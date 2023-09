Reviving Coral Reefs nrog Robotic Assistance

Kev hloov pauv huab cua ua rau muaj kev hem thawj rau coral reefs thoob ntiaj teb, nrog rau qhov kub thiab txias thiab acidification ua rau coral bleaching thiab tuag. Kev siv dag zog kho coral ib txwm tau tso siab rau txoj hauv kev qeeb thiab kim, xws li hloov cov khoom tawg paj rau hauv cov pob zeb puas. Txawm li cas los xij, marine biologist Taryn Foster los ntawm Abrolhos Islands nyob rau sab hnub poob Australia tab tom sim ib txoj hauv kev tshiab los txhawm rau txhawm rau txhawb nqa lub pob zeb.

Ms. Foster tau tsim cov txheej txheem uas suav nrog kev cog cov coral fragments rau hauv cov ntsaws me me thiab muab tso rau ntawm lub hauv paus molded ua los ntawm limestone-hom pob zeb. Txoj kev no bypasses xyoo ntawm calcification kev loj hlob thiab tso cai rau coral loj hlob sai. Txog tam sim no, cov txiaj ntsig tau cog lus tseg, nrog ntau hom coral thriving nyob rau hauv qhov chaw tshiab no.

Txhawm rau ua kom cov txheej txheem nrawm dua, Ms. Foster tau koom tes nrog San Francisco-based engineering software tuam txhab Autodesk. Cov kws tshawb fawb los ntawm Autodesk tau cob qhia cov txheej txheem kev txawj ntse los tswj kev sib koom tes robots, lossis cobots, uas ua haujlwm nrog tib neeg. Cov caj npab neeg hlau no tuaj yeem graft los yog nplaum coral fragments mus rau cov noob ntsaws thiab muab tso rau hauv lub hauv paus. Cov neeg hlau tau paub zoo txog kev tuav cov kev hloov pauv hauv cov duab coral thiab paub txog yuav ua li cas los tswj lawv.

Txawm li cas los xij, muaj kev sib tw hauv kev txav cov thev naus laus zis no tawm ntawm chav kuaj thiab mus rau hauv lub ntiaj teb tiag. Kev tuav cov ntub dej, muaj sia nyob coral yog qhov tsim nyog, thiab cov nyhuv corrosive ntawm cov dej ntsev ntawm cov khoom siv hluav taws xob yuav tsum tau hais txog. Tsis tas li ntawd, tus nqi siab ntawm cov tshuab zoo li no yog qhov xav tau. Txhawm rau pab nyiaj rau txoj haujlwm, Ms. Foster lub tuam txhab pib ua haujlwm, Coralmaker, npaj yuav muab cov qhab nia biodiversity uas ua haujlwm zoo ib yam li cov qhab nia carbon, nrog rau kev lag luam ncig ua si yog cov neeg muaj peev xwm.

Lwm cov kev pib los kho cov coral reefs muaj xws li coral seeding, qhov twg coral larvae loj hlob nyob rau hauv ib tug lab ua ntej sown mus rau degraded reefs. Cov kws tshawb fawb tseem tab tom tshawb nrhiav kev yug me nyuam ntawm "super coral" uas tiv taus ntau dua thiab xav txog cov tswv yim radical, xws li geo-engineering huab los tiv thaiv coral los ntawm tshav kub heev. Tsis tas li ntawd, cov kws tshawb fawb tau siv lub suab los ntsuas kev noj qab haus huv ntawm cov pob zeb reefs thiab nyiam cov ntses, nrog cov suab nrov hauv qab dej ua si lub suab zoo los pab txhawb cov pob zeb reef.

Txawm hais tias tsis muaj ib qho loj-haum-tag nrho cov kev daws teeb meem rau cov teeb meem nyuaj ntawm coral reef kho dua tshiab, cov txheej txheem tshiab no muab kev cia siab rau kev ciaj sia thiab kev txhawb siab ntawm cov ecosystem tseem ceeb no.

