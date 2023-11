Cov kws tshawb fawb tshawb pom cov kab mob tshiab tshiab uas muaj peev xwm los tua cov kab mob tua kab mob-Resistant

By

Cov kab mob tshwm sim los ntawm cov kab mob tua kab mob tiv thaiv kab mob tau dhau los ua kev txhawj xeeb loj hauv ntiaj teb. Txhawm rau daws qhov teeb meem loj hlob no, cov kws tshawb fawb hauv Tromsø tau tsim qhov kev tshawb pom tshiab - ib qho bacteriocin tshiab pom hauv cov kab mob ntawm daim tawv nqaij. Cov kab mob bacteriocin no qhia tau hais tias kev cog lus hauv kev tiv thaiv kev loj hlob ntawm cov kab mob tshuaj tua kab mob uas feem ntau yog lub luag haujlwm rau cov kab mob nyuaj.

Kev nce ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob yog qhov teeb meem nyuaj, vim nws ua rau ntau cov tshuaj tua kab mob uas twb muaj lawm tsis muaj txiaj ntsig. Yog tias tsis muaj kev kho mob zoo, cov kab mob ntau tuaj yeem ua rau muaj kev phom sij rau lub neej. Shockingly, ntau tshaj li ib lab tus tib neeg poob lawv txoj sia txhua xyoo vim muaj tshuaj tua kab mob.

Txhawm rau tiv thaiv qhov kev sib tw no, pab pawg tshawb fawb txog kev noj qab haus huv rau menyuam yaus thiab cov hluas ntawm UiT Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Arctic ntawm Norway tau tshawb xyuas cov khoom tsim los ntawm cov kab mob uas tuaj yeem cuam tshuam kev loj hlob ntawm cov kab mob sib tw. Cov tshuaj no hu ua bacteriocins. Los ntawm lawv txoj haujlwm dav dav, cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas cov kab mob bacteriocin tshiab hauv cov kab mob ntawm daim tawv nqaij. Cov kab mob bacteriocin uas tau tshawb pom tshiab no, hu ua Romsacin tom qab Sami lub npe rau Tromsø, muaj peev xwm tiv thaiv cov kab mob tiv thaiv kab mob uas tsis teb rau cov kev kho mob.

Thaum qhov kev tshawb pom ntawm Romsacin yog qhov zoo siab, tus kws tshawb fawb Runa Wolden ceeb toom tias tseem muaj txoj hauv kev mus ntev ua ntej nws tuaj yeem tsim kho rau hauv cov tshuaj siv tau. Kev tsim cov tshuaj tua kab mob tshiab los ntawm cov khoom cog lus zoo li Romsacin yog ib txoj haujlwm ntev thiab kim uas tuaj yeem siv li ntawm 10 txog 20 xyoo. Ua ntej cov tshuaj tua kab mob tshiab tuaj yeem siv los ua tshuaj, kev sim dav dav rau kev nyab xeeb thiab kev ua tau zoo yog tsim nyog. Pab neeg tshawb fawb tseem yuav tsum tshawb xyuas cov txheej txheem bureaucratic thiab cov tswv yim lag luam.

Cov kab mob bacteriocin Romsacin yog tsim los ntawm cov kab mob hu ua Staphylococcus haemolyticus. Txawm li cas los xij, nws tseem ceeb heev uas yuav tsum nco ntsoov tias cov kab mob bacteriocin tsis yog tsim los ntawm txhua hom S. haemolyticus; es, nws tsuas yog tam sim no nyob rau hauv ib qho ntawm 174 cais muaj rau cov kws tshawb fawb. Qhov kev nrhiav tsis tau pom no ntxiv rau qhov kev zoo siab thiab kev xav nyob ib puag ncig qhov kev tshawb pom no.

Txawm hais tias tseem muaj ntau yam uas yuav tsum paub txog yuav ua li cas Romsacin ua haujlwm rau tib neeg, cov kws tshawb fawb tau cia siab txog nws lub peev xwm los ua riam phom tshiab tiv thaiv kab mob tiv thaiv kab mob. Qhov kev tshawb pom ntawm cov kab mob bacteriocin no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb fawb tsis tu ncua hauv kev txhim kho tshuaj tua kab mob. Nrog rau kev kawm ntxiv thiab kev txhim kho, Romsacin tuaj yeem muab cov kev daws teeb meem xav tau ntau los tawm tsam thoob ntiaj teb kev hem thawj ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob.

FAQ

Tshuaj tua kab mob tshuaj tua kab mob yog dab tsi?

Cov tshuaj tiv thaiv kab mob tshwm sim thaum cov kab mob hloov zuj zus thiab tsim cov txheej txheem los tiv thaiv cov tshuaj tua kab mob. Qhov no txhais tau hais tias cov tshuaj tua kab mob uas ib zaug ua tau zoo hauv kev tua lossis inhibiting kev loj hlob ntawm cov kab mob ua tsis tau zoo, ua rau nws nyuaj rau kev kho mob.

Vim li cas qhov kev tshawb pom ntawm Romsacin tseem ceeb?

Romsacin yog ib hom kab mob bacteriocin uas tau tshawb pom tshiab hauv cov kab mob ntawm daim tawv nqaij. Nws tau pom cov lus cog tseg hauv inhibiting kev loj hlob ntawm cov kab mob tshuaj tua kab mob, uas feem ntau yog lub luag haujlwm rau cov kab mob nyuaj. Qhov kev tshawb pom no muab lub peev xwm rau kev txhim kho cov tshuaj tshiab los tiv thaiv kab mob uas tam sim no tsis muaj kev kho mob zoo.

bacteriocin yog dab tsi?

Bacteriocins yog cov khoom tsim los ntawm cov kab mob uas tuaj yeem cuam tshuam kev loj hlob ntawm cov kab mob sib tw. Lawv raug suav hais tias yog lwm txoj hauv kev rau cov tshuaj tua kab mob hauv kev tawm tsam cov kab mob.

Dab tsi yog kauj ruam tom ntej rau Romsacin?

Ua ntej Romsacin tuaj yeem siv los ua tshuaj, kev sim dav dav yuav tsum tau ua kom ntseeg tau tias nws muaj kev nyab xeeb thiab ua haujlwm tau zoo hauv tib neeg. Tsis tas li ntawd, cov txheej txheem kev loj hlob tuaj yeem koom nrog kev tshawb nrhiav cov txheej txheem bureaucratic thiab cov tswv yim kev lag luam. Nws yuav siv sij hawm ntau xyoo ua ntej Romsacin los ua ib txoj kev kho mob zoo. Txawm li cas los xij, qhov kev tshawb pom no sawv cev rau ib kauj ruam tom ntej hauv kev nrhiav cov tshuaj tua kab mob tshiab los tawm tsam cov kab mob tiv thaiv kab mob.