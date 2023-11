Qhov tseem ceeb ntawm Geological ntawm Goethite thiab nws qhov cuam tshuam rau Australia

Koj puas tau xav tias yog vim li cas ntau qhov chaw ntawm Australia cov toj roob hauv pes, tshwj xeeb tshaj yog sab nraum zoov thiab cov suab puam, tau adorned nrog ntxoov xim av thiab txiv kab ntxwv? Ib qho tseem ceeb ntawm lub luag haujlwm rau qhov kev ua yeeb yam zoo nkauj no yog qhov muaj cov goethite, cov pob zeb muaj hlau uas tuav geological, kab lis kev cai, thiab nyiaj txiag tseem ceeb rau Australia.

Goethite, pronounced ger-thahyt, yog ib qho ntxhia uas ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv peb lub neej txhua hnub. Tsis tsuas yog nws lub ntsiab ntawm xeb, uas muab xim rau Australian av, pob zeb, thiab toj roob hauv pes, tab sis nws kuj yog ib qho tseem ceeb ntawm cov hlau ore, Australia cov khoom loj tshaj plaws export.

Tab sis ua li cas goethite tuaj mus rau hauv lub neej? Cov ntxhia no tsim thaum cov zaub mov muaj hlau nplua nuj nyob rau hauv huab cua thiab oxidation. Nws ntseeg tau tias muaj nag lossis daus nyob ib puag ncig 2.6 billion xyoo dhau los, thaum lub sijhawm lub ntiaj teb huab cua tsis muaj oxygen. Raws li cov kab mob photosynthetic tso tawm oxygen rau hauv dej hiav txwv thiab huab cua ntau lab xyoo, cov txheej txheem ntawm oxidation pib. Qhov no tau ua rau kev tsim cov pob zeb hlau-formations (BIF), cov pob zeb zoo nkauj uas muaj ntau yam hlau hlau, suav nrog cov hlau nplaum thiab hematite. Nyob rau tib lub sijhawm, cov pob zeb hauv av no tau hloov los ntawm goethite, uas ua rau muaj cov pob zeb loj heev uas pom hauv tebchaws Australia niaj hnub no.

Goethite tuaj yeem pom nyob rau hauv ntau hom geological formations, nrog rau cov deposits tom qab, weathered BIFs, thiab txawm nyob rau hauv daim ntawv ntawm ilv stalactites thiab stalagmites nyob rau hauv lub qhov tsua. Txawm li cas los xij, nws feem ntau cuam tshuam nrog cov hlau loj loj ntawm Hamersley Basin hauv Western Australia, nrog rau lwm thaj chaw hlau hlau xws li Pilbara, Yilgarn, thiab Middleback Ranges.

Interestingly, goethite tau siv los ntawm tib neeg rau ntau txhiab xyoo. Paleolithic cov zej zog siv cov xim daj daj uas tau los ntawm goethite los tsim cov duab hauv qhov tsua thiab kos duab lub cev. Niaj hnub no, goethite pom nws cov ntawv thov hauv ntau qhov kev lag luam, xws li hlau oxide pigments thiab xim rau cov zaub mov xim thiab tshuaj pleev ib ce.

Ntxiv mus, qhov tseem ceeb ntawm goethite mus dhau ntawm nws cov geological thiab kab lis kev cai. Nws ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv Australia txoj kev lag luam raws li cov pob zeb tseem ceeb hauv cov hlau ore, uas yog qhov tseem ceeb rau kev tsim steel. Qhov tseeb, Australia yog lub ntiaj teb tus xa khoom loj tshaj plaws ntawm cov hlau ore, tsim ntau txhiab daus las hauv cov nyiaj tau los xa tawm txhua xyoo. Kev lag luam tseem muab kev ua haujlwm rau ntau tus neeg, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv Western Australia, qhov twg ib nrab ntawm 130,000 tus neeg koom nrog kev ua haujlwm mining nrog hlau ore.

Raws li Australia siv zog rau yav tom ntej net-zero emissions, nws yog ib qho tseem ceeb los tshawb nrhiav cov txheej txheem steel ua qis qis. Qhov no suav nrog kev txiav txim siab cov emissions uas tsim thaum hlau ore nkag mus rau hauv cov txheej txheem steelmaking, thaum tseem leveraging peb lub tswv yim ore ua kev txawj ntse thiab lub zog tauj dua tshiab.

Hauv kev xaus, goethite plays lub luag haujlwm ntau yam hauv Australia. Nws cov geological tsim tau zoo li cov toj roob hauv pes tshwj xeeb uas peb pom niaj hnub no, nws cov kab lis kev cai tseem ceeb nthuav dav rov qab mus rau lub sijhawm qub, thiab nws muaj nyob hauv cov hlau ore ua rau Australia txoj kev lag luam. Kev nkag siab thiab siv lub peev xwm ntawm goethite yog qhov tseem ceeb rau kev loj hlob ntawm ntau yam kev lag luam thiab lub teb chaws tag nrho.

