Kev Ua Haujlwm Zoo Tshaj Plaws hauv Magnet Technology: Txhim Kho Kev Ua Haujlwm Kev Ua Haujlwm

Raws li kev siv thev naus laus zis txuas ntxiv mus, qhov kev thov kom muaj txiaj ntsig zoo ntawm cov ntaub ntawv khaws cia thiab cov peev txheej suav tau nrawm dua txuas ntxiv. Cov kws tshawb fawb thoob ntiaj teb niaj hnub nrhiav txoj hauv kev los tsim cov ntaub ntawv tshiab uas tuaj yeem ua tau raws li cov kev xav tau nce ntxiv. Tsis ntev los no, ib pab neeg ntawm physicists los ntawm University of Texas ntawm El Paso (UTEP) thiab lwm lub koom haum tau ua ib qho tseem ceeb hauv kev siv hlau nplaum uas tuaj yeem hloov pauv lub neej yav tom ntej ntawm kev suav.

Thawj coj los ntawm Dr. Srinivasa Singamaneni, tus kws tshaj lij hauv Department of Physics ntawm UTEP, pab pawg tau tshawb pom ib hom hlau nplaum tshiab uas qhia tau hais tias kev cog lus hauv kev lag luam quantum suav. Cov hlau nplaum no, hu ua van der Waals hlau nplaum, yog qhov tshwj xeeb ntawm lawv tsuas yog ib txheej tuab, ua rau lawv me me tsis txaus ntseeg txog kev suav lub zog. Txawm li cas los xij, qhov tsis zoo ntawm van der Waals hlau nplaum yeej ib txwm yog lawv qhov kev ua haujlwm tsawg ntawm qhov kub thiab txias.

Los ntawm lawv cov kev tshawb fawb, pab neeg tau pom tias los ntawm kev qhia cov khoom siv hluav taws xob qis hu ua tetrabutylammonium ntawm cov txheej txheem ntawm cov hlau nplaum, lawv muaj peev xwm txhim kho nws qhov kub thiab txias. Qhov kev tawg no tau tso cai rau cov hlau nplaum ua haujlwm ntawm qhov kub txog li 170 degrees Fahrenheit, zoo tshaj qhov txwv dhau los.

Qhov cuam tshuam ntawm qhov kev tshawb pom no yog qhov loj heev. Nrog lub peev xwm ua haujlwm ntawm qhov kub siab dua, cov hlau nplaum no tuaj yeem hloov cov hlau nplaum ib txwm siv hauv ntau daim ntawv thov, xws li laptops, hais lus, thiab MRI scanners. Ntxiv mus, lawv qhov me me thiab kev ua tau zoo dua qub ua rau lawv zoo tagnrho rau kev siv hauv quantum xam, qhov chaw thiab kev ua haujlwm yog qhov tseem ceeb.

Thaum pab pawg tau ua tiav qhov ua tau zoo ntawm cov hlau nplaum lub peev xwm hauv qhov chaw kuaj sim, kev tshawb fawb ntxiv thiab kev txhim kho tseem tab tom ua. Kev koom tes nrog cov kws tshawb fawb los ntawm Stanford University, University of Edinburgh, Los Alamos National Lab, National Institute of Standards and Technology (NIST), thiab Brookhaven National Lab, pab pawg npaj siab txuas ntxiv ua kom tiav cov khoom siv rau kev siv hauv kev suav.

Lub peev xwm rau qhov kev ua tiav no yog qhov tseem ceeb, vim nws qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau yav tom ntej ntawm cov hlau nplaum technology thiab kev suav. Los ntawm kev nthuav dav qhov kub thiab txias ntawm van der Waals hlau nplaum, cov kws tshawb fawb tau ua ib kauj ruam tseem ceeb rau kev ua kom muaj txiaj ntsig zoo dua thiab muaj zog hauv kev suav tshuab uas tuaj yeem ua tau raws li qhov xav tau ntawm cov hnub nyoog digital.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Q: Dab tsi yog van der Waals hlau nplaum?

A: Van der Waals hlau nplaum yog ib hom hlau nplaum uas muaj tsuas yog ib txheej ntawm atoms.

Q: Dab tsi yog qhov zoo ntawm van der Waals hlau nplaum?

A: Van der Waals hlau nplaum yog qhov me me thiab muaj peev xwm siv tau hauv kev suav vim lawv qhov kev ua tau zoo.

Q: Cov kws tshawb fawb tau txhim kho qhov kub thiab txias ntawm van der Waals hlau nplaum li cas?

A: Cov kws tshawb fawb tau qhia txog cov khoom siv hluav taws xob qis qis hu ua tetrabutylammonium ntawm cov txheej txheem ntawm cov hlau nplaum, uas tso cai rau nws ua haujlwm ntawm qhov kub siab dua.

Q: Yuav ua li cas yog cov kev siv ntawm cov hlau nplaum txhim khu kev qha?

A: Cov hlau nplaum txhim kho no tuaj yeem hloov tau cov hlau nplaum ib txwm siv hauv ntau daim ntawv thov, xws li laptops, hais lus, thiab MRI scanners. Lawv kuj zoo tagnrho rau siv hauv quantum xam.

Q: Cov kauj ruam tom ntej hauv kev tshawb fawb no yog dab tsi?

A: Pab pawg tshawb fawb npaj yuav kawm txuas ntxiv thiab kho cov khoom siv los siv hauv kev suav.