New Sky Surveys thiab Kev Sib Tw ntawm Satellite Glints

Cov kev tshawb fawb saum ntuj loj tau npaj los hloov kho thaj chaw ntawm astronomy los ntawm kev ua kom cov astronomers kawm txog lub ntuj hloov pauv ntawm lub sijhawm luv dua. Observatories zoo li Vera Rubin thiab lwm tus yuav qhib txoj hauv kev los saib xyuas cov xwm txheej tsis ntev los no, xws li supernovae, hauv lawv qhov ntxov tshaj plaws. Cov kev tshawb fawb no tseem yuav pab nrhiav pom ze-Lub Ntiaj Teb asteroids uas tej zaum yuav tau ploj mus tsis tau pom dua. Txawm li cas los xij, kev nce qib ntawm satellite constellations, xws li Starlink, ua rau muaj kev hem thawj rau kev ua tiav ntawm cov kev tshawb fawb no vim lub teeb muaj kuab paug.

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau ua los ntawm pab pawg ntawm cov kws tshawb fawb delved rau hauv qhov cuam tshuam ntawm satellite constellations ntawm kev tshawb fawb saum ntuj, tshwj xeeb yog siv cov kev soj ntsuam los ntawm Zwicky Transient Facility (ZTF). Thaum cov kev tshawb fawb yav dhau los tau tsom mus rau tag nrho cov ci ntsa iab ntawm satellites, qhov kev tshawb fawb no tau tshawb pom qhov pom ntawm satellites raws li qhov kev txiav txim siab. Satellites, vim lawv txoj kev hloov pauv raws li lawv lub voj voog, tuaj yeem tsim teeb ci lossis ci ntsa iab thaum qhov chaw tiaj tus pom lub hnub ci ntawm lub ntiaj teb. Cov glints no zoo li lub sijhawm luv luv, ua rau lawv nyuaj rau qhov txawv ntawm cov xwm txheej astronomical tiag tiag thiab lim tawm ntawm cov ntaub ntawv.

Pab neeg tshawb xyuas ZTF cov ntaub ntawv dhau ib ntu ntawm peb xyoos thiab pom tias satellite glints muaj kev cuam tshuam loj heev. Lawv kwv yees tias, qhov nruab nrab, glints nyob rau kaum mus rau pua pua milliseconds, nrog kwv yees li 80,000 satellite glints tshwm sim ib teev nyob rau saum ntuj. Qhov kev cuam tshuam ntawm lub teeb paug no ua rau muaj kev cuam tshuam tseem ceeb rau kev tshawb fawb ib ntus ntawm kev soj ntsuam zoo li Vera Rubin, ua rau muaj kev cuam tshuam rau kev ua tiav ntawm cov haujlwm no. Nrog Starlink lub hom phiaj xav tau tshaj tawm cov satellites ntxiv, nrog rau lwm cov hnub qub loj, qhov tshwm sim ntawm glints tuaj yeem ua rau qee qhov kev tshawb fawb saum ntuj tsis tuaj yeem ua tau.

Qhov tshwm sim ntawm satellite constellations, suav nrog Starlink, undoubtedly coj ntau yam txiaj ntsig, xws li txuas cov kev faib digital thiab txuas cov chaw nyob deb. Txawm li cas los xij, lub hom phiaj tseem ceeb no los ntawm tus nqi, ob qho tib si hauv cov nqe lus nyiaj txiag thiab hauv kev sib haum xeeb ntawm peb cov kev xav saum ntuj ceeb tsheej. Nws tsa qhov kev txiav txim siab tseem ceeb ntawm kev ua kom muaj kev sib txuas thoob ntiaj teb thiab khaws cia cov keeb kwm ntawm peb lub ntuj tsaus.

FAQ

Q: Dab tsi yog satellite glints?

A: Satellite glints yog luv flashes los yog glimmers tsim los ntawm satellites thaum tiaj tus ntawm lawv cov qauv qhia txog lub hnub ci ntawm lub ntiaj teb.

Q: Ua li cas satellite glints cuam tshuam rau kev tshawb fawb saum ntuj?

A: Satellite glints tuaj yeem ua yuam kev rau lub sijhawm luv luv, uas ua rau muaj qhov tsis zoo ntawm cov xwm txheej astronomical tiag tiag. Qhov kev nkag mus ntawm cov ntaub ntawv tsis zoo no cuam tshuam lub peev xwm los lim tawm suab nrov thiab cuam tshuam rau kev ua tiav ntawm cov haujlwm tshawb fawb saum ntuj.

Q: Dab tsi yog qhov kev txhawj xeeb txog satellite constellations?

A: Thaum lub hnub qub satellite, zoo li Starlink, muaj qhov zoo ntawm kev sib txuas thoob ntiaj teb, qhov kev nce ntxiv ntawm cov satellites tuaj yeem ua rau muaj kev ua qias tuaj ntau dua thaum lub sijhawm tshawb fawb saum ntuj. Lub teeb paug no tuaj yeem cuam tshuam qhov zoo ntawm kev soj ntsuam astronomical thiab kev tshawb fawb.

Q: Cov kev xaiv twg yuav tsum tau txiav txim siab txog satellite constellations?

A: Kev tawm tsam qhov sib npaug ntawm kev sib txuas thoob ntiaj teb thiab kev khaws cia ntawm peb lub ntuj tsaus yog qhov tseem ceeb. Kev txiav txim siab yuav tsum tau txiav txim siab txog qhov ntom ntom thiab tsim ntawm cov hnub qub satellite kom txo qis lawv qhov cuam tshuam rau kev soj ntsuam hnub qub thaum tseem ua kom muaj kev nkag mus rau hauv is taws nem.