Artificial Intelligence tuaj yeem hloov pauv kev phais mob hlwb, Hais tias Tus Thawj Coj Neurosurgeon

Kev phais mob hlwb siv kev txawj ntse (AI) tuaj yeem dhau los ua qhov tseeb hauv ob xyoos tom ntej no, ua rau muaj kev nyab xeeb thiab muaj txiaj ntsig zoo dua, raws li tus kws kho mob neurosurgeon tseem ceeb. Cov kws kho mob kws kho mob tam sim no siv AI thev naus laus zis los kawm kom ua tiav qhov kev phais lub hlwb kom meej dua. Tsim los ntawm University College London (UCL), AI system tuaj yeem txheeb xyuas cov qog me me thiab cov qauv tseem ceeb, xws li cov hlab ntsha, nyob hauv nruab nrab ntawm lub hlwb.

Kev phais mob hlwb yuav tsum muaj qhov tseeb, txawm tias qhov yuam kev me ntsis tuaj yeem ua rau muaj kev phom sij txaus ntshai. Nws yog ib qho tseem ceeb kom tsis txhob ua rau lub caj pas pituitary, uas yog qhov loj ntawm cov txiv hmab txiv ntoo thiab tswj lub cev cov tshuaj hormones. Tus kws kho mob neurosurgeon Hani Marcus ntawm National Tsev Kho Mob rau Neurology thiab Neurosurgery piav qhia tias kev nrhiav qhov sib npaug yog qhov tseem ceeb: "Yog tias koj mus me me nrog koj txoj hauv kev, ces koj yuav tsis tshem tawm cov qog txaus txaus. Yog tias koj mus loj dhau, koj yuav raug kev puas tsuaj rau cov qauv tseem ceeb no. "

Lub kaw lus AI tau txheeb xyuas ntau dua 200 cov yeeb yaj kiab ntawm kev phais pituitary thiab, tsuas yog 10 lub hlis, tau mus txog theem ntawm kev paub uas yuav siv tib neeg tus kws phais 10 xyoo kom tau txais. Lub peev xwm ntawm lub cev muaj txiaj ntsig zoo rau cov kws phais. Yawg Marcus hais tias, "Cov kws phais mob zoo li kuv tus kheej - txawm tias koj muaj kev paub dhau los - muaj peev xwm, nrog kev pab ntawm AI, ua txoj haujlwm zoo dua los nrhiav thaj tsam ntawd dua li tsis muaj nws. Koj tuaj yeem, ob peb xyoos, muaj AI system uas tau pom kev ua haujlwm ntau dua li tib neeg puas tau lossis pom tau. "

Lub peev xwm ntawm AI hauv kev saib xyuas kev noj qab haus huv tau lees paub los ntawm tsoomfwv UK, uas suav tias yog "kev hloov pauv kev ua si." AI tuaj yeem txhim kho cov txiaj ntsig thiab kev tsim khoom hauv kev kho mob, raws li AI tsoomfwv tus thawj coj Viscount Camrose. Kev koom tes ntawm UCL, engineers, kws kho mob, thiab cov kws tshawb fawb ntawm Wellcome / Engineering thiab Physical Sciences Research Council (EPSRC) Center for Interventional and Surgical Sciences aims to revolutionize healthcare in the UK with the help of AI.

Qhov chaw:

- University College London