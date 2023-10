Ib qho Eco-Friendly Solution rau Tshem Tawm Microplastics los ntawm Dej

By

Cov kws tshawb fawb ntawm Kaus Lim Kauslim Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb thiab Tshuab (KIST) tau tsim cov khoom siv hauv eco-phooj ywg uas tuaj yeem tshem tawm cov microplastics los ntawm dej. Microplastics, uas yog cov pov tseg yas uas tawg dhau lub sij hawm mus rau hauv cov khoom me dua 20 μm, ua rau muaj kev pheej hmoo rau ib puag ncig thiab kev noj qab haus huv. Cov chaw kho dej tam sim no tsis tuaj yeem tshem tawm cov microplastics me dua 20 μm, ua rau nws tsim nyog los nrhiav lwm txoj hauv kev.

Dr. Jae-Woo Choi thiab nws pab neeg ntawm Center for Water Cycle Research ntawm KIST tau tsim cov hlau-organic skeleton-based solid flocculant uas tuaj yeem sib sau ua ke nanoplastics nyob rau hauv lub teeb pom kev. Cov khoom siv yog raws li Prussian xiav, hlau-organic moj khaum-raws li cov khoom uas yav tas los tau siv los adsorb radioactive ntsiab ntawm cov dej khib nyiab.

Cov kws tshawb fawb tau tshawb pom tias Prussian xiav tuaj yeem sib sau ua ke microplastics zoo hauv qab lub teeb pom kev. Tom qab ntawd lawv tau tsim cov khoom siv uas ua rau kom muaj txiaj ntsig zoo ntawm Prussian xiav los ntawm kev kho cov qauv siv lead ua. Thaum cov khoom siv irradiated nrog lub teeb pom kev, microplastics me me li 0.15 μm tuaj yeem agglomerated mus rau qhov loj txog 4,100 npaug loj dua, ua rau lawv yooj yim dua tshem tawm.

Hauv kev sim, cov kws tshawb fawb tau tshem tawm txog 99% ntawm microplastics los ntawm dej siv cov khoom tsim. Tsis tas li ntawd, cov khoom siv tuaj yeem flocculate microplastics ntau dua peb zaug nws qhov hnyav, ua haujlwm zoo dua cov khoom siv flocculants siv hlau lossis txhuas los ntawm 250 zaug.

Qhov kev daws teeb meem no tsis yog tsuas yog tshem tawm cov microplastics zoo xwb tab sis kuj siv Prussian xiav, uas tsis muaj teeb meem rau tib neeg lub cev. Nws yog ib qho khoom flocculant, ua rau nws yooj yim rau rov qab cov residues hauv dej, thiab nws siv lub teeb ntuj ua lub zog, ua rau cov txheej txheem qis zog.

Cov kws tshawb fawb ntseeg tias cov thev naus laus zis no muaj peev xwm ua tau zoo rau kev lag luam thiab tuaj yeem siv rau cov dej ntws dav dav, cov chaw kho dej khib nyiab, thiab cov chaw ua dej huv. Tshaj li microplastics, cov khoom siv kuj tuaj yeem siv los tshem tawm lwm yam kab mob ntawm cov dej.

Cov kev tshawb fawb, txhawb nqa los ntawm Ministry of Science thiab ICT, tau tshaj tawm thaum Lub Kaum Hli 1 hauv phau ntawv xov xwm thoob ntiaj teb Kev Tshawb Fawb Dej.

Tau qhov twg los:

- Lub koom haum Kaus Lim Kauslim Kev Tshawb Fawb thiab Technology (KIST)