Kev tshawb fawb tshiab Harnesses Nature's Ninjas los tiv thaiv Kiwifruit thiab Bees

Kiwi cov kws tshawb fawb tab tom tshawb nrhiav kev daws teeb meem los tawm tsam cov kab mob txaus ntshai hauv kev ua liaj ua teb los ntawm kev siv cov ninjas - phage biocontrols. Lo lus 'nature's ninjas' tau tsim los ntawm Dr. Heather Hendrickson, tus kws qhia ntawv laus hauv University of Canterbury, los piav txog cov kab mob uas tshwj xeeb tua cov kab mob phem yam tsis ua rau muaj txiaj ntsig zoo. Tsis zoo li cov tshuaj tua kab mob uas feem ntau muaj ntau yam kev ua ub no, phages muaj ntau tus tswv tsev txwv, ua rau lawv lub hom phiaj thiab ua tau zoo hauv kev sib ntaus cov kab mob.

Nyob rau hauv ib tug pioneering endeavor, Dr. Hendrickson cov interdisciplinary kev tshawb fawb pab neeg tau muab tsub nqi $8.9 lab los ntawm 2023 Ministry of Business, Innovation thiab Employment Endeavor Fund los tsim phage "cocktails" los daws cov kab mob tseem ceeb ua liaj ua teb. Cov thawj coj feem ntau tsom mus rau kev sib ntaus sib tua kiwifruit vine canker (Psa) thiab tus kab mob American Foulbrood uas cuam tshuam rau honeybees.

Qhov zoo ntawm kev siv phages yog nyob rau hauv lawv lub peev xwm los kis kab mob tshwj xeeb thaum ua rau lwm yam kab mob tseem ceeb rau cov kab mob kev noj qab haus huv. Piv txwv li, yog hais tias ib tug phage yog muab rau ib tug honeybee, nws yuav ncaj qha mus tua cov kab mob tshwj xeeb yam tsis muaj kev cuam tshuam rau cov muv cov kab mob hauv plab. Qhov no precision aiming mechanism txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev cuam tshuam tag nrho cov kev noj qab haus huv ntawm lub cev muaj kev tiv thaiv.

Harnessing phage biocontrol muaj qhov cuam tshuam tseem ceeb rau New Zealand txoj kev ua liaj ua teb. Los ntawm kev tsim kho phage daws teeb meem, cov kws tshawb fawb vam tias yuav txhim kho kev tsim khoom thiab kev nyab xeeb hauv kev lag luam khoom noj thaum txhawb kev nco qab ib puag ncig. Tsis tas li ntawd, qhov phiaj xwm tsom mus ntxiv dag zog rau kev tsim khoom bioindustry, tsim cov haujlwm txawj ntse thiab pab txhawb kev nkag mus rau kev lag luam thoob ntiaj teb.

Kev tshawb fawb kev sib koom tes suav nrog cov koom haum saib xyuas zoo li University of Otago, Kev Tshawb Fawb Kev Tshawb Fawb thiab Khoom Noj, Cawthron Institute, BioSouth Ltd, thiab Apiculture New Zealand. Cov kev xav hauv paus txawm, coj los ntawm Māori cov kws tshawb fawb thiab cov kws tshawb fawb, muab cov kev nkag siab zoo rau qhov kev cuam tshuam rau taiao (ib puag ncig), tshwj xeeb tshaj yog muab kev nthuav dav ntawm Māori-coj kev lag luam hauv thawj qhov haujlwm.

Lub zeem muag mus ntev rau qhov kev sim siab no txuas ntxiv dhau ntawm kev ua liaj ua teb. Dr. Hendrickson ntseeg hais tias los ntawm kev tsim cov txheej txheem tsim nyog thiab kev txawj ntse los siv cov phages hauv kev ua liaj ua teb kom nyab xeeb, lub platform tuaj yeem txuas ntxiv los daws cov teeb meem tshwm sim rau kev tsim khoom noj thiab txawm tias lub hom phiaj kho mob cuam tshuam rau tib neeg cov kab mob. Qhov kev tshawb fawb no qhib qhov muaj txiaj ntsig zoo rau yav tom ntej ntawm kev tswj hwm kab mob thiab biosecurity hauv ntau qhov kev lag luam.

Qhov project twb tau txais kev txhawb nqa los ntawm cov neeg koom nrog, suav nrog beekeepers uas ua siab zoo muab cov qauv av. Raws li lub cim ntawm kev ris txiaj, cov kws tshawb fawb tau hu cov phages nrhiav pom tom qab cov neeg koom nrog, nrog rau qee cov npe tom qab cov neeg paub zoo xws li Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield, thiab txawm tias cov beekeepers lawv tus kheej.

Los ntawm kev siv lub zog ntawm ntuj ninjas, New Zealand yog qhov chaw zoo los hloov kho kev tswj kab mob hauv kev ua liaj ua teb, tiv thaiv cov ecosystems tseem ceeb, thiab muaj peev xwm ua rau txoj hauv kev tshiab los tawm tsam tib neeg cov kab mob.

FAQ

Dab tsi yog phage biocontrols?

Phage biocontrols yog cov kab mob uas tshwj xeeb lub hom phiaj thiab tua cov kab mob phem hauv cov kab mob, muab txoj hauv kev zoo rau kev tswj kab mob.

Phages txawv ntawm cov tshuaj tua kab mob li cas?

Tsis zoo li cov tshuaj tua kab mob, uas tuaj yeem tsim kev puas tsuaj rau cov kab mob uas muaj txiaj ntsig zoo thiab muaj txiaj ntsig zoo, phages muaj cov tswv tsev txwv, tso cai rau lawv tsom rau cov kab mob tshwj xeeb yam tsis muaj kev cuam tshuam rau cov kab mob muaj txiaj ntsig.

Cov kab mob dab tsi yog cov kws tshawb fawb tsom?

Kev tshawb fawb yog tsom rau kev sib ntaus sib tua kiwifruit vine canker (Psa) thiab tus kab mob American Foulbrood (AFB), uas ua rau muaj kev hem thawj rau honeybees.

Dab tsi yog qhov cuam tshuam ntawm kev tshawb fawb no?

Kev tshawb fawb muaj peev xwm txhim kho cov khoom tsim tau thiab kev ruaj ntseg hauv kev ua liaj ua teb thaum ntxiv dag zog rau kev tsim khoom bioindustry, tsim kom muaj kev txawj ua haujlwm zoo, thiab txhawb kev nkag mus rau ib puag ncig kev lag luam thoob ntiaj teb. Tsis tas li ntawd, qhov kev tshawb fawb no yuav muaj feem cuam tshuam rau kev tawm tsam cov kev hem thawj tshwm sim hauv kev tsim khoom noj thiab txawm tias tsom rau tib neeg cov kab mob.

Leej twg koom nrog kev tshawb fawb sib koom tes?

Kev sib koom tes suav nrog cov kws tshawb fawb los ntawm University of Canterbury, University of Otago, Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb thiab Khoom Noj, Cawthron Institute, BioSouth Ltd, thiab Apiculture New Zealand. Cov kws tshawb fawb thiab cov kws tshawb fawb Māori tseem muab cov kev xav hauv paus txawm muaj txiaj ntsig.