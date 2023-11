Xauv qhov Tsis Paub: Saib Xyuas Lub Luag Haujlwm ntawm Cov Neeg Txhawb Nqa hauv Catalytic Reactions

By

Thawj thawj zaug, cov kws tshawb fawb ntawm TU Wien tau ua qhov kev tshawb pom zoo hauv thaj chaw ntawm cov tshuaj tiv thaiv catalytic. Los ntawm kev siv cov txheej txheem microscopy siab heev, lawv tau ua tiav kev soj ntsuam thiab tshuaj xyuas txoj haujlwm ntawm "cov neeg txhawb nqa" hauv lub sijhawm tiag tiag, ua rau pom lawv lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev siv tshuab. Txoj kev tshawb no pioneering tsis tsuas yog nthuav tawm txoj haujlwm ntawm cov neeg txhawb nqa tab sis kuj tseem muab cov kev nkag siab zoo rau kev sib cuam tshuam ntawm cov catalysts thiab cov kab me me ntawm cov khoom ntxiv.

Catalysts yog indispensable nyob rau hauv ntau yam tshuaj technologies, los ntawm tso pa purification mus rau zus tau tej cov tshuaj muaj txiaj ntsig thiab lub zog nqa. Txawm li cas los xij, kev nkag siab ntawm cov neeg txhawb nqa thiab lawv cov kev ua haujlwm meej tau tseem txwv, ua rau lawv nyuaj rau kev kawm. Txog rau tam sim no, kev txiav txim siab qhov cuam tshuam ntawm ntau qhov sib txawv ntawm cov neeg txhawb nqa ntawm cov catalysts feem ntau yog ib qho kev sim-thiab-kev ua yuam kev.

Kev tshawb fawb tau ua ntawm TU Wien tsom rau lub luag haujlwm ntawm lanthanum txhawb nqa hauv hydrogen oxidation. Los ntawm kev pom ib tus neeg lanthanum atoms los ntawm txoj kev siv tshuab microscopy siab, cov kws tshawb fawb pom tias ob qhov chaw ntawm cov catalyst ua raws li cov pacemakers, cuam tshuam thiab tswj cov kev cuam tshuam. Qhov sib ntxiv ntawm lanthanum tsim ib qho kev hloov pauv, hloov cov kev sib txuas ntawm cov cheeb tsam sib txawv ntawm nanoparticle thiab xaiv deactivating qee cov pacemakers. Qhov kev hloov kho no ua kom muaj kev txiav txim ntau dua thiab yooj yim catalytic txheej txheem.

Los ntawm lawv cov kev sim, pab neeg ntawm TU Wien kuj tau tsim cov qauv lej uas simulates kev sib txuas ntawm ib qho chaw ntawm cov catalyst. Txoj hauv kev tshiab no muab kev nkag siab zoo ntawm cov tshuaj catalysis, suav nrog kev hloov pauv ntawm kev ua haujlwm thiab kev tsis ua haujlwm hauv ntau thaj tsam thiab kev cuam tshuam ntawm cov neeg txhawb nqa.

Qhov kev tshawb fawb tseem ceeb no tau luam tawm hauv phau ntawv xov xwm Nature Communications, uas yog ib qho tseem ceeb hauv kev kawm txog cov tshuaj tiv thaiv catalytic. Kev soj ntsuam ncaj qha ntawm cov neeg txhawb nqa thiab lawv qhov cuam tshuam rau tus cwj pwm ntawm cov catalysts qhib txoj hauv kev tshiab rau kev ua kom cov txheej txheem catalytic thiab txhim kho cov thev naus laus zis ntau dua.

FAQ:

Q: Dab tsi yog cov neeg txhawb nqa hauv cov tshuaj tiv thaiv catalytic?

A: Cov neeg txhawb nqa yog cov cim me me ntawm cov khoom siv ntxiv nrog rau cov catalysts txhawm rau txhim kho lawv cov txiaj ntsig hauv kev txhawb cov tshuaj tiv thaiv.

Q: Vim li cas cov neeg txhawb nqa nyuaj kawm?

A: Cov neeg txhawb nqa tau nyuaj rau kev kawm vim tias lawv cov haujlwm ua haujlwm thiab cov teebmeem ntawm cov catalysts tseem tsis tau paub ntau txog tam sim no.

Q: Dab tsi yog lub luag haujlwm ua pacemakers ua hauv cov tshuaj tiv thaiv catalytic?

A: Pacemakers yog thaj chaw tshwj xeeb ntawm cov catalysts uas tswj thiab cuam tshuam tus cwj pwm ntawm cov tshuaj tiv thaiv. Lawv ua raws li tus neeg xyuas pib hauv lub suab paj nruag, koom tes nrog cov kev cuam tshuam hauv cov txheej txheem nyuaj.

Q: Yuav ua li cas lanthanum txhawb nqa cuam tshuam rau cov txheej txheem catalytic?

A: Cov neeg txhawb nqa Lanthanum hloov cov kev sib txuas ntawm cov cheeb tsam sib txawv ntawm cov catalyst, xaiv deactivating qee cov pacemakers thiab ua kom yooj yim cov txheej txheem catalytic.

Q: Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb fawb no?

A: Qhov kev tshawb fawb no muab kev nkag siab zoo rau lub luag haujlwm ntawm cov neeg txhawb nqa thiab lawv cov kev cuam tshuam nrog cov catalysts, ua rau txoj hauv kev rau kev txhim kho cov txheej txheem catalytic thiab txhim kho cov thev naus laus zis ntau dua.