Cov kws tshawb fawb tshawb pom cov xov tooj cua nyob deb tshaj plaws hauv ntiaj teb

Xov tooj cua telescopes tau hloov pauv peb txoj kev nkag siab ntawm lub cosmos, qhia tias lub ntuj tsaus ntuj yog qhov tseeb teem nrog lub zog muaj zog. Ntawm cov teeb liab no yog "fast radio bursts" (FRBs), xav paub cov xov tooj cua nthwv dej uas tsuas yog milliseconds ua ntej ploj mus. Pom thawj zaug hauv xyoo 1932 los ntawm tus kws tshaj lij Karl Jansky, FRBs txuas ntxiv mus rau cov kws tshawb fawb txog hnub qub, uas ua haujlwm los daws lawv qhov tsis meej.

Hauv kev ua tiav tsis ntev los no, cov kws tshawb fawb tau tshaj tawm qhov kev tshawb pom ntawm FRB nyob deb tshaj plaws puas tau pom. Siv Australian SKA Pathfinder (ASKAP) xov tooj cua telescope, cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas lub xov tooj cua ceev ceev hu ua "FRB 20220610A." Txhawm rau kom paub meej tias lub hauv paus chiv keeb ntawm qhov tawg no, pab pawg tau ua haujlwm Lub Koob Yees Duab Loj heev, uas kuaj pom cov teeb pom kev tsaus ntuj ntawm lub galaxy nyob deb heev. Kev soj ntsuam ntawm lub teeb ci ntsa iab tau qhia tias qhov tawg tau taug kev mus rau 8 billion xyoo kom ncav cuag lub ntiaj teb, ua rau nws qhov chaw deb tshaj plaws FRB pom txog niaj hnub no.

Astronomers tau mob siab los nthuav tawm qhov chaw ntawm xov tooj cua ceev ceev. Txawm hais tias tam sim no muaj ob txoj kev xav, cov kws tshawb fawb tau txiav txim siab ntau qhov ua tau. Ib qho kev piav qhia qhia tias qhov tawg tuaj yeem tshwm sim los ntawm cov hlau nplaum, uas yog cov hnub qub neutron ntom ntom nrog cov hlau nplaum muaj zog heev. Lwm qhov kev xav pom zoo hais tias kev sib koom ua ke ntawm cov khoom loj, xws li qhov dub lossis cov hnub qub tawg, tuaj yeem ua rau cov xov tooj cua muaj zog no tawg.

Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias txawm tias muaj kev txaus siab nrog cov xov tooj cua nrawm nrawm, tam sim no tsis muaj pov thawj los qhia tias lawv yog los ntawm kev txawj ntse extraterrestrial. Txawm li cas los xij, txoj kev kawm ntawm cov kev tawg no muaj txiaj ntsig zoo rau kev tsim qauv ntawm peb lub ntiaj teb. Piv txwv li, kev tsom xam ntawm qhov tawg thaum lawv dhau los ntawm huab cua kub ntawm cov galaxies muab cov lus qhia txog qhov muaj pes tsawg leeg thiab qhov xwm txheej ntawm cov khoom ntuj ceeb tsheej nyob deb.

Qhov kev tshawb pom ntawm FRB nyob deb tshaj plaws tseem yog qhov tseem ceeb hauv kev nkag siab txog qhov tshwm sim enigmatic ntawm xov tooj cua ceev ceev. Raws li cov kws tshawb fawb tshawb fawb txuas ntxiv tshawb xyuas cov teeb liab tam sim no, lawv vam tias yuav qhib cov lus zais ntxiv txog lub ntiaj teb thiab nws cov xwm txheej muaj zog.

