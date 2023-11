Puas yog hmoov av ua lub luag haujlwm loj dua hauv Dinosaurs 'Extinction dua li peb tau xav yav dhau los?

By

Cov kws tshawb fawb tau ntseeg ntev ntev tias qhov cuam tshuam ntawm lub hnub qub ua rau kev ploj tuag ntawm dinosaurs. Txawm li cas los xij, kev tshawb fawb tshiab qhia tias plua plav, tsis yog qhov cuam tshuam ncaj qha, tuaj yeem ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv lawv txoj kev tuag.

Raws li kev tshawb fawb luam tawm hauv Nature Geoscience, Belgian cov kws tshawb fawb tau sib cav tias thaum qhov cuam tshuam tam sim ntawm lub hnub qub cuam tshuam tau puas tsuaj, cov kev tshawb fawb yav dhau los tau saib tsis pom lwm qhov tseem ceeb: ntau lab lab ntawm cov hmoov av uas yuav tau txav mus rau hauv qhov chaw.

Cov kws tshawb fawb tau tawm tswv yim tias cov plua plav ua rau "lub caij ntuj no thoob ntiaj teb" vim tias nws thaiv lub hnub rays thiab ua rau muaj kev poob qis hauv ntiaj teb qhov kub thiab txias. Qhov tsis muaj lub teeb no ua rau nws nyuaj rau cov nroj tsuag kom muaj sia nyob, ua rau muaj kev poob qis hauv cov tsiaj txhu thiab tom qab ntawd cuam tshuam rau tag nrho cov khoom noj.

Cov hmoov av kwv yees tias muaj nyob rau hauv cov huab cua yog staggering: txog 2,000 gigatonnes, uas yog ntau tshaj 11 npaug ntawm qhov hnyav ntawm Mount Everest. Kev simulation hauv khoos phis tawj khiav ntawm cov av xuab zeb los ntawm qhov chaw fossil hauv North Dakota tau qhia tias cov hmoov av tuaj yeem thaiv lub hnub ntev txog li ob xyoos, ua rau cov nroj tsuag tsis muaj zog tsim nyog rau photosynthesis.

Ib cag ntawm qhov cuam tshuam tam sim ntawd, txoj kev tshawb fawb qhia tias cov dinosaurs 'kev ploj tuag yog cov txheej txheem maj mam tshwm sim nyob rau ob peb xyoos es tsis yog qhov tshwm sim sai.

Qhov cuam tshuam ntawm qhov kev tshawb fawb no txuas ntxiv mus dhau thaj tsam ntawm prehistoric creatures. Lwm daim ntawv tshaj tawm tsis ntev los no qhia tias, zoo ib yam li qhov cuam tshuam ntawm lub hnub qub, lub foob pob hluav taws xob hauv lub ntiaj teb kuj tseem tuaj yeem muaj qhov sib piv ntawm cov huab cua, ua rau "Nuclear Me Ice Age."

Thaum lub sij hawm extinction ntawm cov dinosaurs coj ib qho kev hloov tseem ceeb nyob rau hauv lub ntiaj teb ecosystem, qee cov kws tshawb fawb tau sib cav tias nws yog qhov tsim nyog rau kev loj hlob ntawm cov tsiaj txhu, suav nrog tib neeg.

Hauv kev xaus, kev tshawb nrhiav kev sib tw ua rau kev ntseeg ntev ntev tias qhov cuam tshuam ncaj qha ntawm lub hnub qub tsuas yog lub luag haujlwm rau kev tuag ntawm dinosaurs. Hloov chaw, nws qhia tias lub ntiaj teb lub caij ntuj no tshwm sim los ntawm cov hmoov av loj heev hauv cov huab cua tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev hloov kho lub ntiaj teb cov ntsiab lus thiab ua txoj hauv kev rau kev vam meej ntawm cov tsiaj txhu.