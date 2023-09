Discovery of World's Oldest Human-Build Structure Sheds New Light on Early Human Technology

By

British thiab African archaeologists tau ua ib qho kev tshawb pom nyob rau sab qab teb Africa - cov pov thawj ntawm lub ntiaj teb cov neeg tsim qauv qub tshaj plaws. Cov qauv zoo nkauj no, tsim los ntawm cov tsiaj uas ploj lawm ntawm tib neeg tshaj li ib nrab lab xyoo dhau los, tau pom nyob rau sab qaum teb Zambia hauv av hauv av. Cov qauv, ua los ntawm cov ntoo ua haujlwm, ntseeg tau tias tau ua haujlwm ua haujlwm siab lossis platform hla marshland lossis hauv thaj chaw ntub dej.

Cov qauv tshiab uas tsis tau pom dua no yog tsawg kawg ob zaug li qub raws li lwm cov qauv tsim los ntawm tib neeg. Nws qhov kev tshawb pom yuav tsum tau hloov pauv qhov kev nkag siab archaeological ntawm tib neeg thaum ntxov technology thiab kev txawj ntse. Nws qhia tias tib neeg thaum ntxov muaj kev txawj ntse hauv kev tsim vaj tsev thiab kev tsim ntoo ua ntej ntau dua li yav dhau los xav.

Txoj kev uas tib neeg tsim los yog lub platform tsuas yog ib feem me me ntawm tib neeg kev sib haum xeeb loj dua nyob rau sab qab teb ntug dej ntawm Kalambo River. Qhov chaw no yog nyob ze rau qhov zoo kawg nkaus tej yam ntuj tso kev xav ntawm ib tug 235-meter siab dej tsaws tsag thiab ib tug 300-meter tob canyon. Qhov tshwj xeeb hauv zos qhov chaw, uas suav nrog marshland, pas dej, thiab hav zoov hav zoov, yuav nyiam cov neeg yos hav zoov thaum ntxov mus rau thaj chaw.

Archaeologists kuj tau pom cov cuab yeej pob zeb siv rau kev txiav, chopping, thiab scraping, nrog rau lub qhov cub ua noj. Cov tib neeg prehistoric uas nyob hauv cheeb tsam no yog cov tswv cuab ntawm homo heidelbergensis uas ploj lawm, uas tau vam meej ntawm 600,000 thiab 300,000 xyoo dhau los. Homo heidelbergensis twb tau colonized Africa, sab hnub poob Asia, thiab Europe nyob rau lub sij hawm ntawd tab sis nws thiaj li tau ploj mus, tej zaum vim yog kev sib tw los ntawm ntau hom tib neeg zoo li Homo sapiens thiab Neanderthals.

Qhov Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb Txog Tib Neeg, kev sib koom tes ntawm UK, Belgium, thiab Zambia, tau coj cov kev tshawb fawb keeb kwm yav dhau los plaub xyoos dhau los. Luminescence dating txuj ci tau siv los txiav txim lub hnub nyoog ntawm cov qauv thiab lwm yam kev tshawb pom. Raws li tus xibfwb Larry Barham, tus thawj coj ntawm txoj haujlwm, qhov kev tshawb pom no yuav tawm tsam kev nkag siab uas twb muaj lawm ntawm tib neeg hom uas ploj lawm thiab muab kev nkag siab tshiab rau tib neeg evolution.

Qhov chaw:

– Nature, Volume/Issue: Vol. 582, Is Nrias teb 7812, Page 468-471 (2020)

- Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb Txog Tib Neeg thiab University of Liverpool

Cov Ntsiab Lus:

- Txoj kev nce siab: Ib txoj hauv kev nce siab, feem ntau ua los ntawm kev hla kev nyuaj xws li marshland lossis wetlands.

- Prehistoric: Xa mus rau lub sijhawm ua ntej sau keeb kwm, feem ntau yog lub sijhawm ua ntej kev tsim cov lus sau thiab kev tsim cov txheej txheem sau ntawv.

- Luminescence dating: Ib txoj hauv kev siv los txiav txim lub hnub nyoog ntawm cov zaub mov lossis cov khoom qub los ntawm kev ntsuas cov hluav taws xob ntau dhau sijhawm.