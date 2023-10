Kev txhim kho tus qauv los kwv yees qhov ua kom cov tshuaj Estrogen hauv Baikal Seals los ntawm Environmental Contaminants

By

Cov kws tshawb fawb ntawm Center for Marine Environmental Studies (CMES) ntawm Ehime University tau tsim cov qauv uas tuaj yeem kwv yees lub peev xwm ntawm ib puag ncig cov pa phem los ua kom cov tshuaj estrogen receptors hauv Baikal ntsaws ruaj ruaj. Txoj kev tshawb no tau siv ob qho tib si hauv vitro kev sim thiab kev sim hauv computer los ntsuas qhov ua kom muaj peev xwm ntawm bisphenols (BPs) thiab hydroxylated polychlorinated biphenyls (OH-PCBs) ntawm cov tshuaj estrogen receptor α (bsERα) thiab β (bsERβ) subtypes.

Cov kev sim hauv vitro tau qhia tias feem ntau BPs thiab OH-PCBs nthuav tawm cov kev ua estrogen zoo li tiv thaiv ob hom bsER. Ntawm cov BPs kuaj, bisphenol AF tau pom tias muaj zog estrogen zoo li kev ua haujlwm. Ib yam li ntawd, 4′-OH-CB50 thiab 4′-OH-CB30 tau qhia txog qhov muaj zog tshaj plaws ntawm cov kev sim OH-PCBs tiv thaiv bsERα thiab bsERβ, raws li.

Txhawm rau tshawb xyuas ntxiv seb cov kab mob ib puag ncig no khi rau bsER li cas, lub khoos phis tawj docking simulation tau ua. Raws li cov txiaj ntsig ntawm cov kev simulations no thiab cov yam ntxwv ntawm cov khoom sib kis, cov qauv kev sib raug zoo-kev sib raug zoo (QSAR) rau ob qho tib si bsER subtypes tau tsim. Cov qauv no raug kwv yees qhov ua kom muaj peev xwm ntawm txhua qhov chaw ib puag ncig hauv kev sim hauv vitro, qhov txawv ntawm cov tebchaw uas qhib thiab cov uas tsis qhib rau bsERα thiab bsERβ. Cov kws tshawb fawb kuj tau txheeb xyuas qhov tseem ceeb uas cuam tshuam rau kev ua kom muaj peev xwm ntawm cov kab mob.

Tsis tas li ntawd, cov kws tshawb fawb tau ua tiav cov qauv QSAR uas kwv yees qhov ua kom muaj peev xwm ntawm nas estrogen receptors (ERs) siv tib txoj kev. Qhov no qhia tau hais tias qhov kev siv ntawm qhov qauv no mus kom ze nyob rau hauv ntau hom.

Kev txhim kho ntawm tus qauv no yog ib kauj ruam tseem ceeb hauv kev nkag siab thiab kwv yees qhov cuam tshuam ntawm ib puag ncig cov kab mob ntawm cov kab mob endocrine ntawm Baikal cov ntsaws ruaj ruaj. Nws muab cov cuab yeej muaj txiaj ntsig zoo rau kev ntsuas qhov muaj peev xwm txaus ntshai ntawm cov pa phem no thiab qhia txog kev txuag kev siv zog rau hom kab mob tsis zoo no.

Source: Hoa Thanh Nguyen et al, "Nyob rau hauv silico simulations thiab molecular descriptors los kwv yees nyob rau hauv vitro transactivation potencies ntawm Baikal foob estrogen receptors los ntawm ib puag ncig cov kab mob", Ecotoxicology thiab Environmental Safety (2023).