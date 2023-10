Nuclear Clocks: Ib kauj ruam mus rau qhov kev txiav txim siab heev

By

Ib pab neeg thoob ntiaj teb ntawm physicists tau ua tiav hauv kev tsim lub moos kom raug raws li kev hloov pauv nuclear. Pab pawg, coj los ntawm Yuri Shvyd'ko ntawm Argonne National Laboratory hauv Teb Chaws Asmeskas, tau ua tiav qhov kev zoo siab ntawm kev hloov pauv nuclear hauv scandium-45. Qhov kev hloov pauv no muaj peev xwm los tsim lub moos nuclear nrog qhov tseeb ntau dua li cov moos atomic tam sim no.

Cov moos cia siab rau lub oscillator uas ua rau lub sijhawm tsis tu ncua. Rau atomic moos, zaus ntawm microwave hluav taws xob tawm los ntawm cesium atoms yog siv. Txawm li cas los xij, kev hloov pauv hauv nuclear muab qhov ua tau ntawm cov moos ntau dua. Nuclei muaj qhov ruaj khov thiab sib zog dua li cov atoms, ua rau cov moos nuclear tsis tshua muaj suab nrov thiab cuam tshuam.

Ib qho ntawm cov teeb meem hauv kev tsim cov moos nuclear yog tsim cov hluav taws xob sib txuas nrog kev hloov pauv nuclear. Nrog rau kev nce qib ntawm X-ray dawb-electron lasers (XFELs), Shvyd'ko hais tias ncaj qha photon excitation rau nuclear moos oscillators yog tam sim no ua tau. Pab pawg tau tsom mus rau 12.4 keV hloov pauv hauv scandium-45, uas muaj qhov nqaim heev. Tsuas yog ib feem me me ntawm X-rays tuaj yeem ua rau muaj kev zoo siab rau lub nuclei, thaum lub sij hawm off-resonance X-rays tsim lub suab nrov nrov.

Txhawm rau daws qhov teeb meem no, pab pawg tau ua qhov kev sim ntawm European XFEL chaw nyob hauv lub teb chaws Yelemees. Lawv raug rho tawm haujlwm X-ray pulses ntawm lub hom phiaj ntawm scandium-45 thiab tom qab ntawd tshem tawm lub hom phiaj sai sai los ntsuas cov teeb liab resonant excitation. Los ntawm kev tshuaj xyuas qhov zaus ntawm qhov teeb meem teeb pom kev zoo, lawv tuaj yeem kuaj xyuas qhov zaus ntawm qhov resonance tshwm sim.

Cov txiaj ntsig tau pom tias lub zog ntawm kev hloov pauv tuaj yeem ntsuas nrog qhov tsis paub tseeb ntawm ob qhov kev txiav txim ntawm qhov loj me dua li tus nqi zoo tshaj dhau los. Yog tias kev txhim kho ntxiv tuaj yeem ua tau, lub moos nuclear tuaj yeem ua tiav hauv 1 thib ob txhua 300 billion xyoo. Cov thev naus laus zis no muaj qhov cuam tshuam zoo rau ultrahigh-precision spectroscopy, nuclear moos thev naus laus zis, thiab huab ntsuas huab cua.

Source: Xwm (tsis muaj URL muab)