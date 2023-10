ESA's PAVER Project Aims los tsim Roadworthy Surfaces ntawm lub hli

By

Lub koom haum European Space Agency (ESA) tau pib ib txoj haujlwm hu ua PAVER los tsim cov chaw tsim nyog ntawm lub hli. Qhov no yooj yim sim ua lub hom phiaj ntawm cov haujlwm ntawm Lunar, suav nrog kev ua kom muaj zog laser rau hauv cov av Lunar mus rau hauv cov iav tawv. Txoj haujlwm PAVER yog coj los ntawm Lub Tebchaws Yelemees BAM Lub Tsev Kawm Ntawv ntawm Kev Tshawb Fawb thiab Kev Tshawb Fawb, Aalen University, LIQUIFER Systems Group hauv Austria, thiab Lub Tebchaws Yelemees Clausthal University of Technology.

Qhov xav tau rau qhov project no tshwm sim los ntawm cov teeb meem tshwm sim los ntawm lunar plua plav, uas yog ultra-zoo, abrasive, thiab clingy. Thaum lub sij hawm Apollo era, lunar plua plav ua rau muaj teeb meem loj, cov khoom siv clogging thiab eroding spacesuits. Kev sib sau ntawm cov plua plav ntawm Apollo 17 lunar rover ua rau muaj kev hem thawj ntawm overheating, thaum lub sij hawm Soviet Union lub Lunokhod 2 rover succumbed rau overheating thaum nws radiator tau npog hauv plua plav.

PAVER project aims kom kov yeej cov teeb meem no los ntawm melting simulated moondust siv 12-kilowatt carbon dioxide laser. Cov txheej txheem no tsim cov duab peb sab, hollow-centered geometric duab uas tuaj yeem cuam tshuam los tsim cov khoom siv thoob plaws thaj chaw loj ntawm lunar av. Cov chaw no muaj peev xwm ua tau raws li txoj kev los yog qhov chaw tsaws.

Cov khoom ua tau zoo yog iav zoo li thiab nkig tab sis tuaj yeem tiv taus qis qis zog. Txawm tias nws tawg, nws tseem tuaj yeem siv thiab kho raws li qhov tsim nyog. Pab neeg no kwv yees tias 100 square meter landing ncoo nrog lub thickness ntawm ob centimeters yuav tsim nyob rau hauv 115 hnub.

Qhov project no yog cov lus teb rau kev hu xov tooj rau cov tswv yim khiav los ntawm ESA Cov Haujlwm Tseem Ceeb los ntawm Open Space Innovation Platform (OSIP), uas nrhiav cov tswv yim tshawb fawb txog kev tsim tawm thiab kev tsim kho hauv ntiaj teb. Txoj haujlwm PAVER tau raug qhuas tias yog kev nqis peev zoo, qhib ntau txoj hauv kev zoo rau kev tshawb nrhiav ntxiv.

Raws li astronauts npaj rov qab mus rau lub lunar nto, lub creation ntawm roadworthy nto yuav ho txhim khu kev ruaj ntseg thiab efficiency ntawm lunar tshawb. Lub phiaj xwm PAVER nthuav tawm cov kev daws teeb meem rau cov teeb meem tshwm sim los ntawm cov plua plav lunar, ua rau lub hli nyob tau zoo dua thiab taug kev mus rau yav tom ntej.

Qhov chaw:

- ESA

- BAM Lub Tsev Kawm Ntawv ntawm Kev Tshawb Fawb thiab Kev Tshawb Fawb

- Aalen University

- LIQUIFER Systems Group

- Clausthal University of Technology

- Lub koom haum ntawm Cov Khoom Siv Physics hauv Chaw ntawm German Aerospace Center, DLR