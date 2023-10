Lub Tswb poob ntawm Antarctic Ice Shelves Revealed los ntawm satellite soj ntsuam

By

Kev soj ntsuam satellite tau nthuav tawm txog qhov poob ntawm cov dej khov ntom ntom ntawm Antarctica cov txee dej khov hauv 25 xyoo dhau los, qhia txog qhov cuam tshuam nrawm ntawm huab cua hloov pauv. Txoj kev tshawb no, uas tau soj ntsuam 100,000 satellite radar duab los ntawm European Space Agency's Copernicus Sentinel-1 thiab CryoSat missions, pom tias ntau dua 40% ntawm Antarctica lub ntab dej khov tau poob qis hauv ntim txij li xyoo 1997. Tawm ntawm 162 Antarctic ice txee, 71 kev paub. txo qis hauv ntim, ua rau tag nrho poob ntawm ib ncig ntawm 8.3 trillion tons ntawm dej khov thaum lub sijhawm kawm.

Cov kev tshawb pom qhia txog qhov muaj feem cuam tshuam ntawm qhov kev poob dej khov no. Raws li qhov txuas ntxiv ntawm Antarctica daim av-raws li cov dej khov nab kuab, cov rhawv dej khov ua qhov cuam tshuam uas ua rau cov dej khov ntws mus rau hauv dej hiav txwv, yog li stabilizing glaciers. Txawm li cas los xij, qhov poob ntawm cov dej khov nab kuab pab tsis tau tsuas yog nce dej hiav txwv tab sis kuj ua rau kom ceev cov dej khov poob rau hauv daim ntawv ntawm cov dej khov dej tshiab uas ntws mus rau hauv dej hiav txwv. Qhov kev cuam tshuam ob npaug no ua rau muaj kev pheej hmoo loj.

Txoj kev tshawb no qhia tau hais tias qhov melting ntawm cov dej khov rhawv tau ua rau tso tawm kwv yees li 74 trillion tons ntawm cov dej tshiab rau hauv dej hiav txwv. Cov dej ntws ntawm cov dej ntws no tuaj yeem cuam tshuam rau dej hiav txwv ncig, uas ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tswj hwm lub ntiaj teb kub thiab txhawb nqa lub neej hauv dej.

Cov kev tshawb fawb kuj tau pom cov duab nyuaj ntawm cov dej khov poob hauv Antarctica. Cov dej khov nab kuab nyob rau sab hnub poob ntawm cov teb chaws, raug dej sov dua vim muaj cov dej ntws sib txawv thiab cua, tau ntsib cov dej khov loj dua piv rau cov nyob sab hnub tuaj. Lub Getz Ice Shelf, qhov loj tshaj plaws nyob rau hauv Antarctica, poob 2 trillion tons ntawm dej khov txij li xyoo 1997, nrog li 5% ntawm qhov poob vim yog dej khov tawg thiab ntws mus rau hauv dej hiav txwv. Qhov seem 95% ntawm qhov poob yog vim melting ntawm lub hauv paus ntawm lub txee dej khov.

Txoj kev tshawb no xaus lus tias yuav luag ib nrab ntawm cov dej khov nab kuab hauv Antarctica tau poob qis yam tsis muaj qhov qhia txog kev rov qab los, qhia tias lawv tsis tuaj yeem rov tsim dua nyob rau hauv lub siab ntawm huab cua sov. Qhov no qhia txog qhov xav tau ceev nrooj rau kev saib xyuas satellite txuas ntxiv ntawm Antarctica, xws li Copernicus Sentinel-1 thiab CryoSat missions, txhawm rau taug qab thiab nkag siab txog cov kev hloov pauv tshwm sim hauv thaj chaw thaj tsam thaj tsam qaum teb no.

