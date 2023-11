Cov kws tshawb fawb Mongolian nthuav tawm cov kev nkag siab tshiab rau hauv Dinosaurs' Tuag Pose

Cov kws tshawb fawb ua qhov kev khawb hauv Mongolia tau ua qhov kev tshawb pom zoo kawg nkaus uas ua rau pom qhov pom ntawm dinosaurs tuag. Nyob rau hauv Gobi Desert ntawm Barun Goyot Tsim, paleontologists unearthed lub pob txha taub hau thiab ze li ntawm tag nrho cov pob txha ntawm ib tug yav tas los tsis paub hom ntawm dinosaur. Dab tsi ua rau qhov kev pom tshwj xeeb tshaj yog qhov feem ntau ntawm cov pob txha tseem tau teem rau hauv tus dinosaur qhov kev tuag qub, muab kev nkag siab tshiab rau lawv tus cwj pwm thiab lub cev.

Lub npe Jaculinykus yaruui, hom no ntseeg tau los ntawm alvarezsaurids, ib pawg me me, zoo li noog dinosaurs los ntawm lub sijhawm Cretaceous lig. Qhov kev tshawb pom no nyuaj rau cov kev xav yav dhau los uas tsuas yog cov noog niaj hnub no muaj qhov tshwj xeeb pw tsaug zog thaum lawv tuag. Qhov kev tshawb pom no qhia tias tus cwj pwm muaj ntau dua li qhov xav tau ntawm cov neeg tsis yog avian dinosaurs thiab lawv cov txheeb ze avian.

Dr. Jingmai O'Connor, tus kws saib xyuas ntawm cov tsiaj reptiles, tau tham txog qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tshawb pom. Nyob rau hauv ib qho kev tawm mus los ntawm cov tsoos pw tsaug zog pose, lub dinosaur lub taub hau tau tucked tshaj nws cov ceg, nrog nws tus Tsov tus tw snugly qhwv ib ncig ntawm nws lub cev. Qhov kev coj cwj pwm no tsom rau cov noog niaj hnub no, qhia txog qhov muaj peev xwm txuas ntawm ob. Kev pw tsaug zog yog ntseeg tau tias tau ua haujlwm ua haujlwm thermoregulatory, txuag lub cev kub txawm tias tuag.

Qhov kev tshawb pom no muab cov ntsiab lus tseem ceeb txog cov kev hloov pauv hloov uas tshwm sim hauv alvarezsaurids. Raws li cov dinosaurs txo qis hauv qhov loj me dhau sijhawm, lawv yuav tau txais tib lub tswv yim thermoregulatory li lawv cov avian counterparts. Qhov no qhia tau hais tias avian-zoo li thermoregulatory tus cwj pwm hloov zuj zus ua ntej lub hauv paus pib ntawm lub davhlau ya nyob twg, qhia txog kev hloov pauv thiab kev coj cwj pwm ntawm cov dinosaurs thaum ub.

Qhov kev tshawb pom no tsis yog tsuas yog nthuav peb txoj kev nkag siab ntawm tus cwj pwm dinosaur xwb tab sis tseem hais txog kev sib koom ntawm cov noog thaum ub thiab niaj hnub no. Nws qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev kawm fossils meticulously los decipher mysteries ntawm peb ntiaj chaw keeb kwm thiab creatures uas ib zaug roamed lub ntiaj teb.

FAQ

1. Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tshawb pom?

Kev tshawb pom ntawm ib hom kab mob dinosaur yav dhau los hauv Mongolia's Gobi Desert ua rau pom kev pw tsaug zog ntawm dinosaurs thaum lawv tuag. Qhov kev tshawb pom no qhia tias qhov tshwj xeeb pw tsaug zog, zoo li cov noog niaj hnub no, muaj ntau dua ntawm cov tsis-avian dinosaurs thiab lawv cov kwv tij avian dua li yav tas los xav.

2. Lub dinosaur pw tsaug zog cuam tshuam li cas rau cov noog niaj hnub no?

Dinosaur's pw tsaug zog pose, nrog nws lub taub hau nyob rau ntawm nws caj npab thiab tus Tsov tus tw qhwv ib ncig ntawm nws lub cev, tsom iav lub cev pw tsaug zog ntawm cov noog niaj hnub no. Qhov zoo sib xws no qhia txog qhov muaj peev xwm sib txuas ntawm ob, sib tw lub tswv yim tias tsuas yog noog pom qhov tshwj xeeb no thaum lawv tuag.

3. Vim li cas tus dinosaur thiaj li tau txais qhov kev pw tsaug zog no?

Cov kws tshaj lij ntseeg tias qhov kev pw tsaug zog tau ua haujlwm ua haujlwm thermoregulatory, pab txuag lub cev kub txawm tias tuag. Qhov kev coj cwj pwm no yuav tau hloov zuj zus ntawm cov dinosaurs raws li lawv tau hloov pauv loj dhau sijhawm.

4. Qhov kev tshawb pom no qhia txog dab tsi txog dinosaur evolution?

Qhov kev tshawb pom qhia tias avian-zoo li tus cwj pwm thermoregulatory pom nyob rau hauv hom dinosaur predates lub hauv paus chiv keeb ntawm powered ya davhlau. Raws li alvarezsaurids txo qis hauv qhov loj me dhau sijhawm, lawv yuav tau txais tib lub tswv yim thermoregulatory zoo li lawv cov avian counterparts.

5. Qhov kev tshawb nrhiav no ua rau peb nkag siab txog lub neej thaum ub li cas?

Los ntawm kev nthuav tawm cov kev nkag siab tshiab rau hauv tus cwj pwm dinosaur thiab lub cev, qhov kev tshawb pom no nthuav peb txoj kev nkag siab txog lub neej qub. Nws qhia txog cov yam ntxwv sib koom ntawm cov dinosaurs thiab cov noog niaj hnub no, hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev tsom xam cov pob txha mos hauv kev txiav txim siab txog peb lub ntiaj teb keeb kwm.