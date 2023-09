Qhov nce ntawm Undisclosed AI-tsim kev tshawb fawb: Ua txhaum cai ntawm kev coj ncaj ncees?

By

Hauv qhov xwm txheej tsis ntev los no, cov ntaub ntawv tshawb fawb luam tawm hauv phau ntawv Journal Physica Scripta tau thim rov qab vim tias cov kws sau ntawv tsis tuaj yeem nthuav tawm lawv txoj kev siv ChatGPT, AI chatbot, hauv kev sau cov ntawv sau. Qhov kev tshawb pom tau tsim los ntawm Guillaume Cabanac, tus kws tshawb fawb hauv computer, uas pom cov kab lus tshwj xeeb ntawm nplooj thib peb ntawm daim ntawv. Qhov no ua rau Cabanac tshawb xyuas ntxiv thiab nws thiaj li ua rau kev tshem tawm ntawm daim ntawv. Qhov no tsis yog qhov xwm txheej cais, raws li Cabanac tau txheeb xyuas ob peb lwm cov ntawv uas muaj cov cim qhia ntawm ChatGPT txoj kev koom tes.

Ntau tus tshaj tawm tso cai siv cov qauv lus loj (LLM) cov cuab yeej xws li ChatGPT los pab hauv kev npaj sau ntawv, tsuav yog nws tau tshaj tawm. Txawm li cas los xij, qee cov kws tshawb fawb xaiv kom lawv siv AI cov cuab yeej tsis qhia tawm. Cov kws tshawb fawb no muaj kev pheej hmoo ntsib kev ua txhaum cai thiab muaj peev xwm thim rov qab yog tias lawv siv tsis tau qhia tawm. Txawm hais tias qee cov ntaub ntawv AI-tsim tuaj yeem muaj cov kab me me uas paub qhov txawv ntawm tib neeg cov ntawv sau, ntau cov chatbots zoo li ChatGPT tau dhau los ua qhov nyuaj ntxiv.

Undisclosed AI-tsim kev tshawb fawb ua rau muaj teeb meem loj dua li kev ua txhaum cai ntawm kev coj ncaj ncees. Kev nce nrawm ntawm AI cov cuab yeej zoo li ChatGPT muab cov av zoo rau cov ntawv zeb, cov tuam txhab uas tsim thiab muag cov ntawv sau cuav rau cov kws tshawb fawb. Qhov kev nkag mus ntawm AI-tsim cov ntaub ntawv hem kom dilute qhov zoo ntawm kev tshawb fawb tshawb fawb.

Tsis tas li ntawd, qhov teeb meem ntawm cov ntaub ntawv AI-tsim tsis tau nthuav tawm nthuav tawm qhov kev nyuaj siab rau cov neeg txheeb xyuas uas feem ntau tsis muaj sijhawm los tshuaj xyuas cov ntawv sau zoo. Kev txheeb xyuas cov ntaub ntawv cuav thiab cov qauv lus tsis txaus ntseeg tuaj yeem siv sijhawm ntev, tshwj xeeb tshaj yog nrog kev nthuav tawm ntau ntxiv. Cov kws tshawb fawb thiab cov tshaj tawm yuav tsum nrhiav txoj hauv kev los daws qhov teeb meem no kom muaj kev ncaj ncees ntawm kev tshawb fawb txog kev tshawb fawb.

Hauv kev xaus, qhov nce ntawm qhov kev tshawb fawb AI uas tsis tau qhia tawm hu rau kev pom tseeb dua thiab kev lav phib xaub hauv zej zog kev tshawb fawb. Cov kws tshawb fawb yuav tsum tshaj tawm lawv cov kev siv AI cov cuab yeej hauv kev npaj sau ntawv, thiab cov tshaj tawm yuav tsum xyuas kom meej cov txheej txheem tshuaj xyuas cov phooj ywg txhawm rau txheeb xyuas qhov ua txhaum cai ntawm kev coj ncaj ncees. Ua raws li cov qauv kev ncaj ncees ntawm kev tshawb fawb yog qhov tseem ceeb rau kev txhawb nqa kev ntseeg siab thiab ua kom muaj kev ntseeg siab ntawm kev tshawb fawb txog kev tshawb fawb.

Qhov chaw:

- Physica Scripta daim ntawv thim rov qab: Physica Scripta, Lub Yim Hli 9, 2021

- ChatGPT thiab AI-tsim kev tshawb fawb: Xwm, Lub Yim Hli 18, 2021

- Kev pheej hmoo tshwm sim los ntawm cov ntawv zeb: Elisabeth Bik, tus kws tshaj lij kev tshawb fawb ywj pheej

- Lim rau cov neeg txheeb xyuas: Smut Clyde, tus kws kho mob laus laus