Astrophysics Breakthrough Uncovers Intriguing Connection ntawm Gamma-Ray Flares thiab High-Energy Neutrinos

Kev tawg tsis ntev los no hauv astrophysics tau teeb pom kev sib txuas ntawm gamma-ray flares ntawm blazars thiab high-zog neutrinos, muab kev nkag siab tob rau hauv lub ntiaj teb lub zog tshaj plaws tshwm sim thiab muaj peev xwm hloov pauv peb txoj kev nkag siab ntawm cosmic ray keeb kwm.

Ib pab pawg neeg astronomers thoob ntiaj teb tau ua ib qho kev tshawb fawb pioneering uas tau ua kom peb cov kev paub ntawm galaxy tsim thiab evolution. Kev siv cov txheej txheem kev soj ntsuam hauv lub xeev, cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas cov txheej txheem tseem ceeb uas tswj hwm cov kev hloov pauv ntawm cov galaxies nyob deb. Qhov kev tshawb fawb tshiab no tsis yog tsuas yog txhim kho peb txoj kev nkag siab ntawm cov qauv galactic tab sis kuj tseem cuam tshuam cov kev xav uas twb muaj lawm, ua rau txoj hauv kev rau kev xav tshiab.

Lub caij no, cov kws tshawb fawb ntawm Shibaura lub koom haum thev naus laus zis tau ua lawv tus kheej txoj kev taug kev hauv qhov chaw tshawb nrhiav. Lawv qhov kev nce qib tsis ntev los no hauv kev ntsuas astronomical thiab kev soj ntsuam cov txheej txheem muaj peev xwm los hloov peb txoj hauv kev los kawm txog cosmos. Cov kev tawg no tsis yog tsuas yog kho peb txoj kev nkag siab tam sim no xwb tab sis kuj qhib txoj hauv kev tshiab rau kev tshawb nrhiav yav tom ntej.

Txoj kev tshawb no tsom mus rau kev tshawb fawb txog kev sib raug zoo ntawm gamma-ray flares tawm los ntawm blazars thiab lawv cov khoom siv hluav taws xob neutrinos. Txawm hais tias tau txais kev txhawb nqa los ntawm kev soj ntsuam xws li IceCube-170922A neutrino tau kuaj pom thaum lub ntsej muag flare, kev tshawb fawb delves tob rau hauv kev txheeb cais. Los ntawm kev ua haujlwm Bayesian blocks algorithm thiab tshuaj xyuas gamma-ray emissions los ntawm 145 blazars siv txhua lub limtiam binned lub teeb nkhaus, txoj kev tshawb no txiav txim siab lub sijhawm thiab lub zog ntawm cov flares.

Cov kev tshawb fawb tshawb pom qhia tias cov blazars muaj qhov sib txawv ntawm lub luag haujlwm ntawm lub voj voog thiab lub zog feem, nrog rau qhov sib txawv sib txawv ntawm cov sib txawv blazar subclasses. Los ntawm kev siv qhov kev sib txheeb ntawm neutrino thiab gamma-ray luminosities, txoj kev tshawb fawb soj ntsuam cov neutrino lub zog flux tawm los ntawm txhua qhov gamma-ray flare, qhia tias cov flares muaj zog muaj peev xwm ua tus thawj blazar neutrino emission. Tsis tas li ntawd, kev tshawb fawb piv cov neutrino lub zog fluxes nyob rau hauv ntau lub sij hawm spans nrog lub rhiab heev ntawm IceCube, ua kom muaj kev txwv ntawm neutrino emission qauv rau gamma-ray flares thiab nthuav qhia lub siab txwv rau kev koom tes ntawm cov flares rau tag nrho diffuse neutrino flux.

Qhov cuam tshuam ntawm txoj kev tshawb no txuas mus deb tshaj astrophysics. Los ntawm kev tso lub teeb rau ntawm tus cwj pwm tsis zoo ntawm galaxies, qhov kev tshawb fawb no tsis tsuas yog pab txhawb rau peb txoj kev nkag siab ntawm cosmic phenomena tab sis kuj tuav lub peev xwm los tsim cov qauv tshiab thiab kev kwv yees txog yav tom ntej ntawm lub ntiaj teb. Ntxiv mus, cov kev tshawb pom no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev sib koom tes thoob ntiaj teb thiab kev tsim kho thev naus laus zis hauv kev txhawb nqa peb txoj kev paub ntawm cosmos.

FAQ

Blazars yog dab tsi?

Blazars yog ib hom active galactic nucleus (AGN) uas yog lawv cov emissions hla tag nrho cov electromagnetic spectrum, los ntawm xov tooj cua tsis mus rau gamma rays. Lawv yog powered los ntawm supermassive dub qhov ntawm cov chaw ntawm galaxies.

Dab tsi yog lub zog siab neutrinos?

Neutrinos yog subatomic hais nrog me me rau tsis muaj huab hwm coj thiab tsis muaj hluav taws xob. High-zog neutrinos yog cov uas muaj lub zog siab heev, feem ntau yog los ntawm cov xwm txheej muaj zog cosmic, xws li kev sib cuam tshuam ntawm cosmic rays los yog cov pob zeb ntawm qhov dub.

Lub hauv paus chiv keeb ntawm cosmic ray yog dab tsi?

Lub hauv paus chiv keeb ntawm cosmic rays, cov khoom muaj zog heev uas tshwm sim los ntawm qhov chaw, tau ntev ua ib lub ntsiab lus ntawm kev tshawb fawb. Kev nkag siab txog lawv qhov chaw thiab cov txheej txheem nrawm yog qhov tseem ceeb hauv kev nthuav tawm qhov tsis meej ntawm lub qab ntuj khwb thiab cov txheej txheem uas ua rau cov khoom muaj zog no.

Dab tsi yog multi-messenger astronomy?

Multi-messenger astronomy yog hais txog kev tshawb fawb txog kev tshawb fawb uas sib txuas cov ntaub ntawv los ntawm ntau hom kev soj ntsuam astronomical, xws li hluav taws xob hluav taws xob, hluav taws xob tsis zoo, thiab cosmic rays. Los ntawm kev tshuaj xyuas ntau "tus neeg xa xov liaison" los ntawm ntau qhov xwm txheej cosmic, cov kws tshawb fawb tau nkag siab ntau dua ntawm lub ntiaj teb.