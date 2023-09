Tshawb nrhiav qhov tob ntawm Sierra de Atapuerca

Kev tshawb nrhiav geological tsis ntev los no ua los ntawm Josep M. Parés thiab nws pab neeg ntawm Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) tau delved rau hauv subsurface ntawm Sierra de Atapuerca hauv Spain. Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Marine thiab Petroleum Geology, tsom kom nkag siab txog cov qauv sib sib zog nqus ntawm thaj chaw thiab nws cov kev sib txuas geological.

Cov kev tshawb fawb tau qhia tias cov ntaub ntawv tam sim no hauv qab no yog cov limestones uas pom nyob hauv Sierra de Atapuerca. Cov ntaub ntawv no tsuas yog "qhov kawg ntawm cov dej khov" ntawm cov qauv loj dua uas txuas ntxiv mus txog 5 km dav. Cov qauv no tau tsim vim muaj cov khoom muag muag, tshwj xeeb yog Triassic lutites thiab evaporites, uas tso cai rau cov strata txav mus.

Txoj kev tshawb no tseem pom qhov teeb meem ntawm geological kev npaj ntawm Sierra de Atapuerca. Kev lig kev cai piav raws li kev tiv thaiv kab mob, kev ua haujlwm geological tau pom tias cov qauv no khiav dhau qhov tob ntawm 1,000m. Ntawm qhov tob ntawd, Mesozoic strata so ntawm Paleozoic hauv qab daus, uas yog khov thiab crystalline. Cov txiaj ntsig tau qhia tias qhov folding ntawm lub strata tau ua tau los ntawm qhov muaj nyob ntawm cov ntaub ntawv tshwj xeeb uas ua raws li cov roj nplua nyeem lossis cov qib detachment, tso cai rau cov strata xaub hla lub qab daus khov. Nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm Duero Basin, theem detachment muaj cov ntaub ntawv los ntawm lub sij hawm Triassic, uas yog mechanically tsis muaj zog thiab pab txhawb lub zog thiab folding ntawm overlying strata.

Cov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no muab kev nkag siab zoo rau hauv cov qauv sib sib zog nqus ntawm Sierra de Atapuerca thiab nws cov kev sib txuas geological. Kev nkag siab txog qhov subsurface geology ntawm thaj av no yog qhov tseem ceeb rau kev tshawb fawb ntxiv ntawm nws cov keeb kwm geological thiab muaj feem cuam tshuam rau tib neeg evolution.

