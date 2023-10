SpaceX Pushes rau Kev Tso Cai Tshaj Tawm sai dua

Cov ntsiab lus: SpaceX tab tom tso siab rau Tsoom Fwv Teb Chaws Kev Tswj Xyuas Kev Nyab Xeeb (FAA) txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau tso cai tso cai. Lub tuam txhab Starship foob pob hluav taws tau npaj rau kev sim davhlau thib ob tab sis tseem tab tom tos kev pom zoo kawg ntawm kev tswj hwm. SpaceX vam tias yuav pib thaum thawj ib nrab ntawm Kaum Ib Hlis. Lub sijhawm no, Virgin Galactic npaj yuav ya nws lub luag haujlwm thib rau hauv rau lub hlis rau lub Kaum Ib Hlis 2. Cov tuam txhab me me tau tawm tsam kev sib tw nrog SpaceX tus nqi qis rau Falcon 9 txoj haujlwm. SpaceX txoj haujlwm tseem ceeb hauv kev ua lag luam tau muaj "qhov txias txias" cuam tshuam rau kev lag luam me me. SpaceX muaj caij nyoog caij tsheb rau cov me nyuam yaus tsawg li $ 5,500 ib kilogram, tus nqi qis dua li cov tsheb me me uas tau muab rau. Peb lub tuam txhab Asmeskas, SpaceX, Blue Origin, thiab Virgin Galactic, tau thov kom ncua sijhawm kawm ua ntej tsoomfwv cov cai tswjfwm kev nyab xeeb tshiab rau kev ua lag luam rau tib neeg lub davhlau ya nyob twg. Lub 20-xyoo kev ncua sij hawm ntawm tsoomfwv cov cai tau teem tseg rau lub Ib Hlis 1.

SpaceX tab tom ntxiv dag zog rau nws txoj kev siv zog kom tau txais daim ntawv tso cai sai dua los ntawm Tsoom Fwv Tebchaws Aviation Administration (FAA). Lub tuam txhab tau ua tiav cov kev npaj tsim nyog rau kev sim davhlau thib ob ntawm nws lub foob pob hluav taws Starship tab sis tab tom tos rau kev pom zoo zaum kawg. Hnub pib tshaj tawm ntxov tshaj plaws yog tam sim no nyob rau thawj ib nrab ntawm Kaum Ib Hlis. Virgin Galactic, ntawm qhov tod tes, tab tom npaj rau nws txoj haujlwm thib rau hauv rau lub hlis, teem rau lub Kaum Ib Hlis 2.

Txawm li cas los xij, cov tuam txhab me me tau ntsib cov kev sib tw hauv kev sib tw nrog SpaceX tus nqi qis rau Falcon 9 txoj haujlwm. Cov thawj coj hauv kev lag luam tau hais tias SpaceX txoj haujlwm tseem ceeb hauv kev ua lag luam tau muaj kev cuam tshuam loj rau kev lag luam me me, ua rau lawv nyuaj rau kev sib tw ntawm tus nqi. SpaceX tam sim no muab cov caij nyoog caij tsheb thauj mus los rau cov satellites me me tsawg li $ 5,500 toj ib kg. Thaum cov nqi no tau nce los ntawm thawj zaug $ 5,000 toj ib kilogram, lawv tseem nyob deb tshaj qhov uas cov tsheb me me tau muab rau.

Tsis tas li ntawd, peb lub tuam txhab Asmeskas, SpaceX, Blue Origin, thiab Virgin Galactic, tau tuaj koom ua ke thov kom ncua sijhawm kawm ua ntej tsoomfwv cov cai tswjfwm kev nyab xeeb tshiab rau kev ua lag luam rau tib neeg lub davhlau ya nyob twg. Tam sim no 20-xyoo kev ncua sij hawm ntawm tsoomfwv cov cai tau teem tseg rau lub Ib Hlis 1. Cov tuam txhab ntseeg tias kev lag luam tseem tsis tau paub tab txaus los txais yuav cov kev cai tshiab kev nyab xeeb, thiab lawv tau ua haujlwm nrog FAA thiab lwm lub koomhaum tseemfwv los tsim kom muaj kev nyab xeeb tshiab. lub moj khaum rau qhov chaw thauj mus los.

