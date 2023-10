Thaum twg Tsiaj Ua Ntej Evolve? Ib txoj hauv kev tshiab los daws qhov kev sib cav

By

Cov kws tshawb fawb tau kwv yees tias muaj ze li ntawm 8 lab hom tsiaj nyob niaj hnub no, qhia txog biodiversity loj hauv ntiaj teb. Txawm li cas los xij, cov lus nug ntawm thaum twg tsiaj thawj zaug hloov zuj zus tau yog ib qho kev sib cav txog ntau pua xyoo. Cov tsiaj pob txha qub tshaj plaws paub, yos rov qab nyob ib ncig ntawm 500 lab xyoo, twb nyuaj thiab pom ntawm qhov muag liab qab. Tab sis cov kev tshawb pom tsis ntev los no, zoo li qhov txawv txav Ediacara Biota pob txha los ntawm 574 txog 539 lab xyoo dhau los, qhia tias tsiaj tej zaum yuav muaj nyob ua ntej.

Paleontologists kuj tau pom cov pob txha zoo li daim txhuam cev los ntawm ib ncig ntawm 800 lab xyoo dhau los, tab sis cov no tsis tuaj yeem ua pov thawj tias yog tsiaj txhu. Tsis tas li ntawd, cov ntaub ntawv fossil yog tag nrho ntawm qhov khoob, tsuas yog ib feem ntawm lub neej tau fossilized. Txhawm rau daws cov teeb meem no, cov kws tshawb fawb tau tig mus rau molecular biology thiab siv cov moos molecular los kwv yees lub sijhawm ntawm cov tsiaj keeb kwm.

Molecular moos ua haujlwm los ntawm kev sib piv cov DNA ntawm cov tsiaj niaj hnub los txiav txim siab seb qhov kev hloov pauv tau tshwm sim npaum li cas. Thaum kev kwv yees rau tsiaj keeb kwm muaj li ntawm 800 txog 700 lab xyoo dhau los, muaj kev kwv yees sib txawv raws li pob txha thiab cov moos molecular tau ua rau muaj kev sib cav.

Hauv kev tshawb fawb tsis ntev los no, cov kws tshawb fawb tau tawm tswv yim tshiab rau kev kwv yees lub sijhawm ntawm tsiaj keeb kwm. Tsis txhob tsom mus rau cov pob txha tsiaj qub tshaj plaws, cov kws tshawb fawb tau tshuaj xyuas hom pob zeb uas tuaj yeem khaws cov tsiaj thawj zaug. Lawv pom tias cov pob zeb nplua nuj nyob hauv av nplaum, uas muaj cov kab mob tua kab mob thiab tuaj yeem khaws cov ntaub so ntswg, yog qhov zoo tagnrho rau fossilization. Txawm li cas los xij, pob zeb los ntawm lub sijhawm nyob ib ncig ntawm 790 lab xyoo dhau los uas muaj cov av nplaum nplua nuj no tsis muaj cov pob txha tsiaj, qhia tias tsiaj tej zaum yuav tsis tau hloov mus rau lub sijhawm ntawd.

Kev tshawb fawb ntxiv yog xav tau los txuas ntxiv mus tshawb nrhiav pov thawj ntawm tsiaj keeb kwm. Los ntawm kev tshawb nrhiav ntau lub sijhawm geological thiab tshuaj xyuas cov pob zeb nrog lub peev xwm los khaws cov tsiaj thawj zaug, cov kws tshawb fawb vam tias yuav nkag siab zoo dua thaum tsiaj thawj zaug tshwm sim hauv ntiaj teb.

