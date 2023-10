Kev Sib Txuas Tshiab thiab Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb: Qhov cuam tshuam ntawm Lub Rooj Sib Tham Electrochemical Society

By

Nyob rau niaj hnub no lub sijhawm ntawm kev sib txuas ntawm digital, nws yog ib qho tseem ceeb kom tsis txhob kwv yees qhov tseem ceeb ntawm cov rooj sib tham txog kev tshawb fawb hauv kev tshawb fawb ua ntej. Nobel laureate Stanley Whittingham thiab lub hnub qub nce siab Iryna Zenyuk credit Lub Koom Haum Electrochemical (ECS) cov rooj sib tham rau kev nce qib uas lawv tau ua hauv lawv cov haujlwm thiab cov kev sib txuas uas lawv tau tsim thoob plaws hauv lawv txoj haujlwm.

Whittingham, uas tau txais 2019 Nobel nqi zog hauv Chemistry rau nws txoj haujlwm ua haujlwm ntawm lithium-ion roj teeb, hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev sib tham tim ntsej tim muag thiab kev sib pauv kev paub ntawm ECS cov rooj sib tham. Hauv cov hnub dhau los, thaum kev tshaj tawm xov xwm qeeb qeeb, cov rooj sib tham no tau muab lub platform tseem ceeb rau cov kws tshawb fawb los tham txog lawv qhov kev tshawb pom tshiab thiab cov tswv yim tshiab. Whittingham hais tias, "Lub rooj sib tham ECS yog qhov chaw zoo rau peb ntsib, sib tham txog peb qhov kev tshawb pom tshiab, thiab sib pauv tswv yim."

Txawm tias nyob rau hauv lub hnub nyoog ntawm cov ntawv xov xwm online thiab sib qhia cov ntaub ntawv tam sim, ECS cov rooj sib tham tseem muaj txiaj ntsig. Iryna Zenyuk, uas tsom mus rau roj-cell thiab hydrogen technologies, txaus siab rau lub sijhawm los koom nrog kev nthuav qhia thiab nqus cov kev paub tshiab. Nws qhia txog tias qhov chaw zoo li cas ntawm lub rooj sib tham tso cai rau nws tuaj koom thiab tsis txhob cuam tshuam. Ob Whittingham thiab Zenyuk nquag koom nrog kev sib tham ntawm ECS cov rooj sib tham, nrog Whittingham sau tseg tias lub siab tseem ceeb ntawm lub zej zog tshawb fawb roj teeb tseem ua rau muaj kev sib sau ua ke no.

Ib qho txawv ntawm ECS cov xwm txheej yog ntau tus sawv cev ntawm cov kws tshawb fawb thiab cov kws tshaj lij los ntawm kev kawm, kev lag luam, thiab cov chaw sim hauv teb chaws. Qhov kev muaj ntau yam kev qhuab qhia no txhawb kev sib koom tes thiab ua rau muaj txiaj ntsig ntawm kev sib pauv tswv yim ntawm cov kws tshawb fawb tshawb fawb thiab cov uas tsom mus rau cov kev siv tswv yim. Zenyuk tau hais tias, "Lub teb yog txhais los ntawm tag nrho cov kev sib txawv no, thiab nws tseem ceeb heev kom tau txais kev pom los ntawm txhua tus neeg muaj feem cuam tshuam."

Ntxiv mus, cov rooj sib tham no muab lub sijhawm tshwj xeeb rau cov kws tshawb fawb los tsim kev sib txuas nrog cov neeg muaj peev xwm ua lag luam. Zenyuk qhia ntau npaum li cas ntawm nws txoj kev koom tes nrog kev lag luam pib los ntawm ECS cov rooj sib tham, qhov twg cov neeg sawv cev hauv kev lag luam pom muaj peev xwm ua tau raws li lawv cov kev xav tau. Qhov no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm cov kws tshawb fawb hluas uas tuaj koom thiab nthuav qhia lawv txoj haujlwm ntawm cov xwm txheej no, vim nws tso cai rau lawv los tsim kev sib koom tes thiab pib ua haujlwm sib koom tes.

Lub rooj sib tham ECS tseem muab qhov chaw rau cov tub ntxhais hluas electrochemists qhia lawv cov kev paub dhau los thiab tau txais kev ntseeg siab hauv lawv lub peev xwm. Whittingham qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev sib txuas nrog cov phooj ywg thiab kev nkag siab tias lawv txoj haujlwm ua rau muaj kev mob siab rau kev tshawb fawb dav dav. Tsis tas li ntawd, ECS txhawb nqa cov tub ntxhais kawm los ntawm kev muab nyiaj pab kev mus ncig thiab nthuav tawm cov khoom plig rau cov ntawv tshaj tawm zoo tshaj plaws, ntxiv dag zog rau cov tub ntxhais kawm tshawb fawb kom koom nrog.

Hauv cov ntsiab lus, Lub Rooj Sib Tham Electrochemical Society tseem yog lub platform tseem ceeb rau cov kws tshawb fawb los sib koom tes, sib pauv tswv yim, thiab thawb cov ciam teb ntawm kev tshawb fawb thiab thev naus laus zis. Cov kev sib txuas tau tsim thiab kev paub tau txais ntawm cov xwm txheej no tau ua rau txoj hauv kev rau kev tshawb fawb tseem ceeb thiab kev txhim kho kev ua haujlwm.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Q: Lub koom haum Electrochemical yog dab tsi?

Lub koom haum Electrochemical Society (ECS) yog lub koom haum kev tshaj lij uas tsom mus rau thaj chaw ntawm electrochemistry thiab solid-state science thiab technology. Nws ua haujlwm rau cov kws tshawb fawb, engineers, thiab cov kws tshaj lij kev lag luam los koom tes thiab sib pauv kev paub.

Q: Lub rooj sib tham ECS tau tuav ntau npaum li cas?

Cov rooj sib tham ECS tau sib tham ob xyoos ib zaug, thaum lub caij nplooj ntoos hlav thiab lub caij nplooj zeeg.

Q: Leej twg tuaj koom ECS cov rooj sib tham?

Cov rooj sib tham ECS nyiam ntau pab pawg neeg tuaj koom, suav nrog cov kws tshawb fawb los ntawm kev kawm, cov kws tshaj lij kev lag luam, engineers, thiab cov kws tshawb fawb los ntawm lub teb chaws kuaj. Cov rooj sib tham muab qhov chaw rau kev sib koom tes sib koom tes thiab kev sib pauv kev paub.

Q: Cov txiaj ntsig ntawm kev mus koom ECS cov rooj sib tham yog dab tsi?

Kev koom nrog ECS ​​cov rooj sib tham muaj ntau yam txiaj ntsig, xws li kev sib tham hauv xov tooj, muaj peev xwm nthuav tawm cov kev tshawb fawb tshawb fawb, nthuav tawm cov kev vam meej hauv kev lag luam, thiab muaj txoj hauv kev los tsim kev sib koom tes nrog cov neeg koom tes hauv kev lag luam.

Q: ECS cov rooj sib tham pab txhawb kev tshawb fawb li cas?

Cov rooj sib tham ECS ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tshawb fawb txog kev vam meej los ntawm kev txhawb kev sib pauv tswv yim, txhawb kev sib koom tes, thiab txhawb nqa ntau txoj hauv kev rau kev tshawb fawb txog kev tshawb fawb. Cov rooj sib tham no muab lub platform rau cov kws tshawb fawb los qhia lawv cov kev tshawb pom tshiab thiab tau txais kev pom los ntawm cov phooj ywg thiab cov kws tshaj lij kev lag luam.