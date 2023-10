Kev Tshawb Pom Zoo Tshaj Plaws: Pristine Coral Reefs nthuav tawm hauv Galápagos Islands

By

Cov kws tshawb fawb nyob hauv lub nkoj tshawb fawb Falkor tau pom qhov txawv txav hauv cov dej nyob ib puag ncig Galápagos Islands. Siv lub xeev-ntawm-the-art ROV SuBastian neeg hlau, uas tuaj yeem tshawb txog qhov tob txog li 4,500 meters, cov kws tshawb fawb tau nthuav tawm ob qhov uas tsis tau pom dua cov dej txias-dej coral reefs. Cov reefs txawv txawv no, nyob nruab nrab ntawm 370 thiab 420 meters hauv qab no, tau ntxiv qhov tshiab rau peb txoj kev nkag siab ntawm Galápagos Islands Marine Reserve.

Tshaj li 800 meters ntev, qhov loj ntawm ob lub reefs sib npaug rau yim qhov chaw ncaws pob, thaum lub pob zeb me me ncav cuag 250 meters. Dab tsi yog qhov zoo tshaj plaws ntawm cov coral formations yog cov nplua nuj ntawm pob zeb coral hom uas lawv chaw nres nkoj, qhia tias lawv tau txhawb nqa marine biodiversity rau ntau txhiab xyoo. Qhov kev tshwm sim zoo siab no tsim los ntawm qhov kev tshawb pom hauv lub Plaub Hlis 2023, thaum cov pob zeb sib sib zog nqus tau pib pom nyob rau hauv Galápagos Marine Reserve los ntawm cov kws tshawb fawb hauv Woods Hole Oceanographic Institution's R / V Atlantis.

Kev ntoj ke mus kawm lub hom phiaj tseem ceeb yog siv laser scanning thev naus laus zis los tsim cov duab qhia kev daws teeb meem tshwj xeeb ntawm cov pob zeb no. Los ntawm kev siv lub laser scanners uas muaj peev xwm tsim tau ob-millimeter daws teeb meem daim duab qhia chaw, cov kws tshawb fawb tuaj yeem txheeb xyuas cov kab mob sib txawv uas nyob ntawm ntug hiav txwv. Kev lig kev cai, underwater map technologies tau txwv nyob rau hauv lawv lub peev xwm los ntes cov dluab ntawm cov kab mob nyob vim hais tias lawv coarse daws teeb meem. Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb xyuas laser no tau qhib txoj hauv kev tshiab rau kev kawm underwater ecosystems nyob rau hauv unprecedented nthuav dav.

Ntxiv nrog rau qhov kev tshawb pom ntawm coral reefs, cov kws tshawb fawb kuj tau ntog rau ob qhov dej hiav txwv yav dhau los uas tsis tau teev tseg. Cov dej hiav txwv no, xav tias muaj nyob raws li cov ntaub ntawv satellite, tam sim no tau lees paub thiab ua tib zoo qhia siv cov cuab yeej siv thev naus laus zis. Cov ntaub ntawv tseem ceeb no tsis tsuas yog pab txhawb rau kev nkag siab txog kev tshawb fawb tab sis kuj tsim lub hauv paus rau kev txiav txim siab zoo hauv kev txuag thiab khaws cia ntawm cov ecosystems tshwj xeeb.

Galápagos National Park Directorate tau lees paub qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tshawb fawb no, hais txog qhov tseem ceeb ntawm geological dynamics nyob rau hauv shaping deep-sea ecosystems. Los ntawm kev tshawb nrhiav tsis tu ncua thiab kos duab cov cheeb tsam nyob deb, peb ua kom cov Islands tuaj Galápagos tseem yog ib qho piv txwv ci ntsa iab ntawm qhov zoo nkauj thiab qhov tseem ceeb ntawm ecological.

FAQ:

Q: Dab tsi ua rau kev tshawb pom ntawm coral reefs hauv Galápagos Islands tseem ceeb heev?

A: Qhov kev tshawb pom ntawm cov pob zeb zoo nkauj no nthuav tawm peb txoj kev paub txog kev sib sib zog nqus reefs hauv Galápagos Islands Marine Reserve thiab qhia txog lawv cov kev nplua nuj ntawm cov pob zeb coral.

Q: Cov reefs no tau tshawb nrhiav thiab kos duab li cas?

A: Cov kws tshawb fawb tau siv ROV SuBastian cov neeg hlau qib siab thiab laser scanning thev naus laus zis, uas tsim ob-millimeter daws teeb meem daim ntawv qhia muaj peev xwm txheeb xyuas cov kab mob nyob hauv hiav txwv.

Q: Dab tsi lwm qhov kev tshawb pom tau tshwm sim thaum lub sijhawm ntoj ncig?

A: Ntxiv nrog rau coral reefs, cov kws tshawb fawb tau tshawb pom ob lub hiav txwv uas tsis tau teev tseg, paub meej tias lawv muaj nyob thiab ua tib zoo kos lawv rau qhov kev daws teeb meem siab.

Q: Vim li cas cov kev tshawb pom no tseem ceeb rau Galápagos Islands?

A: Cov ntaub ntawv khaws tseg thaum lub sijhawm mus ncig no ua rau muaj kev nkag siab thiab kev txuag ntawm Galápagos National Marine Reserve thiab Eastern Tropical Pacific Marine Corridor, qhia txog lub luag haujlwm ntawm cov chaw nyob hauv hiav txwv tob hauv kev saib xyuas kev noj qab haus huv ntawm peb cov dej hiav txwv.