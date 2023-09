Sarah Abo's Captivating Interview nrog Astronaut Michael Collins

Hauv kev xam phaj tsis ntev los no, tus neeg sau xov xwm Sarah Abo tau muaj cai hais lus nrog tus kws sau hnub qub Michael Collins, tus kws tsav dav hlau NASA's Apollo 11 spacecraft uas tau ua tiav thawj tus txiv neej mus rau lub hli xyoo 1969. Thaum lub npe zoo li Neil Armstrong thiab Buzz Aldrin feem ntau cuam tshuam nrog qhov no. Lub hom phiaj keeb kwm, nws yog Collins 'piloting txawj ntse uas ua kom lawv txoj kev nyab xeeb rov qab los rau lub ntiaj teb.

Txawm hais tias Collins nws tus kheej tsis tau nqis ko taw rau lub hli, nws txoj kev taug kev tsis txaus ntseeg tawm hauv ntiaj teb tau ua rau muaj kev xav ntev ntev rau Sarah. Nws tau piav qhia txog Collins qhov kev xav zoo li qhov txaus ntshai, hais tias thaum koj nyob hauv qhov chaw thiab pom lub ntiaj teb, nws zoo li cov qauv me me uas tuaj yeem npog ntawm koj tus ntiv tes xoo. Qhov kev paub no ua rau nco txog peb qhov me me hauv qhov loj ntawm lub galaxy uas peb nyob.

Thaum lawv sib tham, Sarah tau sau tseg tias Collins zoo li sib haum xeeb nrog tib neeg qhov xwm txheej. Txog thaum nws dhau mus rau xyoo 2021, nws tseem ua rau muaj kev xav paub thiab kev loj hlob ntawm tus kheej. Collins tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev xav paub, xav paub ntxiv txog lwm tus, thiab txhawb nqa kev txaus siab los nug thiab mloog. Nws ntseeg tias dhau ntawm qhov kev xav paub no, ib tus tuaj yeem loj hlob ntxiv mus ua ib tus neeg.

Sarah saib nws qhov kev xam phaj nrog Michael Collins yog lub sijhawm zoo kawg. Nws tau txais kev tshoov siab los ntawm nws txoj kev xav ntawm tib neeg lub siab xav paub thiab kev nkag siab. Collins qhov kev xav tshwj xeeb uas yog ib tus neeg nyob hauv lub hnub qub orbiting lub hli ua ib qho kev ceeb toom ntawm peb qhov chaw hauv lub ntiaj teb thiab qhov tseem ceeb ntawm kev xav paub thiab kev loj hlob hauv peb lub neej.

