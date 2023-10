Cov txheej txheem kev nyab xeeb tshiab hauv Cretaceous Lub Sijhawm Tshawb Pom los ntawm Cov Neeg Tshawb Fawb

By

Cov kws tshawb fawb los ntawm Hebrew University thiab University of Bristol tau tshawb pom qhov tsis paub txog kev nyab xeeb yav dhau los thaum lub sijhawm Cretaceous uas muaj kev cuam tshuam loj rau lub ntiaj teb huab cua. Txoj kev tshawb fawb tshawb fawb txog kev sib raug zoo ntawm kev txav mus los ntawm sab av loj thiab kev cuam tshuam hauv dej hiav txwv, uas cuam tshuam rau qhov kub thiab txias thaum lub sijhawm no. Qhov kev tshawb fawb no tsis tsuas yog ntxiv rau peb txoj kev nkag siab txog huab cua puag thaum ub tab sis kuj tseem qhia txog lub luag haujlwm ntawm cov txheej txheem dej hiav txwv hauv cov huab cua niaj hnub no.

Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv Nature Communications, siv ib tug tshiab analytical qauv tsim los ntawm Hebrew University cov kws tshawb fawb. Nws tau tshuaj xyuas cua-tsav kev ncig ntawm dej hiav txwv saum npoo thiab hais txog qhov tseem ceeb ntawm dej hiav txwv geometry hauv kev hloov huab cua. Lub hom phiaj ntawm txoj kev tshawb no yog nyob rau lub sij hawm Cretaceous, uas tshwm sim kwv yees li 145 mus rau 66 lab xyoo dhau los thiab yog tus cwj pwm los ntawm cov pa roj carbon dioxide siab nyob rau hauv cov huab cua.

Cov kws tshawb fawb tau tsom mus nthuav tawm txoj kev sib raug zoo ntawm kev hloov pauv hauv dej hiav txwv tam sim no cov qauv thiab kev hloov pauv ntawm qhov kub thiab txias thaum lub sijhawm Cretaceous era. Los ntawm cov qauv hauv computer simulating cov huab cua thaum ub, lawv pom tias kev txav ntawm lub ntiaj teb sab av loj nyob rau lub sijhawm no tau ua rau muaj kev poob qis hauv cov dej hiav txwv loj loj uas muaj lub luag haujlwm nqa dej sov los ntawm txoj kab nruab nrab mus rau tus ncej. Qhov kev cuam tshuam no ua rau muaj qhov sib txawv ntawm qhov kub thiab txias ntawm cov ncej thiab cov tropics thaum lub sijhawm ntawd.

Qhov cuam tshuam ntawm qhov kev tshawb pom no txuas ntxiv dhau lub sijhawm Cretaceous. Nws qhia txog qhov tseem ceeb ntawm cov dej hiav txwv gyres, lossis cov qauv kev ncig, hauv kev tsim cov huab cua dynamic, ob qho tib si yav dhau los thiab niaj hnub no. Los ntawm kev nkag siab yuav ua li cas cov dej ntws no cuam tshuam qhov kub ntawm qhov sib txawv ntawm cov ncej thiab cov tropics, peb tuaj yeem nkag siab txog biodiversity thiab kev nyab xeeb ntawm Cretaceous era.

Cov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no ua raws li cov pov thawj geological los ntawm lub sij hawm Cretaceous, ntxiv dag zog rau cov txheej txheem npaj thiab txhim kho peb txoj kev nkag siab txog kev nyab xeeb yav dhau los. Qhov kev paub no muaj peev xwm los pab ua qauv thiab kwv yees qhov cuam tshuam ntawm kev hloov pauv huab cua hauv lub sijhawm niaj hnub no, vim tias cov qauv dej hiav txwv mus txuas ntxiv ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tswj hwm huab cua thoob ntiaj teb.

Hauv kev xaus, qhov kev tshawb fawb no ua rau peb nkag siab tob txog kev sib raug zoo ntawm cov qauv dej hiav txwv ncig, qhov sib txawv ntawm qhov kub thiab txias, thiab huab cua yav dhau los. Nws kuj tseem hais txog qhov tseem ceeb ntawm cov txheej txheem dej hiav txwv hauv kev tsim cov txheej txheem kev nyab xeeb niaj hnub. Los ntawm kev nthuav tawm cov txheej txheem kev nyab xeeb yav dhau los, peb tuaj yeem nkag siab zoo dua thiab daws cov teeb meem ntawm kev hloov pauv huab cua tam sim no.

