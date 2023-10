Tshiab Asteroid "Polyhymnia" tsa cov lus nug txog Unknown Elements

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm University of Arizona tau tshawb pom lub hnub qub hu ua "Polyhymnia" uas tawm tsam cov ntsiab lus paub hauv ntiaj teb. Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv European lub cev ua kom muaj qhov tsis muaj qhov tshwm sim ntawm peb lub ntiaj teb, tawm tswv yim tias muaj qhov pib ntawm peb lub rooj caij nyoog.

Polyhymnia nyob rau hauv lub asteroid siv ntawm Mars thiab Jupiter, thiab nws yog categorized li "ze-Lub ntiaj teb" asteroid vim nws nyob ze rau peb ntiaj chaw. Txawm hais tias lub hnub qub yuav zoo li tsis tseem ceeb, lawv cov ntsiab lus tau ntxim nyiam astrophysicists thiab NASA cov kws tshawb fawb ib yam nkaus. Qhov tseeb, NASA tab tom nrhiav Polyhymnia kom tau txais cov qauv thiab tshawb xyuas nws cov khoom ntxiv.

Johann Rafelski, tus kws tshaj lij physics ntawm University of Arizona, tau tawm tswv yim txog qhov kev tshawb pom, hais tias yog lub hnub qub zoo li Polyhymnia muaj cov ntsiab lus hnyav, nws ua rau muaj lus nug txog seb cov ntsiab lus no tau tsim li cas thiab vim li cas lawv tsis tau pom nyob rau lwm qhov. Qhov ntom ntawm Polyhymnia tshaj qhov tseem ceeb tshaj plaws nyob rau hauv lub ntiaj teb, xws li Osmium, uas yog lub npe hu rau muaj ntau tshaj plaws ntawm protons.

Pab pawg University of Arizona tau faib Polyhymnia ua "CUDO" (Compact Ultradense Object), qhia txog qhov muaj cov khoom uas tam sim no tsis paub rau tib neeg. Nws ntseeg tau tias lub caij no tseem nyob ruaj khov nrog tus lej atomic ntawm 164, qhia tias muaj qhov ntom ntom ntau dua li txhua lub caij peb paub tam sim no.

NASA twb tau pib tsim cov phiaj xwm tsim lub dav hlau tsis muaj neeg siv los kawm thiab khaws cov qauv los ntawm Polyhymnia. Lub hom phiaj no ua raws li kev sib koom tes tsis ntev los no ntawm University of Arizona thiab NASA, uas tau ua tiav cov qauv coj rov qab los ntawm lub hnub qub hu ua Bennu. Cov qauv no tau pom tias muaj cov pa roj carbon ntau, qhia txog qhov muaj peev xwm ntawm cov hlau muaj txiaj ntsig hauv lub hnub qub.

Kev tshawb pom ntawm Polyhymnia thiab nws qhov tshwj xeeb ntom ntom ua rau cov lus nug zoo siab txog qhov muaj nyob ntawm cov ntsiab lus tsis paub hauv lub ntiaj teb thiab lawv tsim li cas. Lub hom phiaj yav tom ntej los kawm thiab khaws cov qauv los ntawm lub hnub qub no yuav muab kev nkag siab zoo rau qhov tsis paub ntawm peb lub hnub ci.

Cov Ntsiab Lus:

- Asteroid: Lub cev pob zeb me me uas orbits lub hnub, feem ntau pom nyob rau hauv asteroid siv ntawm Mars thiab Jupiter.

- Qhov ntom: Qhov loj ntawm cov khoom hauv ib chav tsev ntim.

- Element: Ib yam khoom uas tsis tuaj yeem tawg ua cov khoom yooj yim los ntawm kev siv tshuaj. Cov ntsiab lus yog sawv cev los ntawm cov cim ntawm lub rooj zaum.

- Lub Sij Hawm Lub Sij Hawm: Ib qho kev npaj ntawm cov tshuaj lom neeg, tsim raws li lawv tus lej atomic, kev teeb tsa hluav taws xob, thiab cov khoom siv tshuaj muaj zog.

- Proton: Ib qho subatomic particle nrog cov nqi zoo, pom nyob rau hauv lub nucleus ntawm lub atom.

Qhov chaw:

- Kev tshawb fawb luam tawm nyob rau hauv European Physical Journal Plus

- University of Arizona xov xwm tshaj tawm