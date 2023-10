New Horizons: Lavxias Cosmonauts coj kev nco txog Spacewalk kom kov yeej cov kev sib tw

By

Ob tug kws tshaj lij Lavxias teb sab, Oleg Kononenko thiab Nikolai Chub, tau ua qhov chaw taug kev zoo kawg li thaum Lub Kaum Hli 25, kav ntev li xya teev, txhawm rau kov yeej ntau yam kev sib tw sab nraum Chaw Nres Tsheb Thoob Ntiaj Teb (ISS). Lawv lub luag haujlwm koom nrog ntau yam haujlwm tseem ceeb, suav nrog kev teeb tsa ntawm cov khoom siv hluav taws xob radar sib txuas lus thiab kev xa tawm ntawm nanosatellite los ntsuas lub hnub ci tshuab hluav taws xob. Tsis tas li ntawd, cov cosmonauts tau tshuaj xyuas lub tshuab hluav taws xob sab nraud ntawm Nauka multipurpose laboratory module, uas tsis ntev los no tau ntsib qhov teeb meem ntawm cov dej xau.

Thaum lub sij hawm taug kev hauv qhov chaw, cov cosmonauts tau ua tiav cov kev sib txuas lus radar, tshwj tsis yog muaj teeb meem me me nrog ib qho ntawm cov vaj huam sib luag, uas yuav raug daws tom qab. Ntxiv mus, nanosatellite lub hnub ci sail tsis tau nthuav dav, raws li tau pom los ntawm cov koob yees duab thaum nws tawm ntawm qhov chaw nres tsheb.

Kev tshuaj xyuas ntawm lub tshuab hluav taws xob thaub qab tau ua pov thawj tshwm sim thaum lub npuas dej txias tau npaj txhij txog tso tawm thaum saib xyuas qhov xau. Hmoov zoo, qhov tso tawm coolant tsis tuaj rau hauv kev sib cuag nrog cosmonauts 'suits.

Txhawm rau kom ntseeg tau qhov huv huv ntawm qhov chaw nres tsheb, Kononenko thiab Chub ua tib zoo tshuaj xyuas lawv cov Orlan spacesuits thiab cov cuab yeej rau cov dej txias ua ntej rov qab mus rau qhov chaw nres tsheb. Lawv kuj tau so lawv cov iav tom qab repressurization, txo qhov kev taw qhia ntawm cov kab mob. Qhov seem ntawm cov kab mob yuav raug tshem tawm sai sai hauv qhov chaw nres tsheb uas siv cov kev pom ntxiv.

Qhov kev taug kev hauv keeb kwm no tau kos npe rau 268 lub hom phiaj tshwj xeeb rau kev sib sau ua ke, tswj hwm, thiab txhim kho Lub Chaw Haujlwm Thoob Ntiaj Teb. Thaum Kononenko tau ua tiav rau qhov chaw taug kev, qhov no yog Chub txoj kev taug kev mus rau qhov chaw loj heev.

Lub koom haum Lavxias teb sab chaw, Roscosmos, yav dhau los tau txheeb xyuas qhov xau ntawm lub tshuab hluav taws xob thaub qab ntawm Nauka module. Tshwj xeeb tshaj yog, thawj radiator ntawm lub module tseem ua haujlwm kom raug, txhawb cov txheej txheem txias hauv lub module yam tsis muaj kev cuam tshuam tsis zoo rau cov neeg coob lossis cov chaw nres tsheb ua haujlwm.

Hauv kev txaus siab ntawm kev nyab xeeb, NASA tau txiav txim siab ncua ob lub sijhawm taug kev hauv lub hlis no. Lub sijhawm teem sijhawm rau kev taug kev mus rau qhov chaw nrog NASA tus kws sau hnub qub Loral O'Hara thiab ESA astronaut Andreas Mogensen, nrog rau kev taug kev mus rau qhov chaw uas muaj NASA tus kws tshawb fawb Loral O'Hara thiab Jasmin Moghbeli, tseem tsis tau tshaj tawm.

