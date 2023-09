Cog Evolution: Ib txheej txheem me me nrog lub sijhawm ntawm kev tsim kho tshiab

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm nyob rau hauv phau ntawv Journal Nature Plants tau tawm tsam qhov kev ntseeg ntev ntev tias cov nroj tsuag hloov zuj zus nrog kev hloov pauv sai sai ntawm lawv keeb kwm, zoo ib yam li tsiaj. Txoj kev tshawb no qhia tau hais tias cov nroj tsuag evolution muaj lub sij hawm ntev ntawm kev hloov maj mam hloov pauv los ntawm qhov luv luv ntawm cov kev hloov pauv loj, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv teb rau cov teeb meem ib puag ncig.

Co-tus kws sau ntawv, xibfwb Philip Donoghue los ntawm University of Bristol, tau piav qhia tias cov nroj tsuag sib koom ua poj koob yawm txwv uas tshwm sim hauv hiav txwv tshaj li ib txhiab xyoo dhau los. Cov kws tshawb fawb xav sim seb cov nroj tsuag evolution ua raws li cov txheej txheem qeeb thiab txuas ntxiv lossis yog tias nws muaj qhov hloov pauv sai. Kuj ceeb tias, txoj kev tshawb nrhiav pom tias cov nroj tsuag evolution yog sib xyaw ntawm ob qho tib si, nrog rau lub sij hawm ntev ntawm kev hloov maj mam cuam tshuam los ntawm kev tawg luv luv ntawm kev tsim kho tshiab. Cov tawg ntawm kev tsim kho tshiab no tau tso cai rau cov nroj tsuag kom kov yeej cov teeb meem ntawm kev nyob hauv av qhuav.

Txhawm rau ntsuas lawv txoj kev xav, cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas qhov zoo sib xws thiab qhov sib txawv ntawm 248 pawg ntawm cov nroj tsuag, xws li los ntawm ib leeg-celled pas dej scum mus rau cov nroj tsuag hauv av xws li mosses, ferns, pines, conifers, thiab paj ntoo. Lawv kuj tau tshuaj xyuas 160 pawg nroj tsuag uas ploj lawm tsuas yog paub los ntawm cov ntaub ntawv fossil.

Cov kws tshawb nrhiav pom tias kev hloov pauv ntawm cov nroj tsuag anatomical tsim tshwm sim nrog rau cov xwm txheej uas tag nrho cov cellular genetic pleev tau ob npaug. Tsis tas li ntawd, cov pulses loj ntawm cov nroj tsuag anatomical evolution tau cuam tshuam nrog kev sib tw ntawm kev nyob thiab rov tsim dua nyob rau hauv ib puag ncig qhuav zuj zus raws li cov nroj tsuag hloov ntawm hiav txwv mus rau av.

Txoj kev tshawb no tsis tsuas yog muab cov kev nkag siab tshiab txog yuav ua li cas cov nroj tsuag hloov zuj zus nyob rau hauv lub xyoo dhau los billions, tab sis nws kuj qhia tau hais tias tus qauv ntawm episodic bursts ntawm innovation yog ib tug dav dav dav dav rau complex multicellular lub neej, pom nyob rau hauv cov tsiaj thiab fungi thiab.

Zuag qhia tag nrho, qhov kev tshawb fawb no muab kev nkag siab txog kev hloov pauv ntawm cov nroj tsuag evolution, qhia tias nws yog cov txheej txheem maj mam nrog lub sijhawm sib cuam tshuam ntawm kev hloov pauv loj hauv kev teb rau cov teeb meem ib puag ncig.

reference:

"Evolution of phenotypic disparity in the plant kingdom" los ntawm James W. Clark, Alexander J. Hetherington, Jennifer L. Morris, Silvia Pressel, Jeffrey G. Duckett, Mark N. Puttick, Harald Schneider, Paul Kenrick, Charles H. Wellman thiab Philip CJ Donoghue, 4 Cuaj hlis 2023, Nature Plants.

DOI: 10.1038 / s41477-023-01513-x