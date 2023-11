Cov kws tshawb fawb tsim cov Arsenic-Alloyed Phosphorus Nanoribbon los txhim kho cov cuab yeej ua haujlwm

Cov kws tshawb fawb ntawm University College London (UCL) tau ua qhov tseem ceeb hauv kev ua haujlwm ntawm nanomaterials. Lawv tau tsim ib qho atom-tuab ribbons uas muaj phosphorus alloyed nrog arsenic, uas muaj peev xwm txhim kho kev ua tau zoo ntawm ntau yam khoom siv, suav nrog roj teeb, supercapacitors, thiab hnub ci hlwb.

Phosphorus nanoribbons tau pom thawj zaug los ntawm pab pawg ntawm UCL hauv 2019. Txij thaum ntawd los, lawv tau raug qhuas tias yog "cov ntaub ntawv xav tau" nrog lub peev xwm los hloov pauv ntau yam kev siv. Txawm li cas los xij, cov khoom siv phosphorus ntshiab muaj kev txwv tsis pub siv, uas txwv tsis pub lawv siv hauv qee yam khoom siv.

Hauv lawv txoj kev tshawb fawb tshiab tshaj tawm hauv Phau Ntawv Xov Xwm ntawm American Chemical Society, cov kws tshawb fawb pom tias los ntawm kev ntxiv me me ntawm arsenic rau phosphorus nanoribbons, lawv muaj peev xwm txhim kho lawv cov conductivity ntawm qhov kub siab tshaj -140 ° C. Qhov kev tawg no tsis tsuas yog khaws cov khoom muaj txiaj ntsig ntawm cov phosphorus nkaus xwb tab sis kuj tau qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau lub zog cia, ze-infrared detectors siv hauv cov tshuaj, thiab txawm tias quantum suav.

Pab neeg tshawb fawb ntseeg tias tib cov txheej txheem tuaj yeem siv los tsim cov alloys sib txuas phosphorus nrog lwm cov ntsiab lus xws li selenium lossis germanium. Qhov no versatility nyob rau hauv alloying opens lub ntiaj teb no muaj peev xwm los tswj cov khoom ntawm cov nanomaterials thiab nthuav lawv cov kev siv tau.

Cov txheej txheem tsim tawm ntawm cov arsenic-phosphorus nanoribbons suav nrog kev sib xyaw ua ke uas tsim los ntawm cov nplooj ntawv ntawm phosphorus thiab arsenic nrog lithium yaj hauv cov kua ammonia. Qhov kev sib xyaw no tau dhau los ua cov tshuaj tiv thaiv kab mob, ua rau tsim cov ribbons nrog ob peb txheej siab, ob peb micrometers ntev, thiab kaum nanometers dav. Ib qho ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm cov nanoribbons no yog lawv qhov "qhov txav mus los," uas txhim kho kev ua haujlwm ntawm cov hluav taws xob tam sim no.

Cov kws tshawb fawb tau cia siab tias cov nanoribbons no tuaj yeem tsim tawm ntawm qhov ntsuas hauv cov kua dej, ua rau lawv raug nqi thiab tsim nyog rau ntau yam kev siv. Lawv lub peev xwm zoo kawg los txhim kho kev ua tau zoo ntawm cov khoom siv hauv thaj chaw ntawm lub zog cia thiab lub hnub ci zog tuaj yeem ua rau txoj hauv kev rau kev nce qib tseem ceeb hauv cov thev naus laus zis tshiab.

FAQ

Dab tsi yog phosphorus nanoribbons?

Phosphorus nanoribbons yog ib-atom-thick ribbons tsim los ntawm phosphorus atoms. Lawv muaj cov khoom tshwj xeeb uas ua rau lawv txaus nyiam rau ntau yam kev siv, suav nrog lub zog cia thiab hnub ci hlwb.

Yuav ua li cas arsenic-alloyed phosphorus nanoribbons txhim kho cov cuab yeej ua haujlwm?

Los ntawm kev ntxiv me me ntawm arsenic rau phosphorus nanoribbons, lawv cov conductivity yog txhim khu kev qha. Qhov kev txhim kho no tso cai rau lub zog khaws cia zoo dua hauv cov roj teeb, ua kom muaj txiaj ntsig zoo hauv lub hnub ci hlwb, thiab muaj peev xwm siv tau hauv quantum suav thiab cov cuab yeej kho mob.

phosphorus nanoribbons puas tuaj yeem ua ke nrog lwm cov ntsiab lus?

Yog lawm, cov kws tshawb fawb ntseeg tias phosphorus nanoribbons tuaj yeem sib xyaw nrog lwm cov ntsiab lus xws li selenium lossis germanium txhawm rau txhim kho lawv cov khoom thiab nthuav lawv cov peev txheej.

Dab tsi yog cov txheej txheem tsim khoom ntawm arsenic-alloyed phosphorus nanoribbons?

Cov txheej txheem tsim khoom suav nrog kev sib xyaw cov khoom siv lead ua los ntawm cov nplooj ntawv ntawm phosphorus thiab arsenic nrog lithium yaj hauv cov kua ammonia. Qhov sib tov no dhau los ua tshuaj lom neeg los tsim cov nanoribbons uas tuaj yeem siv rau hauv ntau yam khoom siv.