txiav txim siab tias qhov tshee tshee yog qhov muaj feem cuam tshuam nrog cov kua dej.

Kev saib xyuas cov dej num no yog qhov tseem ceeb hauv kev nkag siab txog qhov deformation ntawm pob zeb thiab taug qab qhov txav ntawm cov kua dej tom qab txhaj tshuaj. Kev sim ua qauv tuaj yeem pab txiav txim siab txog kev txhaj tshuaj tiv thaiv kev nyab xeeb kom txo qis qhov yuav ua rau muaj kev puas tsuaj seismic. Txawm li cas los xij, qhov muaj qhov tsis paub qhov txhaum ua rau nws nyuaj rau kwv yees qhov tshwm sim hauv txhua kis.

Qhov kev tshawb fawb no qhia txog qhov muaj feem cuam tshuam ntawm fracking ntawm seismic kev ua ub no thiab hais txog qhov yuav tsum tau ua tib zoo saib xyuas thiab kev tswj hwm kom txo tau cov kev pheej hmoo cuam tshuam nrog cov txheej txheem.

