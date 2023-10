Deep Space Climate Observatory Captures Spectacular Photo of Solar Eclipse

By

Lub Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) satellite, kev sib koom tes los ntawm NASA, National Oceanic thiab Atmospheric Administration (NOAA), thiab US Air Force, tsis ntev los no tau ntes cov duab zoo kawg nkaus ntawm "lub nplhaib ntawm hluav taws" hnub ci dab noj hnub uas tau tshwm sim rau. Lub Kaum Hli 14, 2023. Cov dab noj hnub no tau ua rau ntau lab tus neeg saib skywatchers thoob plaws tebchaws Amelikas, thiab DSCOVR qhov kev pom tshwj xeeb los ntawm ze li 1 lab mais deb tau ua rau pom kev zoo siab.

Cov duab coj los ntawm DSCOVR qhia peb lub ntiaj teb, nrog nws cov xim xiav vibrant, tiv thaiv qhov dub loj ntawm qhov chaw. Txawm li cas los xij, ib feem loj ntawm North America zoo li muted vim lub hli dusky duab ntxoov ntxoo. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm satellite no yog saib xyuas lub hnub ci cua thiab txhim kho huab cua huab cua huab cua. Tsis tas li ntawd, nws siv NASA lub Ntiaj Teb Polychromatic Imaging Lub Koob Yees Duab (EPIC) los soj ntsuam lub ntiaj teb thiab ntes cov xwm txheej zoo nkauj zoo li hnub ci hnub tsis ntev los no.

Hnub ci eclipses tshwm sim thaum lub hli nyob nruab nrab ntawm lub ntiaj teb thiab lub hnub, thaiv nws cov disk los ntawm peb qhov kev xav. Cov kev sib raug zoo no kuj tsis tshua muaj, vim lub hli lub voj voog ncig peb lub ntiaj teb yog qaij li 5 degrees piv rau lub ntiaj teb lub orbit ncig lub hnub.

Thaum lub sij hawm dab noj hnub tsis ntev los no, lub hli thiab lub hnub tau tshwm sim kwv yees li qhov loj ntawm lub ntiaj teb saum ntuj. Txawm li cas los xij, lub hli lub elliptical orbit txhais tau hais tias nws tsis tuaj yeem npog lub hnub tag nrho, ua rau muaj ib qho annular lossis "ring of fire" eclipse. Nyob rau hauv hom dab noj hnub no, ib lub nplhaib ci ntawm lub teeb ncig lub lunar disk. Cov muaj hmoo txaus nyob rau hauv txoj kev ntawm annularity, uas yog 130 mais dav, pom qhov tshwm sim zoo kawg li.

Ntxiv rau DSCOVR, lwm lub ntiaj teb-orbiting satellites kuj tau ntes cov duab thiab cov yeeb yaj kiab ntawm cov dab noj hnub thaum lub hli tus duab ntxoov ntxoo hla hla Tebchaws Meskas los ntawm sab qab teb sab hnub tuaj.

