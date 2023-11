Kev tawg tshiab hauv av: 3D Luam Ntawv Cov plaub hau hauv cov tawv nqaij Lab-Grown

Cov hauv paus plaub hau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tswj hwm kev noj qab haus huv thiab kev ua haujlwm ntawm peb cov tawv nqaij. Lawv pab tswj lub cev kub, tsim tawm hws, thiab muaj cov qia hlwb uas pab kho cov tawv nqaij. Txawm li cas los xij, cov qauv tsim ntawm cov tawv nqaij uas twb muaj lawm tau ua tiav tsis tiav, tsis muaj kev suav nrog cov hauv paus plaub hau. Qhov kev sib txawv no yuav raug txuas mus sai sai, ua tsaug rau kev tshawb fawb hauv av los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm Rensselaer Polytechnic Institute (RPI).

Dr. Pankaj Karande, Associate Professor of Chemical and Bioengineering ntawm RPI, thiab nws pab neeg tau ua tiav cov hauv paus plaub hau rau hauv tib neeg, lab-loj daim tawv nqaij siv 3D tshuab luam ntawv. Qhov kev ua tiav no yog qhov tseem ceeb hauv kev ua haujlwm ntawm cov ntaub so ntswg engineering thiab qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev kuaj tshuaj thiab hloov daim tawv nqaij.

Cov txheej txheem ib txwm ua rau rov tsim cov hauv paus plaub hau siv tib neeg los ntawm cov hlwb tau ntsib cov teeb meem. Txawm li cas los xij, cov kev tshawb fawb yav dhau los tau pom tias cov hlwb no, thaum coj mus rau hauv ib puag ncig peb sab, muaj peev xwm tsim cov hauv paus plaub hau tshiab lossis cov plaub hau. Ua raws li kev tshawb fawb no, Dr. Karande thiab nws pab neeg tau siv 3D bioprinting cov txheej txheem los tsim cov qauv ntawm daim tawv nqaij uas suav nrog cov hauv paus plaub hau ua haujlwm.

Cov txheej txheem koom nrog kev cog cov tawv nqaij thiab follicle hlwb hauv chav kuaj thiab hloov lawv mus rau hauv bio-ink haum rau 3D luam ntawv. Lub bio-ink, muaj cov proteins thiab lwm yam ntaub ntawv, tau siv rau ib rab koob nyias, ua kom lub tshuab luam ntawv tso cov txheej txheem ntawm daim tawv nqaij thiab ib txhij embed cov plaub hau. Nyob rau tib lub sij hawm, cov channel nyob ib ncig ntawm cov plaub hau hlwb uas muaj nyob rau hauv daim tawv nqaij, ua raws li cov qauv ntawm ntuj follicles.

Thaum 3D-luam cov ntaub so ntswg nrog cov hauv paus plaub hau tam sim no muaj lub neej ntev li ob mus rau peb lub lis piam, qhov kev ua tiav no qhia tau tias muaj kev vam meej rau kev tsim cov tawv nqaij grafts uas tuaj yeem loj hlob plaub hau. Kev ncua ntev ntawm cov ntaub so ntswg ntawm daim tawv nqaij yog qhov kev tsom mus rau yav tom ntej, uas yuav ua rau muaj kev sim tshuaj ntau dua thiab muaj peev xwm ua rau muaj kev nce qib hauv cov tshuaj kho dua tshiab thiab kuaj kom zoo nkauj.

Txoj kev tshawb no qhia txog lub peev xwm ntawm 3D luam ntawv hauv kev ua kom nkag siab txog cov txheej txheem lom neeg thiab lawv cov kev cuam tshuam nrog cov khoom siv tshuaj pleev ib ce. Los ntawm kev sib xyaw cov hauv paus plaub hau rau hauv cov qauv ntawm daim tawv nqaij, cov kws tshawb fawb tau txais txiaj ntsig zoo uas tuaj yeem txhim kho txoj kev kho mob yav tom ntej rau kev kub hnyiab thiab lwm yam tawv nqaij.

Lub peev xwm los 3D luam tawm cov hauv paus plaub hau hauv daim tawv nqaij loj hlob yog ib qho pov thawj rau ntau txoj hauv kev ua haujlwm los ntawm RPI cov kws tshawb fawb ntawm kev sib tshuam ntawm engineering thiab kev ua neej nyob. Cov kev nce qib no muaj kev cuam tshuam loj heev rau tib neeg kev noj qab haus huv thiab kev txhim kho ntawm cov qauv ntawm daim tawv nqaij.

FAQ

1. Dab tsi yog cov haujlwm ntawm cov hauv paus plaub hau hauv daim tawv nqaij?

Cov hauv paus plaub hau tswj lub cev kub, tsim tawm hws, thiab muaj cov qia hlwb uas txhawb nqa cov tawv nqaij zoo.

2. Cov kws tshawb fawb tau muab cov hauv paus plaub hau rau hauv cov ntaub so ntswg loj hlob li cas?

Pab neeg ntawm RPI cog cov tawv nqaij thiab cov follicle hlwb hauv chav kuaj thiab hloov lawv mus rau hauv cov ntawv luam tawm bio-ink. Qhov no bio-ink tau siv rau ib rab koob nyias, tso cai rau kev tso tawm ncaj qha thiab tsim cov txheej txheem ntawm daim tawv nqaij uas suav nrog cov plaub hau.

3. Yuav ua li cas yog cov kev siv ntawm 3D luam ntawv plaub hau follicles nyob rau hauv daim tawv nqaij qauv?

Qhov kev tawg no tuaj yeem ua rau muaj kev nce qib hauv kev sim tshuaj, tshuaj kho dua tshiab, thiab kuaj kom zoo nkauj. Los ntawm kev tsim cov qauv ntawm daim tawv nqaij complex thiab biologically cuam tshuam, cov kws tshawb fawb tuaj yeem nkag siab zoo dua ntawm cov tawv nqaij cuam tshuam nrog cov khoom siv tshuaj pleev ib ce thiab txhim kho kev kho mob rau ntau yam tawv nqaij.