FDA Panel Hu rau Kev Ntsuam Xyuas Kev Nyab Xeeb ntawm Vertex / CRISPR Gene Therapy

Ib pawg kws tshaj lij tsis ntev los no rau US Food and Drug Administration (FDA) tau pom zoo tias Vertex Pharmaceuticals thiab CRISPR Therapeutics ua ib qho kev soj ntsuam kev soj ntsuam los soj ntsuam cov kev pheej hmoo kev nyab xeeb uas cuam tshuam nrog lawv cov kab mob qog noj ntshav. Txoj kev kho tam sim no tseem tab tom tos kev pom zoo, thiab yog tias tau tso cai, Vertex tau npaj lub sijhawm 15-xyoo rov qab los soj ntsuam cov txiaj ntsig kev nyab xeeb mus ntev rau cov neeg mob.

Gene therapy tau tshwm sim los ua ib qho kev cog lus hauv kev kho mob kev tshawb fawb, muab cov kev kho mob rau cov kab mob caj ces yav dhau los uas kho tsis tau. Kev sib xyaw ua ke ntawm Vertex Pharmaceuticals thiab CRISPR Therapeutics coj ua ke kev txawj ntse hauv kev hloov kho cov thev naus laus zis thiab kev tsim kho tshuaj. Lawv cov kab mob cell gene therapy yog lub hom phiaj los daws qhov kev hloov pauv caj ces hauv qab lub luag haujlwm rau tus kab mob, muab kev kho mob rau cov neeg mob.

Txoj kev tshawb nrhiav kev soj ntsuam raws li FDA tau cog lus rau kev soj ntsuam nruj ntawm cov kev kho tshiab ua ntej tso cai pom zoo. Los ntawm kev saib xyuas cov neeg mob nyob rau lub sijhawm ntev, cov kws tshawb fawb tuaj yeem sau cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm txoj kev kho kev nyab xeeb, kev ua tau zoo, thiab txhua yam kev mob tshwm sim ntev. Cov ntaub ntawv no yuav ua rau cov kws kho mob txiav txim siab paub txog kev siv txoj kev kho mob thiab kho cov txheej txheem kho kom zoo.

Kev koom tes ntawm Vertex Pharmaceuticals thiab CRISPR Therapeutics qhia txog qhov tseem ceeb ntawm ntau txoj kev qhuab qhia hauv kev tshawb fawb txog kev kho mob. Los ntawm kev sib txuas cov kev txawj ntse los ntawm ntau qhov chaw, cov kws tshawb fawb tuaj yeem ua kom muaj kev hloov pauv tshiab thiab txhim kho txoj hauv kev los txhim kho kev kho mob.

FAQ:

Q: Dab tsi yog kab mob kis kab mob?

A: Tus kab mob Sickle cell yog ib yam kab mob uas tshwm sim los ntawm cov qe ntshav liab txawv txav uas zoo li lub hli crescent. Cov hlwb no tuaj yeem thaiv cov ntshav khiav, ua rau mob hnyav thiab ua rau lub cev puas tsuaj.

Q: Txoj kev kho gene ua haujlwm li cas?

A: Kev kho cov noob muaj xws li hloov lossis hloov cov noob tsis raug nrog cov neeg noj qab haus huv los kho lossis kho cov kab mob caj ces.

Q: CRISPR Therapeutics yog dab tsi?

A: CRISPR Therapeutics yog lub tuam txhab biotechnology tshwj xeeb hauv kev txhim kho CRISPR / Cas9 gene-editing thev naus laus zis rau kev siv tshuaj kho mob.

Q: FDA yog dab tsi?

A: US Food and Drug Administration yog lub koom haum tswj xyuas lub luag haujlwm rau kev soj ntsuam kev nyab xeeb thiab kev ua tau zoo ntawm cov tshuaj, khoom siv kho mob, thiab lwm yam khoom siv kho mob. Nws pom zoo thiab tswj cov kev kho mob ua ntej lawv tuaj yeem ua lag luam thiab siv rau cov neeg mob.

Source: [News Agency Name]