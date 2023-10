Tshawb nrhiav Ancient Landscape Hauv qab East Antarctica's Ice

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau nthuav tawm qhov zais cia, toj roob hauv pes thaum ub hauv qab daim ntawv dej khov ntawm East Antarctica, muab kev pom rau thaj tsam yav dhau los ua ntej dej khov. Kev tshawb fawb los ntawm University of Durham hauv UK tau siv cov ntaub ntawv satellite los nthuav tawm thaj av uas nyob ib sab ntawm Aurora thiab Schmidt subglacial bass uas tseem tsis tau hloov pauv mus txog 34 lab xyoo. Qhov thaj av no muaj "dab ntxwg nyoog ntawm toj roob hauv pes" ua ntej daim ntawv dej khov tsim, raws li tau piav qhia los ntawm kev tshawb fawb tus thawj coj Stewart Jamieson.

Siv cov ntaub ntawv uas twb muaj lawm, cov kws tshawb fawb tau tuaj yeem ua daim ntawv qhia txog cov undulations ntawm cov dej khov, uas sib raug rau cov kev hloov hauv qhov siab hauv qab no. Cov gradients me me no tau nthuav tawm cov toj roob hauv pes subglacial nyob 1.2 mais (2 mais) hauv qab ntawm qhov chaw. Cov toj roob hauv pes muaj peb thaj av sib cais, txuas nrog U-zoo li hav, qhia tias lawv yog ib feem ntawm kev tsim txuas ntxiv mus. Txawm li cas los xij, thaum lub sij hawm tawg ntawm lub ancient supercontinent Gondwana, tectonic rog yuav ua rau kev sib cais ntawm cov av loj no.

Txoj kev tshawb no qhia tias thaum huab cua txias tom qab lub sijhawm Cretaceous, cov kaus mom dej khov tau tsim rau saum txhua thaj av. Tom qab melting thiab dej ntws tau tsim cov dej ntws mus rau ntawm ntug dej hiav txwv, uas tau qhib thaum lub sijhawm. Kwv yees li 34 lab xyoo dhau los, daim ntawv dej khov loj uas npog Antarctica niaj hnub no tau loj hlob thiab nkag mus rau tag nrho cov teb chaws, khaws cia cov toj roob hauv pes ua ntej glacial no.

Interestingly, qee qhov chaw ntawm East Antarctica tau ntsib kev yaig tseem ceeb vim qhov hnyav ntawm daim ntawv dej khov. Txawm li cas los xij, nyob rau hauv qhov chaw nrhiav pom tsis ntev los no, cov dej khov tsis ncav cuag qhov tuab uas yuav tso cai rau cov dej kom sib sau, yog li tiv thaiv kev yaig. Qhov no qhia tau tias thaj chaw tshwj xeeb no tau nyob ruaj khov dua li ntau lab xyoo.

Txawm hais tias yuav tsum tau tshawb nrhiav ntxiv kom paub meej tias lub hnub nyoog ntawm toj roob hauv pes, drilling los ntawm cov dej khov kom tshem tawm cov pob zeb thiab cov av qeeg los ntawm qhov chaw yuav muaj kev nkag siab zoo. Nkag siab txog cov toj roob hauv pes thaum ub hauv qab daim ntawv dej khov East Antarctic yog qhov tseem ceeb rau kev kwv yees nws tus cwj pwm hauv lub ntiaj teb sov. Los ntawm kev nkag siab txog cov duab thiab cov yam ntxwv ntawm toj roob hauv pes, cov kws tshawb fawb tuaj yeem nkag siab txog cov dej khov tam sim no thiab cia siab tias yuav hloov pauv yav tom ntej.

FAQ

Qhov kev tshawb fawb tsis ntev los no tau nthuav tawm dab tsi hauv qab East Antarctica daim ntawv dej khov?

Txoj kev tshawb no qhia txog thaj av qub uas tseem nyob ruaj khov mus txog 34 lab xyoo hauv qab daim ntawv dej khov ntawm East Antarctica.

Cov toj roob hauv pes no tau tshawb pom li cas?

Cov kws tshawb fawb tau siv cov ntaub ntawv satellite los qhia cov kev hloov pauv hauv qhov siab ntawm cov dej khov, uas sib haum rau cov kev hloov pauv hauv cov toj roob hauv pes. Cov gradients me me no tau nthuav tawm cov toj roob hauv pes subglacial faus 1.2 mais (2 mais) hauv qab ntawm qhov chaw.

Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tshawb pom no?

Kev nkag siab txog cov toj roob hauv pes ua ntej dej khov hauv qab East Antarctica tuaj yeem muab kev nkag siab zoo rau kev kwv yees tus cwj pwm ntawm daim ntawv dej khov hauv lub ntiaj teb sov. Los ntawm kev kawm txog cov duab thiab cov yam ntxwv ntawm toj roob hauv pes, cov kws tshawb fawb tuaj yeem nkag siab zoo txog cov dej khov tam sim no thiab cia siab tias yuav hloov pauv yav tom ntej.

Puas muaj ib qho kev npaj kom paub meej tias lub hnub nyoog ntawm toj roob hauv pes?

Cov kws tshawb fawb vam tias yuav tshawb xyuas ntxiv los ntawm kev khawb los ntawm cov dej khov thiab tshem tawm cov pob zeb thiab cov av qeeg los ntawm qhov chaw. Qhov no yuav tso cai rau kev txiav txim siab ntau dua ntawm lub hnub nyoog ntawm toj roob hauv pes.